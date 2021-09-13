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Неизвестные факты о "Звездных войнах"

Неизвестные факты о "Звездных войнах" (21 фото)

Автор:
13 сентября 2021 12:07
Сообщество : Кино
Метки: Звездныве войны   интересно   истории   кино   киносага   неожиданно   познавательно   факты   
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Эпопея "Звездные войны" уже не одно десятилетие остается культовой для миллионов фанатов во всем мире. Поклонники историй о далекой-далекой галактике не устают откапывать новые факты о знаменитой эпопее. И вот - некоторые из них.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Звездныве войны   интересно   истории   кино   киносага   неожиданно   познавательно   факты   
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Игорь Мочалов Полчаса назад
Брат рассказывал. У них на работе должна была состояться встреча с китайской делегацией-то ли инвесторы, то ли покупатели, в общем, неважно... Ну и начальство сказало программистам найти на торжественное открытие мероприятия звук фанфар. Ну, программисты шерстят интернет-начальнику всё не нравится. В итоге он говорит: короче, ничего не можете, сам найду... И нашел. Начало мероприятия, звучат фанфары... И в зале начинаются смешки. Это была тема из "Звездных войн"
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