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Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра?

Вы знаете, что эта упитанная ироничная женщина из "Иван Васильевич меняет профессию" - дочь известного актёра? (6 фото)

Автор:
25 декабря 2021 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   истории   кино   факты   
649
6
Все поклонники советской комедии помнят эпизод, в котором Жорж Милославский звонит Антону Шпаку из телефонной будки. Соединившись, он быстренько меняет голос на женский и просит позвать к телефону Шпака.
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Метки: знаменитости   истории   кино   факты   
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4k
ScorpioN 46 минут назад
Автор, ты видимо упитанных не видел...
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17k
Vital Idol 2 часа назад
маманя....
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35k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
Знаем.
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