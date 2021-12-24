В России замечен светящийся снег

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Удивительный светящийся снег был замечен в отдаленной части России. Как выяснили ученые, свечение было вызвано крошечными биолюминесцентными животными-копеподами - веслоногими ракообразными, которые вышли на берег из близлежащего Белого моря.
Начинающиеся рождественские и новогодние праздники наполнены огнями, свисающими с домов и фасадов магазинов. А в отдаленных уголках России биологи наблюдают праздничное мерцание даже в снегу! Такое явление обнаружили биологи, работающие в Арктике у побережья Белого моря: голубые огоньки светились в толще снега.
Вера Емельяненко, микробиолог, работающая на удаленной полевой станции, собрала часть снега, поместила его под микроскоп и обнаружила, что свет исходил от крошечных биолюминесцентных рачков- копеподов. Эти существа, которых называют морскими жуками, обитают в океане, днем опускаясь на 100-метровую глубину, а ночью поднимаясь примерно на метр от поверхности.
Вера Емельяненко, микробиолог, работающая на удаленной полевой станции, собрала часть снега, поместила его под микроскоп и обнаружила, что свет исходил от крошечных биолюминесцентных рачков- копеподов. Эти существа, которых называют морскими жуками, обитают в океане, днем опускаясь на 100-метровую глубину, а ночью поднимаясь примерно на метр от поверхности.
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Ксения Кособокова, эксперт по арктическому морскому зоопланктону Российской академии наук в Москве, сообщила, что веслоногие рачки, вероятно, были пойманы мощным течением в Белом море, которое вынесло их на берег. 1 декабря, когда впервые был опубликован светящийся снег, а также 16 декабря, были исключительно высокими, - по-видимому, именно они вынесли на сушу рачков, которые, как выяснили ученые, принадлежат к виду Metridia longa.
Биолюминесценция - это естественное явление, вызываемое химической реакцией. Она отмечается в случаях, когда химическая энергия превращается в энергию света, что происходит только у существ, несущих молекулу под названием люциферин.
Когда люциферин взаимодействует с кислородом, он создает световую энергию. У некоторых веслоногих ракообразных люциферин и люцифераза создают свечение внутри организма, но у Metridia longa есть железы на голове и теле, которые активно выделяют светящиеся вещества наружу.
Стивен Хэддок, морской биолог, изучающий глубоководный зоопланктон в Научно-исследовательском институте аквариума Монтерей-Бей, рассказывает: «Они выпускают одновременно две молекулы, которые образуют в воде небольшой шарик света».
Ученые, обнаружившие рачков, полагают, что они живы, так как крошечные животные могут выдерживать экстремально низкие температуры.
Ученые, обнаружившие рачков, полагают, что они живы, так как крошечные животные могут выдерживать экстремально низкие температуры.
Хэддок, однако, отмечает, что они могли быть мертвыми, поскольку свечение у биолюминисцентных организмов сохраняется и после смерти. «Это случается с нашими научными образцами, - добавил он. «Вы берете мертвое существо и кладете его в морозильную камеру для последующего изучения. А затем, когда вы вытаскиваете его, он потихоньку начинает светиться - ведь химические вещества, находящиеся внутри его тела, все еще могут вступать в реакцию ».
Наверное, самое удивительное в этой истории - то, что светящийся снег раньше ни разу не наблюдался на биологической станции, действующей более 80 лет.
Наверное, самое удивительное в этой истории - то, что светящийся снег раньше ни разу не наблюдался на биологической станции, действующей более 80 лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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