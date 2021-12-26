Гиббон-великан и летающие коровы: 16 самых абсурдных и странных фото 2021 года

Одри Хепберн за столиком в кафе, гимнастка, выполняющая невероятный трюк, или Папа Римский с Человеком-пауком ― эти фотографии точно достойны стать самыми абсурдными снимками года.
Вероятно, мы ждали, что 2021 год будет ознаменован победой над пандемией и тем, что жизнь вернется в прежнее русло. Увы, этого не произошло, однако случилось нечто другое: мы научились во всем этом жить. И, кажется, совсем привыкли, что всегда под рукой маска, а «удаленка» и «карантин» уже не звучат так страшно. Однако было и очень много странного в уходящем году. Предлагаем вам погрузиться в эти воспоминания и посмотреть самые странные снимки, сделанные в уходящем году.
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Источник:
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