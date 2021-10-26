Воскресное дерби Зенит-Спартак: реакция соцсетей

Его коллега по актерскому ремеслу и противник по иную сторону футбольных баррикад Михаил Боярский констатировал очевидное:

«Спартак» – как щенки, ничего не могли сделать. Престиж команды потерян на долгие годы. Никакие победы уже не сравнятся с тем, что сделал «Зенит» со «Спартаком». Уничтожил навсегда.

Футбольный клуб "Зенит" выпустил мерч в честь этой легендарной и разгромной победы.