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Футболисты "Зенита" вышли на поле с щенками - и собрали миллионы просмотров

Футболисты "Зенита" вышли на поле с щенками - и собрали миллионы просмотров (9 фото)

Автор:
06 декабря 2021 15:20
Сообщество : Спорт
Метки: Россия   зенит   новости   собаки   трогательно   футбол   футболисты   щенки   
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Футболисты команды "Зенит" на недавнем матче с "Ростовом" вышли на поле с щенками на руках. Это случилось в рамках акции "Собакам лучше дома!", призывающей всех неравнодушных помочь приютам. Видео с футболистами и щеночками набрало уже больше трех миллионов просмотров.
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Фото и видео с футболистами и щенками:

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Метки: Россия   зенит   новости   собаки   трогательно   футбол   футболисты   щенки   
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7  комментариев
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2k
Nyash Час назад
Мне вот одно интересно. Почему эти футболисты вышли сплошь все с породистыми щенками, булями, хаски и прочими. Много ли породистых собак в приютах...
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3k
PLT LDR 10 минут назад
Лучший ответ тренду на западе вставать на колени перед матчем. Если и делать акцию, то лучше о реальных и актуальных проблемах, типа о помощи детским домам или о животных из приютов. Стяуа зарядила такой тренд когда в Англии и Франции все поголовно из-за Джорджа Флойда начали вставать на колени.
Какое дело Европе до рецидивиста из Миннесоты который принял лошадиную дозу фентанила, подсел на измену перед копами и умудрился скончаться во время сопротивления ???
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36k
Александр 40 минут назад
Может попробуют в футбол играть всетаки?
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30k
Седой Час назад
Собачки...Играть надо лучше, тогда и просмотров будет больше, как они хотят
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7k
КОСТЯН Час назад
Подумаешь... Дзюба недавно один миллионы просмотров собрал
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