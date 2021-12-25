Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра?

У Натальи был брат-близнец, названный в честь отца Сергеем, который тоже выбрал актерскую стезю и снялся в таких фильмах как «Клятва Гиппократа», «Алешкина охота», «Влюбленные». По печальному стечению обстоятельств его жизнь оборвалась 5 лет назад в день рождения.

Хотя в копилке ролей Гурзо почти не было главных, поклонники советского кино хорошо знают Наталью Сергеевну по второстепенным. Подтверждением таланта и признания стала не только любовь зрителей, но и звание «Заслуженной артистки Российской Федерации», присвоенное актрисе в 1994 году. Благодаря ей чудесный голос обрело множество персонажей фильмов и анимационных сериалов.

А вам нравится Наталья Гурзо?