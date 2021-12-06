Футболисты "Зенита" вышли на поле с щенками - и собрали миллионы просмотров

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Футболисты команды "Зенит" на недавнем матче с "Ростовом" вышли на поле с щенками на руках. Это случилось в рамках акции "Собакам лучше дома!", призывающей всех неравнодушных помочь приютам. Видео с футболистами и щеночками набрало уже больше трех миллионов просмотров.
На недавнем матче "Зенита" с "Ростовом" 17-го тура Российской премьер-лиги футболисты из Санкт-Петербурга вышли на поле с щенками. Оказалось, щенков взяли из пяти разных приютов в рамках акции "Собакам лучше дома!", приуроченной ко Всемирному дню домашних животных 30 ноября. Футболисты вышли с 11 щенками разных пород, и мгновенно очаровали публику.
Цель этой акции - привлечь больше неравнодушных людей к животным из приютов. На стадионе также организовали специальную площадку акции, где все желающие могли помочь приютам или оставить заявку на щенка, который ищет дом. Видео с футболистами за первые сутки набрало больше 3,5 млн просмотров в англоязычном аккаунте "Зенита" в Твиттере, где все умилялись такой чудесной акции.
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Фото и видео с футболистами и щенками:
🐶💙😍 #СобакамЛучшеДома pic.twitter.com/5QA9OeLC6D— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 3, 2021
The happiest pics you'll see on Twitter today 💙🐶🐾— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) December 4, 2021
📸 https://t.co/0Xrl0SttsX pic.twitter.com/eFmpZjQtHJ
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Метки: Россия зенит новости собаки трогательно футбол футболисты щенки
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приказано поулыбать собак на камеру,нате вам ..
а хомячкам у компа,положено ток пускать сопли от умиления ))
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