В России замечен светящийся снег

Хэддок, однако, отмечает, что они могли быть мертвыми, поскольку свечение у биолюминисцентных организмов сохраняется и после смерти. «Это случается с нашими научными образцами, - добавил он. «Вы берете мертвое существо и кладете его в морозильную камеру для последующего изучения. А затем, когда вы вытаскиваете его, он потихоньку начинает светиться - ведь химические вещества, находящиеся внутри его тела, все еще могут вступать в реакцию ».

Наверное, самое удивительное в этой истории - то, что светящийся снег раньше ни разу не наблюдался на биологической станции, действующей более 80 лет.