Футболисты "Зенита" вышли на поле с щенками - и собрали миллионы просмотров

Цель этой акции - привлечь больше неравнодушных людей к животным из приютов. На стадионе также организовали специальную площадку акции, где все желающие могли помочь приютам или оставить заявку на щенка, который ищет дом. Видео с футболистами за первые сутки набрало больше 3,5 млн просмотров в англоязычном аккаунте "Зенита" в Твиттере, где все умилялись такой чудесной акции.