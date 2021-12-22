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Таянье льдов грозит планете эпидемиями

Таянье льдов грозит планете эпидемиями (6 фото)

Автор:
22 декабря 2021 08:30
Сообщество : Наука
Метки: вечная мерзлота   древние вирусы   изменение климата   исследования   наука   опасность   таяние льдов   ученые   
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В России создана организация по изучению угроз, исходящих от древних вирусов и бактерий. Ученые предупреждают, что болезни, попавшие в арктическую вечную мерзлоту, могут «проснуться» при ее таянии. Вечная мерзлота, покрывающая большую часть территории России, тает по мере потепления земного шара. Исследователи утверждают, что питовирус, 30 000-летний микроб, спавший в сибирской вечной мерзлоте, проснулся и начал атаковать амеб.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вечная мерзлота   древние вирусы   изменение климата   исследования   наука   опасность   таяние льдов   ученые   
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8  комментариев
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7k
Ф Ив Час назад
Вижу тему про глобальное потепление - ставлю дизлайк.
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55
виталий 4 минуты назад
Мы все умрем! Ааааааа
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30k
Антон 15 минут назад
"Так что, говорят специалисты, проблему надо решать сегодня, пока не поздно."
И что вы можете сделать?
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Андрей Симон 19 минут назад
АААА!!! Мы все умрем!!!
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6k
Енот Потаскун Полчаса назад
Кому-то срочно понадобились лярды бобов из бюджета?
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35k
Aleksandr Полчаса назад
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С.В. Час назад
большей эпидемии чем размножение муслимов и нигеров и представить сложно
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Билл Гейтс и доктор Фаучи грозят эпидемиями.
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