Он активный участник международных и всероссийских научных конференций, постоянный автор российских научных периодических изданий. В работах ученого убедительно показана неразрывная взаимосвязь философии военной науки, как с ее историей, так и с одной из ее важнейших функций – прогнозирования развития ключевых аспектов военного дела.

Многими исследователями отмечаются его работы: «Необходимость и случайность в войне» (1962 г.); «Философия и военная теория» (1975 г.); «Война и современность» (1986 г.); «Отечественная военная наука» (2001 г.); «Законы войны» (2002 г.); «Новый порядок мира» (2003 г.); «В прошлом ищут не пепел – огонь» (2005 г.); «Долг и память» (2007 г.); «Борьба за огонь» (2010 г.); «Негасимое пламя Великой Победы» (2013 г.); «Отечественная военная наука: страницы истории проблемы, тенденции» (2013 г.); «Философские проблемы науки и военно-научного познания» (2015 г.); "Мой век. Опыт преодоления и созидания" (2020 г.). Подготовленные Степаном Андреевичем специалисты активно трудятся в государственных органах власти, образовательных организациях, военных структурах.



Глядя на удивительно человека, нельзя не поразиться его оптимизму и работоспособности. Он всегда полон новых идей и замыслов, при этом абсолютно скромен и отзывчив, настоящий интеллигент и интеллектуал. Всегда с любым собеседником сходу может процитировать кого-то из великих философов - добавляя глубину к пониманию любой общественно значимой темы.

В его жизни, как отмечает сам Степан Андреевич "есть опорные точки - духовные, социальные, политические, экономические - те самые рычаги, помогающие решать самые разнообразные и сложные задачи как мирного, так и военного времени. Мои опорные точки неразрывно связаны с Родиной, семьей, друзьями, работой, творчеством и всегда являются силой, реальным фактором для достижения конкретных целей. Их наличие не гарантирует автоматического успеха. Это всегда связано с затратой усилий, напряжением воли, стремлением сделать полезное не для себя - для близких, коллектива, общества. Чем значительнее поставленная цель, тем эффективнее раскрываются возможности, заключенные в соответствующей опорной точке."



Вся жизнь Степана Андреевича посвящена не просто служению Отечеству. Долгу перед Родиной... Ощущению ее дыхания, сопричастности ее судьбе, верности, стремлению к социальной и исторической справедливости. В годы войны его "ярость" была "благородной", а сердце — искренним. Это состояние он проносит через всю свою жизнь.



Спасибо врачам, которые в прошлом году вместе со Степаном Андреевичем совершили грандиозный подвиг и победили тяжёлый ковид.

Низкий поклон Защитнику Отечества, поздравления его замечательной семье! Пожелания прекрасных продолжений трудов и укрепления опорных точек! С Днём рождения!