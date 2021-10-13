8 неожиданных фактов о Клинте Иствуде, которые вас удивят

«Крутой парень» Клинт Иствуд ни за что бы не стал сниматься в бадди-муви с орангутангом… Или стал бы? В фильме «Как ни крути – проиграешь» (1978) актер сыграл водителя пикапа Фило Беддо, который привык решать проблемы кулаками, но у него есть и более мягкая сторона, а узнаем мы об этом благодаря его приятелю Клайду, которого сначала играл орангутанг Манис на фото выше. В интервью 2003 года Иствуд рассказал, что абсолютно все, включая его агента, уговаривали его не сниматься в этом фильме, но актер очень хотел сыграть в чем-то, что могли бы посмотреть дети.