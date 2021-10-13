8 неожиданных фактов о Клинте Иствуде, которые вас удивят

Клинт Иствуд – типичный крутой парень американского кинематографа, который держал в страхе всех плохих парней, начиная от Дикого Запада и заканчивая Сан-Франциско 20-го века. Но за образом сурового ковбоя скрывается самый обычный человек, который порой совершает поступки, которые нам кажутся совершенно для него не типичными, и вот 8 таких примеров.
В молодости Клинт Иствуд зарабатывал себе на жизнь разными способами, и некоторые из них полностью соответствуют его имиджу. Согласно книге «American Rebel» Марка Элиота, Иствуд был пожарным и спасателем, но в какой-то период жизни он работал и продавцом в магазине.
Пожалуй, самым неожиданным поступком Иствуда было его участие в фильме «Золото Калифорнии» (1969). Это был классический старый вестерн, но с одним отличием… Это был мюзикл, основанный на постановке 1951 года. Поклонники спагетти-вестернов, должно быть, сильно удивились, когда Иствуд явил миру свои вокальные данные! Хотя на самом деле актер пел еще в те времена, когда снимался на телевидении – например, в сериале «Сыромятная плеть» (видео ниже). Его вокал можно оценить еще в таких фильмах, как «Бронко Билли» (1980) и «Поющий по кабакам» (1982). Он также выступил продюсером и режиссером экранизации мюзикла «Парни из Джерси» (2014).
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Согласно Mental Floss, в 1954 году Клинт Иствуд написал письмо уважаемому голливудскому режиссеру Билли Уайлдеру («В джазе только девушки»). Иствуд рассматривался на роль Чарльза Линдберга в «Духе Сент-Луиса» 1957 года, но в итоге роль досталась Джеймсу Стюарту. Тот факт, что актер написал режиссеру вежливое письмо вместо того, чтобы ворваться в его офис с оружием наперевес, в очередной раз демонстрирует контраст между образом Иствуда и его поведением в реальной жизни.
«Крутой парень» Клинт Иствуд ни за что бы не стал сниматься в бадди-муви с орангутангом… Или стал бы? В фильме «Как ни крути – проиграешь» (1978) актер сыграл водителя пикапа Фило Беддо, который привык решать проблемы кулаками, но у него есть и более мягкая сторона, а узнаем мы об этом благодаря его приятелю Клайду, которого сначала играл орангутанг Манис на фото выше. В интервью 2003 года Иствуд рассказал, что абсолютно все, включая его агента, уговаривали его не сниматься в этом фильме, но актер очень хотел сыграть в чем-то, что могли бы посмотреть дети.
К 1988 году приключения «Грязного Гарри» Кэллахана уже всех утомили. Но четвертый фильм все же нашел, чем удивить зрителей: одна сцена в «Игре в смерть» сильно выбивается из привычного сценария. В этой безумной сцене погони напичканная взрывчаткой радиоуправляемая машинка едва не завершила карьеру Гарри до того, как детектив успел выйти на пенсию.
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В той же «Игре в смерть» Джим Керри сыграл одну из своих первых ролей. И если вам кажется, что молодой актер сразу начал раздражать ветерана боевиков (как раздражал Томми Ли Джонса в «Бэтмене навсегда»), то правда вас успокоит: Керри Иствуду понравился! После этого они еще сыграли вместе в комедии «Розовый кадиллак», а также Керри неоднократно пародировал актера – естественно, в знак уважения.
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Одна история о Клинте Иствуде касается его пристрастия к полутеному элю Newcastle Brown Ale. The Chronicle пишет, что однажды Клинт Иствуд заявил, что это его любимое пиво. Неужели один из самых знаменитых в мире ковбоев действительно предпочитает британское пиво американскому? В 2013 году актер отвечал на вопросы студентов Оксфорда и рассказал о визите в Ньюкасл: «Все говорили мне, что я ослепну от этого пива… Но я попробовал разное, и оно было вкусным. У меня не было потом похмелья».
Хотя большинство персонажей Иствуда – ребята напряженные, сам актер точно умеет расслабиться. Можете себе представить Иствуда, который занимается трансцендентной медитацией? И тем не менее, это занятие неизменно входило в распорядок его дня на протяжении десятков лет. В 2013 году в интервью GQ Иствуд заявил: «Я верю в любую помощь, которую можно оказать себе самостоятельно, независимо от того, верите ли вы в Будду или во что-то еще».
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