Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра?

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Все поклонники советской комедии помнят эпизод, в котором Жорж Милославский звонит Антону Шпаку из телефонной будки. Соединившись, он быстренько меняет голос на женский и просит позвать к телефону Шпака.
Преисполненный чувства собственного достоинства Антон Семенович интересуется, кто звонит. Ответившая на звонок медсестра говорит, что какая-то дама, и передает трубку доктору. Во время разговора со Шпаком, лучащимся от ощущения собственной важности и востребованности, Милославский прикидывается актрисой и узнает, до которого часа стоматолог будет на месте. В завершении разговора многообещающе клянется перезвонить, намекнув на свою невероятную настойчивость.
Так, вот. Роль ассистентки сыграла Наталья Сергеевна Гурзо – продолжательница известной актерской династии. Ее отцом был Сергей Гурзо, снявшийся в «Молодой гвардии» (Сергей Тюленин) и «Смелых людях» (Василий Говорухин). За обе роли актер был удостоен Сталинской премии.
Актрисой была и мать Натальи Надежда Самсонова, в копилке которой насчитывается более 100 киноролей. Среди них такие фильмы как «Ревизор», «Люди на мосту», «Королевство кривых зеркал» и множество других.
Актрисой была и мать Натальи Надежда Самсонова, в копилке которой насчитывается более 100 киноролей. Среди них такие фильмы как «Ревизор», «Люди на мосту», «Королевство кривых зеркал» и множество других.
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Выбор профессии для девочки, родившейся в такой семье, был очевидным. Правда, в отличие от именитых родителей, она пошла учиться не во ВГИК, а в «Щепку» – Высшее театральное училище им. Щепкина. Диплом девушка получила в 1969 году.
Наталья снималась в роли старшеклассницы Лены Пряхиной в «Эксперименте», сыграла супругу вратаря Отто Фукина в «Большой перемене». Поклонники рязановского «Гаража» помнят ее по роли возлюбленной доктора наук Смирновского, роль которого сыграл Леонид Марков.
Наталья снималась в роли старшеклассницы Лены Пряхиной в «Эксперименте», сыграла супругу вратаря Отто Фукина в «Большой перемене». Поклонники рязановского «Гаража» помнят ее по роли возлюбленной доктора наук Смирновского, роль которого сыграл Леонид Марков.
Некоторые произнесенные ею в «Гараже» фразы стали крылатыми и ушли в народ:
- О наших отношениях знает весь институт. Я должна бояться за свою репутацию, я – женщина. Ну, а ты-то чего дрожишь? Ты человек холостой, свободный.
- О твоей больной печени знает весь институт – от вахтера до директора. Ешь!
- О наших отношениях знает весь институт. Я должна бояться за свою репутацию, я – женщина. Ну, а ты-то чего дрожишь? Ты человек холостой, свободный.
- О твоей больной печени знает весь институт – от вахтера до директора. Ешь!
Наталья еще и мастер дубляжа. Она подарила свой голос персонажам «Рабыни Изауры», «Спрута», «Коломбо» и не только. Ее голосом говорят и герои таких популярных анимационных сериалов как «Черный плащ», «Настоящие охотники за приведениями», «Семейка Флинтстоун». Гурзо озвучивала очаровательную скромнягу Гаечку в мультфильме «Чип и Дейл спешат на помощь» и весельчака дятла Вуди.
У Натальи был брат-близнец, названный в честь отца Сергеем, который тоже выбрал актерскую стезю и снялся в таких фильмах как «Клятва Гиппократа», «Алешкина охота», «Влюбленные». По печальному стечению обстоятельств его жизнь оборвалась 5 лет назад в день рождения.
Хотя в копилке ролей Гурзо почти не было главных, поклонники советского кино хорошо знают Наталью Сергеевну по второстепенным. Подтверждением таланта и признания стала не только любовь зрителей, но и звание «Заслуженной артистки Российской Федерации», присвоенное актрисе в 1994 году. Благодаря ей чудесный голос обрело множество персонажей фильмов и анимационных сериалов.
А вам нравится Наталья Гурзо?
Хотя в копилке ролей Гурзо почти не было главных, поклонники советского кино хорошо знают Наталью Сергеевну по второстепенным. Подтверждением таланта и признания стала не только любовь зрителей, но и звание «Заслуженной артистки Российской Федерации», присвоенное актрисе в 1994 году. Благодаря ей чудесный голос обрело множество персонажей фильмов и анимационных сериалов.
А вам нравится Наталья Гурзо?
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Метки: знаменитости истории кино факты
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