Таянье льдов грозит планете эпидемиями

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В России создана организация по изучению угроз, исходящих от древних вирусов и бактерий. Ученые предупреждают, что болезни, попавшие в арктическую вечную мерзлоту, могут «проснуться» при ее таянии. Вечная мерзлота, покрывающая большую часть территории России, тает по мере потепления земного шара. Исследователи утверждают, что питовирус, 30 000-летний микроб, спавший в сибирской вечной мерзлоте, проснулся и начал атаковать амеб.
Российские ученые предупредили, что таяние вечной мерзлоты в арктических регионах России может привести к высвобождению древних и потенциально смертельных вирусов и бактерий. Николай Корчунов, посол по особым поручениям МИД РФ и старшее должностное лицо Арктического совета от России, заявил: существует риск того, что микробы, сохранявшиеся в замороженном виде в вечной мерзлоте на протяжении десятков тысяч лет, «проснутся» от таяния льдов в ходе глобального потепления. По словм Корчунова, Арктический Совет запустил проект по «биобезопасности» для изучения рисков и возможных последствий повторного возникновения болезней, которые могли быть заморожены, по крайней мере, с момента последнего ледникового периода.
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«Сегодня существует опасность пробуждения старых вирусов и бактерий, - заявил Корчунов в интервью. - Из-за этого Россия инициировала проект по биобезопасности в рамках Арктического совета». По его словам, перед проектом поставлена задача оценить риски и опасности, связанные с деградацией вечной мерзлоты и инфекционными заболеваниями, которые она может принести в будущем.
Около 65% территории России относится к зоне вечной мерзлоты, где почва остается промерзшей даже в летние месяцы. Но по мере того, как из-за глобального потепления температура повышается, земля начинает таять, высвобождая останки животных и предметы, которые были заморожены в течение тысяч лет. В последние годы были обнаружены останки шерстистых носорогов, которые вымерли около 14 000 лет назад, и голова волка возрастом 40 000 лет - настолько прекрасно сохранившаяся, что на ней все еще оставалась шерсть. Это явление породило целую индустрию охоты на останки шерстистого мамонта, который вымер около 10000 лет назад. Охотники отправляются на поиски выступивших из-под земли скелетов, чтобы извлечь бивни и продать их торговцам слоновой костью.
Около 65% территории России относится к зоне вечной мерзлоты, где почва остается промерзшей даже в летние месяцы. Но по мере того, как из-за глобального потепления температура повышается, земля начинает таять, высвобождая останки животных и предметы, которые были заморожены в течение тысяч лет. В последние годы были обнаружены останки шерстистых носорогов, которые вымерли около 14 000 лет назад, и голова волка возрастом 40 000 лет - настолько прекрасно сохранившаяся, что на ней все еще оставалась шерсть. Это явление породило целую индустрию охоты на останки шерстистого мамонта, который вымер около 10000 лет назад. Охотники отправляются на поиски выступивших из-под земли скелетов, чтобы извлечь бивни и продать их торговцам слоновой костью.
Однако обнаружение таких хорошо сохранившихся образцов также породило опасения, что болезни, которые животные могли переносить, могут быть разморожены вместе с ними - и, в отличие от переносчиков, их возбудители могут выжить после оттаивания.
Жан Мишель Клавери, вирусолог из Университета Экс-Марсель, в прошлом году предупредил о существовании четких доказательств того, что «можно возродить бактерии из глубокой вечной мерзлоты».
Профессор Клавери даже сам обнаружил один такой вирус - питовирус, который после размораживания из вечной мерзлоты начал нападать на амеб и убивать их. Хотя питовирус, хранившийся в промерзлой почве 30 000 лет, безвреден для людей. Однако, по словам Клавери, главная опасность в ином: питовирус - живое доказательство того факта, что долго замороженные вирусы могут просыпаться и снова заражать людей.
Ученые расходятся во мнениях относительно точного возраста арктической ледяной шапки, вечной мерзлоты, которая ее окружает, и, следовательно, возраста содержащихся в ней объектов. Однако большинство обнаруженных находок датируются последним ледниковым периодом, то есть, им примерно 115 000–11 700 лет.
Помимо потенциального выброса древних болезней, ученые предупреждают, что таяние вечной мерзлоты представляет еще большую угрозу из-за выделения углекислого газа и метана, когда органические вещества, находящиеся в ловушке внутри него, размораживаются и начинают гнить.
Жан Мишель Клавери, вирусолог из Университета Экс-Марсель, в прошлом году предупредил о существовании четких доказательств того, что «можно возродить бактерии из глубокой вечной мерзлоты».
Профессор Клавери даже сам обнаружил один такой вирус - питовирус, который после размораживания из вечной мерзлоты начал нападать на амеб и убивать их. Хотя питовирус, хранившийся в промерзлой почве 30 000 лет, безвреден для людей. Однако, по словам Клавери, главная опасность в ином: питовирус - живое доказательство того факта, что долго замороженные вирусы могут просыпаться и снова заражать людей.
Ученые расходятся во мнениях относительно точного возраста арктической ледяной шапки, вечной мерзлоты, которая ее окружает, и, следовательно, возраста содержащихся в ней объектов. Однако большинство обнаруженных находок датируются последним ледниковым периодом, то есть, им примерно 115 000–11 700 лет.
Помимо потенциального выброса древних болезней, ученые предупреждают, что таяние вечной мерзлоты представляет еще большую угрозу из-за выделения углекислого газа и метана, когда органические вещества, находящиеся в ловушке внутри него, размораживаются и начинают гнить.
Углекислый газ и метан способствуют глобальному потеплению, которое, в свою очередь, ускоряет таяние. Этот порочный круг, предупреждают ученые, все время ускоряет свое движение, увеличивая темпы и серьезность изменения климата. Таяние льдов также представляет опасность для российских городов, которые были построены на вечной мерзлоте - теперь у них буквально земля уходит из-под ног.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вечная мерзлота древние вирусы изменение климата исследования наука опасность таяние льдов ученые
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