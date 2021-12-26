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Гиббон-великан и летающие коровы: 16 самых абсурдных и странных фото 2021 года

Гиббон-великан и летающие коровы: 16 самых абсурдных и странных фото 2021 года (17 фото)

Автор:
26 декабря 2021 09:46
Сообщество : ФотоМир
Метки: абсурд   животные   люди   странности   фото   
524
17

Одри Хепберн за столиком в кафе, гимнастка, выполняющая невероятный трюк, или Папа Римский с Человеком-пауком ― эти фотографии точно достойны стать самыми абсурдными снимками года.

Вероятно, мы ждали, что 2021 год будет ознаменован победой над пандемией и тем, что жизнь вернется в прежнее русло. Увы, этого не произошло, однако случилось нечто другое: мы научились во всем этом жить. И, кажется, совсем привыкли, что всегда под рукой маска, а «удаленка» и «карантин» уже не звучат так страшно. Однако было и очень много странного в уходящем году. Предлагаем вам погрузиться в эти воспоминания и посмотреть самые странные снимки, сделанные в уходящем году.


Гиббон прогуливается среди моделей автомобилей в парке миниатюр Крыма

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Трехмерная композиция «Плавучий цветочный лес» на фестивале teamLab Planets в Токио

Селфи с динозавром: на самом деле это квест, посвященный юрскому периоду, и человек в костюме

Процесс изготовления человекоподобных роботов в компании Promobot, Владивосток

Благословение на добрые дела: Папа Римский приветствует после аудиенции человека в костюме Человека-паука

Миниатюрные яблоки в спичечном коробке, выращенные на яблоне, пережившей 60-градусную зиму в Якутске

Полет среди гор: корову перевозят с швейцарских альпийских лугов, где она паслась все лето

Когда твой гимнастический инвентарь ― часть тебя: Линой Ашрам на Чемпионате Европы

Австриец, принявший участие в чемпионате по усам и бороде в Германии

Татуировщик из Бразилии Мишель Праддо, известный как Человек-Сатана, и его супруга

Песочная картина на пляже британского города Блэкпул

Девушка на улице Барселоны со своей кошкой

Струнный квартет на лодке в форме скрипки на венецианском канале

Фигура Одри Хепберн из Музея мадам Тюссо за столом в ресторане Нью-Йорка

Мода совсем не та: Неделя моды в Пекине, на которой представили защитные костюмы

29-летняя жительница Джакарты покрывает себя и своего племянника краской, чтобы стать «серебряным человеком»

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Метки: абсурд   животные   люди   странности   фото   
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a_komolow Час назад
Без синей изоленты никак?


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Шамсуддин 8 минут назад
Швейцарские Альпы?

Ссылка www.youtube.com
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