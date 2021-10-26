FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2491 пост • 407 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Воскресное дерби Зенит-Спартак: реакция соцсетей

Воскресное дерби Зенит-Спартак: реакция соцсетей (7 фото + 2 видео)

Автор:
26 октября 2021 18:51
Сообщество : Спорт
Метки: зенит   спартак   спорт   футбол   
878
7
2

В российском футболе не так много матчей, которые привлекают внимание многих любителей этого спорта. На минувших выходных санкт-петербургский Зенит встречал столичный Спартак. Оба клуба играют в еврокубках и оба клуба свои последние матчи проиграли. Зенит минимально уступил итальянскому Ювентусу, а Спартак в перестрелке проиграл английскому Лестеру.

После провала на международной арене, каждая из команд хотели взять свое. Зенит обвиняли в трусости, а Спартаку не хватило сил удержать победный счет после первого тайма.

В итоге у Зенита летело все, что можно, а Спартак провалился по всем фронтам. В сети тут же отреагировали на эту историческую победу. Еще до начала матча было огненно, фанаты Зенита устроили красочный перфоманс

Буквально за неделю до очередного локдауна в двух городах на дерби в Петербурге присутствовало 18 721 болельщиков.


Актер Дмитрий Назаров - ярый фанат Спартака отреагировал стихотворением после разгрома его любимой команды на Газпром-Арене.

Его коллега по актерскому ремеслу и противник по иную сторону футбольных баррикад Михаил Боярский констатировал очевидное:

«Спартак» – как щенки, ничего не могли сделать. Престиж команды потерян на долгие годы. Никакие победы уже не сравнятся с тем, что сделал «Зенит» со «Спартаком». Уничтожил навсегда.


Футбольный клуб "Зенит" выпустил мерч в честь этой легендарной и разгромной победы.


Спартаковский твиттер ответил лишь анимацией олицетворяющей состояние всех фанатов этого футбольного клуба.

А твитер Зенита в свою очередь также провел параллель с матчем этого дня в АПЛ, где Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед


Производитель контрацептивов, известный своими креативными пиарщиками не упустил возможности пошутить над Спартаком в твиттере вместе со своими подписчиками


Ну и конечно же не обошлось без фанатских историй. На сей раз никаких массовых драк возле и на стадионе не было, но полицейские задержали нескольких фанатов "Спартака", которые вместо своих футболистов хотели доказать что-то. В итоге все они получили штрафы от 500 рублей до 12 000 рублей, а некоторые еще и запрет на посещение футбольных матчей сроком от года до двух лет.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: зенит   спартак   спорт   футбол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
564
Квантовый_Слесарь_82 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
net 2 минуты назад
Мне впринципе что до Спартака, что до Зенита..... Но Дартаньян уже кукухой явно поехал. Это же спорт, сегодня они проиграли, завтра ты. А 1:0 или 10:0 вообще пофиг, всё равно только 3 очка за победу. И где был Зенит до того как Газпромовские бабки в него сливать начали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Слепой Пью 6 минут назад
Игра была красивое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше? Кокорин признался: "Тюрьма меня не изменила" Кокорин признался: "Тюрьма меня не изменила" "Убери ноги с Дзюбы!": Аршавин сравнил бывших игроков "Зенита" с дровами "Убери ноги с Дзюбы!": Аршавин сравнил бывших игроков "Зенита" с дровами Во время празднования победы игроки "Зенита" разбили крышку трофейного кубка Во время празднования победы игроки "Зенита" разбили крышку трофейного кубка Футболист петербургского «Зенита» закупил еду для своих соотечественников Футболист петербургского «Зенита» закупил еду для своих соотечественников Королевы стадиона ФК "Краснодар", которые делают игры ярче Королевы стадиона ФК "Краснодар", которые делают игры ярче
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1810



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
3
117
Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
3
25
Полный провал: 17 казусов и неудач, которым точно не позавидуешь
Набирающие популярность в сообществах
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда послушным?
0
6
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда...
Непростительные ошибки визажистов
1
22
Непростительные ошибки визажистов
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Эти удивительные роботы: танцовщицы, повара, продавцы. Чего ждать дальше?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#дтп#автомобили#автомир#фильм#познавательно#в мире#фотографии#сша
#факты#Ynews#аварии#кино#подборка#полиция#спорт#интересное#актеры#Разное
#Юмор#прикол#авто аварии#люди#Россия#животные#история#СССР#дети#роль

На что жалуетесь?

Вернуться