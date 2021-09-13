Неизвестные факты о "Звездных войнах"

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Эпопея "Звездные войны" уже не одно десятилетие остается культовой для миллионов фанатов во всем мире. Поклонники историй о далекой-далекой галактике не устают откапывать новые факты о знаменитой эпопее. И вот - некоторые из них.
В фильме "Соло: История звездных войн" Олдену Эренрайху, игравшему молодого Хана Соло, нарисовали на подбородке тонкий шрам, как у Харрисона Форда - для большего сходства
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На съемках "Новой надежды" (1977) размер бронированно пустынной крепости едва достигал метра, но юлагождаря искусству оператора на экране она выглядела монстром
Бюджет первой серии "Звездных войн" был настолько ограничен, что сломавшиеся на съемках пластиковые доспехи имперских штурмовиков приходилось подклеивать скотчем
В фильме "Звездные войны: Призрачная уроза" на роль Джабы Хатта не стали приглашать актера: его роль сыграл полый костюм. Поэтому создатели фильма смогли от души оттянуться в титрах
"Джабба Хат - в роли себя самого".
В "Последнем джедае" (2017) легко увидеть, что кресло Чубакки в "Тысячелетнем соколе" гораздо грязнее, чем кресло Хана Соло
Узнаваемый звук раскрывающегося светового меча появился в фильме случайно: во время съемок сцены боя в "Новой надежде" начал коротить кабель, и его шипение попало на пленку. Услышав запись, режиссер решил, что это именно то, что нужно
Кормпозитор Джон Уильямс, написавший знаменитую музыку к "Звездным войнам", появился в небольшом камео бармена на Кидзими в фильме "Скайоукер: Восход"
В "Новой надежде" полет Люка Скайуокера на спидере над пустыней Татуина снимали, поместив под машину зеркало
В фильме "Соло: История звездных войн" в одном из кадров на заднем плане можно увидеть золотого идола, за которым Харрисон Форд в роли Индианы Джонса охотился в фильме "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега" (1981)
В первой трилогии, снимавшейся с 1977 по 1983 год, эффект толпы солздавали, рисуя маленькие фигурки масляной краской на прозрачных плексиглазовых панелях
В "Пробуждении силы" (2015) Хан Соло, прибыв на базу "Старкиллер", бросает на пол куртку. При отлете Чубакка подбирает ее и отдает Хану, на лице которого читается удивление. Этого эпизода не было в сценарии: актер Йонас Суотамо сымпровизировал
В "Мести ситхов", когда Анакин и Оби Ван в последний раз разговаривают как друзья, Анакин стоит в тени, а Оби Ван - на свету. В этом эпизоде каждый уже символически выбрал свою сторону Силы
В "Пробуждении силы" актер Оскар Айзек попросил сделать его персонажа, По Дэмерона, уроженцем планеты Явин IV. Это было для него символичным: эпизоды на Явин IV для фильма снимались в родной для Айзека Гватемале
В "Призрачной угрозе", в сцене после гонки, когда Квай Гон говорит с Ватто, на заднем плане можно увидеть дроида-шпиона, отправленного Дартом Молом на поиски корабля
В филдьме "Скайуокер: Восход" С3РО упоминает, что Фестиваль предков на Пасаане проходит каждые 42 года. Фильм при этом был снят ровно через 42 года после первого фильма, вышедшего в 1977-м
В фильме "Империя наносит ответный удар" нападение на люка хищника на ледяной планете бьыло придумано специально, чтобы объяснить травмы лица у Люка. На самом деле, незадолго до съемок Марк Хемилл попал в автокатастрофу, где серьезно пострадал
В заднюю часть модели "Тысячелетнего сокола" были встроены несколько вентиляторов - они постоянно работали, чтобы свет от софитов не растопил модель
В "Новой надежде" атаковать Звезду смерти должны были красное и синее звенья, но синее звено терячлось на синем съемочном фоне - поэтому его пришлось заменить на золотое
Энтони Дэниелс, сыгравший С3РО, получил небольшое камео в сцене в клубе на съемках эпизода II "Атака клонов"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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