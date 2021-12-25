Сегодня исполняется 104 года ветерану Великой Отечественной войны, ведущему научному сотруднику Института военной истории Академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации Минобороны России, действительному академику Российской академии естественных наук, доктору философских наук, профессору, лауреату Государственной премии СССР, заслуженному деятелю науки РСФСР, генерал-майору Тюшкевичу Степану Андреевичу!
Степан Андреевич - "хранитель Победы", автор более 500 военно-исторических и философских научных трудов, посвященных исследованию законов войны, а также истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Одним из главных трудов он считает 12-й том "История второй мировой войны" ("Итоги и уроки второй мировой войны"), где обобщаются важнейшие социально-политические, экономические и военные итоги, рассматривается влияние Победы СССР и других стран антигитлеровской коалиции на послевоенные события в мире. Будучи добровольцем, в далеком 1941 году на Ленинградском фронте, он не мог себе и представить, что именно ему судьба предоставит историческое право подвести черту в фундаментальной работе, посвященной исследованию второй мировой войны.
А в этом году Степан Андреевич стал соавтором еще одной важной работы и в свои 103 года выпустил блестящую монографию "Социальная и стратегическая стабильность, как условие исторического прогресса".
Он как никто другой понимает ценность мира на Земле, и в течение всей своей большой жизни, полной испытаний и преодолений, делает все, чтобы мир сохранился.
Степан Андреевич родился 25 декабря 1917 года в сибирской деревне Мингитуй Иркутской губернии, во время Первой Мировой войны и исторических революционных событий в России. Часто он явственно вспоминает первый опыт преодоления, когда в самом раннем возрасте мог разбиться на лошади, но ухвативший всей силой тела за ее гриву, смог спастись... Потом был Ленинград и учеба в электротехническом институте. 4 июля 1941-го добровольно вступил в народное ополчение Ленинграда.
Воевал самоотверженно, не жалея себя. Трижды был ранен. Дорогами войны прошел в составе Ленинградского, Волховского, 3-го Украинского фронтов. "Участвуя в боях за Ленинград, за Родину, в рядах гвардии я явственно почувствовал себя личностью, гражданином, в руках которого судьба страны, родных и близких… Думаю, что такого состояния гражданских чувств, какое было во время войны, не было ни до, ни после нее. Не было ни корысти, ни расчета. И в этом был залог нашего победоносного наступления в 1943-1944 годах, залог Победы».
Первую боевую награду — медаль «За отвагу» — Степан Андреевич получил в боях за Тихвин, в последующем был награжден: двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Вены» и мн. др. награды.
В 1952 году окончил Военно-политическую академию (ВПА), а затем адъюнктуру. В 1959-м блестяще защитил кандидатскую диссертацию на тему «О соотношении необходимости и случайности в войне». Спустя десять лет – докторскую по теме «Проблема детерминизма в советской военной науке». До 1968 года плодотворно работал преподавателем философии в ВПА, а затем стал профессором Института военной истории Минобороны, где работает и по сей день.
Несмотря на свой почтенный возраст, Степан Андреевич принимает активное непосредственное участие в военно-патриотическом воспитании новых поколений, выступая перед учащимися образовательных организаций и студентами гражданских и военных учебных заведений Москвы.
Он активный участник международных и всероссийских научных конференций, постоянный автор российских научных периодических изданий. В работах ученого убедительно показана неразрывная взаимосвязь философии военной науки, как с ее историей, так и с одной из ее важнейших функций – прогнозирования развития ключевых аспектов военного дела.
Многими исследователями отмечаются его работы: «Необходимость и случайность в войне» (1962 г.); «Философия и военная теория» (1975 г.); «Война и современность» (1986 г.); «Отечественная военная наука» (2001 г.); «Законы войны» (2002 г.); «Новый порядок мира» (2003 г.); «В прошлом ищут не пепел – огонь» (2005 г.); «Долг и память» (2007 г.); «Борьба за огонь» (2010 г.); «Негасимое пламя Великой Победы» (2013 г.); «Отечественная военная наука: страницы истории проблемы, тенденции» (2013 г.); «Философские проблемы науки и военно-научного познания» (2015 г.); "Мой век. Опыт преодоления и созидания" (2020 г.). Подготовленные Степаном Андреевичем специалисты активно трудятся в государственных органах власти, образовательных организациях, военных структурах.
Глядя на удивительно человека, нельзя не поразиться его оптимизму и работоспособности. Он всегда полон новых идей и замыслов, при этом абсолютно скромен и отзывчив, настоящий интеллигент и интеллектуал. Всегда с любым собеседником сходу может процитировать кого-то из великих философов - добавляя глубину к пониманию любой общественно значимой темы.
В его жизни, как отмечает сам Степан Андреевич "есть опорные точки - духовные, социальные, политические, экономические - те самые рычаги, помогающие решать самые разнообразные и сложные задачи как мирного, так и военного времени. Мои опорные точки неразрывно связаны с Родиной, семьей, друзьями, работой, творчеством и всегда являются силой, реальным фактором для достижения конкретных целей. Их наличие не гарантирует автоматического успеха. Это всегда связано с затратой усилий, напряжением воли, стремлением сделать полезное не для себя - для близких, коллектива, общества. Чем значительнее поставленная цель, тем эффективнее раскрываются возможности, заключенные в соответствующей опорной точке."
Вся жизнь Степана Андреевича посвящена не просто служению Отечеству. Долгу перед Родиной... Ощущению ее дыхания, сопричастности ее судьбе, верности, стремлению к социальной и исторической справедливости. В годы войны его "ярость" была "благородной", а сердце — искренним. Это состояние он проносит через всю свою жизнь.
Спасибо врачам, которые в прошлом году вместе со Степаном Андреевичем совершили грандиозный подвиг и победили тяжёлый ковид.
Низкий поклон Защитнику Отечества, поздравления его замечательной семье! Пожелания прекрасных продолжений трудов и укрепления опорных точек! С Днём рождения!
Авторский пост
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