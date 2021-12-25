Чавыча: Царь лососей. Её мясо ценилось дороже золота, а икра самая большая среди лососей

Но даже суровым северным рыбам не чужды нежные чувства. Сезон размножения у чавычи наступает летом. «Князь лососей» относится к анадромному типу рыб, для нереста он мигрирует из моря в пресные водоемы. Как и любая особа голубых кровей, чавыча рыба привередливая — угодить ей тяжело.

Прихотливая мамзель где попало размножаться не желает: в поисках подходящего места для нереста она может подниматься по рекам на колоссальные расстояния, вплоть до 4000 километров. Мощной грудью чавыча преодолевает самые бурные течения, а мощным хвостом выбивает место для икры в крупных булыжниках.