Чавыча: Царь лососей. Её мясо ценилось дороже золота, а икра самая большая среди лососей

«Чавыча сычевала, чавкая чевапчичами» — такую скороговорку с именем нашей сегодняшней героини можно читать на досуге для улучшения дикции. Но не одним этим рыба полезна. Ведь чавыча — это не только забавное название, но и 20-40 килограммов диетического, легкоусвояемого мяса, а также кладезь вкуснейшей красной икры. Встречайте, её величество, королеву всех промысловых рыб!
Это один из самых крупных лососей: средняя чавыча достигает метра в длину, а самые большие экземпляры вырастают в два раза больше и весят более 50 килограмм. Внешне чавыча не сильно отличается от других лососевых рыб: серебристая, с черными крапинками на спине. Характерные черты может распознать только ихтиолог. Помимо размеров, у рыбы их две — чёрные «дёсны» на нижней челюсти и большое количество жаберных лучей (от 15 до 19 — для сравнения: у других лососевых — около 10-и).
В период нереста самцы чавычи становятся брутальными, дерзкими, как пуля резкими: их тело темнеет, краснеет, у них вырастают клыки, а морда приобретет брутальные черты. Самки, при виде таких мачо, тоже краснеют, но кроме этого внешне почти не меняются.
Кстати, мясо чавычи малиново-красное всегда. Оно жирное (около 8 грамм — 11-13%), нежное и восхитительно вкусное. Кроме того, оно богато витаминами А, С, Е, К и насыщено ценными микро- (цинк, марганец, железо, селен, медь) и макроэлементами (кальций, магний, натрий, калий, фосфор). По пользе для организма мясо чавычи вне конкуренции среди других видов лососевых рыб. Но особенно ценится среди гурманов икра — самая крупная среди всех лососей. Вкус у неё выразительный, нежный, с небольшой остринкой без горечи. Что, уже потекли слюнки?
По природе своей чавыча из тех, кто не закрывает форточку даже зимой — она не переносит тёплую среду, поэтому обитает исключительно в холодных морях. Зато на севере рыба распространилась повсеместно. Потому чавычу заслуженно восхваляют по всему миру!
В разных уголках Земли нашу героиню величают «королевскими» титулами: в Америке её называют — King Salmon (королевский лосось), японцы нарекли её «князем лососей», а на Камчатке чавычу прозвали «царь-рыба». У многих северных народов о «царь-рыбе» слагали предания, а её мясо ценилось даже дороже золота.
Но даже суровым северным рыбам не чужды нежные чувства. Сезон размножения у чавычи наступает летом. «Князь лососей» относится к анадромному типу рыб, для нереста он мигрирует из моря в пресные водоемы. Как и любая особа голубых кровей, чавыча рыба привередливая — угодить ей тяжело.
Прихотливая мамзель где попало размножаться не желает: в поисках подходящего места для нереста она может подниматься по рекам на колоссальные расстояния, вплоть до 4000 километров. Мощной грудью чавыча преодолевает самые бурные течения, а мощным хвостом выбивает место для икры в крупных булыжниках.
За силу и упорство чавыча платит слишком дорогую цену. Сразу после оплодотворения истощенные самцы умирают: у них отказывает пищеварительная система, они теряют аппетит. Какое-то время они апатично плавают и вскоре склеивают ласты. Отложив икру, умирают и самки. Такой бескомпромиссный механизм природа придумала, чтобы взрослая рыба не конкурировала с молодняком за выживание. Так родители не будут «объедать» собственных детей. Вот уж кто действительно был создан только для продления рода!
Через какое-то время из икринок вылупятся мальки. Им понадобится от 3 месяцев до двух лет, чтобы набраться сил для взрослой жизни — после чего подросшая рыба уходит в море. Спустя годы чавыча вернётся к месту своего появления на свет, чтобы повторить свой суровый жизненный цикл и, погибнув, дать жизнь новому поколению царю лососей.
Источник:
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