Таянье льдов грозит планете эпидемиями

Однако обнаружение таких хорошо сохранившихся образцов также породило опасения, что болезни, которые животные могли переносить, могут быть разморожены вместе с ними - и, в отличие от переносчиков, их возбудители могут выжить после оттаивания.

Жан Мишель Клавери, вирусолог из Университета Экс-Марсель, в прошлом году предупредил о существовании четких доказательств того, что «можно возродить бактерии из глубокой вечной мерзлоты».

Профессор Клавери даже сам обнаружил один такой вирус - питовирус, который после размораживания из вечной мерзлоты начал нападать на амеб и убивать их. Хотя питовирус, хранившийся в промерзлой почве 30 000 лет, безвреден для людей. Однако, по словам Клавери, главная опасность в ином: питовирус - живое доказательство того факта, что долго замороженные вирусы могут просыпаться и снова заражать людей.

Ученые расходятся во мнениях относительно точного возраста арктической ледяной шапки, вечной мерзлоты, которая ее окружает, и, следовательно, возраста содержащихся в ней объектов. Однако большинство обнаруженных находок датируются последним ледниковым периодом, то есть, им примерно 115 000–11 700 лет.

Помимо потенциального выброса древних болезней, ученые предупреждают, что таяние вечной мерзлоты представляет еще большую угрозу из-за выделения углекислого газа и метана, когда органические вещества, находящиеся в ловушке внутри него, размораживаются и начинают гнить.