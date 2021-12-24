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В России замечен светящийся снег

В России замечен светящийся снег (7 фото)

Автор:
24 декабря 2021 09:08
Сообщество : Наука
Метки: белое море   биология   биолюминисценция   биоразнообразие   веслоногие   копеподы   наука   свечение   
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Удивительный светящийся снег был замечен в отдаленной части России. Как выяснили ученые, свечение было вызвано крошечными биолюминесцентными животными-копеподами - веслоногими ракообразными, которые вышли на берег из близлежащего Белого моря.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: белое море   биология   биолюминисценция   биоразнообразие   веслоногие   копеподы   наука   свечение   
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