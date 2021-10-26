Воскресное дерби Зенит-Спартак: реакция соцсетей

В российском футболе не так много матчей, которые привлекают внимание многих любителей этого спорта. На минувших выходных санкт-петербургский Зенит встречал столичный Спартак. Оба клуба играют в еврокубках и оба клуба свои последние матчи проиграли. Зенит минимально уступил итальянскому Ювентусу, а Спартак в перестрелке проиграл английскому Лестеру.
После провала на международной арене, каждая из команд хотели взять свое. Зенит обвиняли в трусости, а Спартаку не хватило сил удержать победный счет после первого тайма.
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В итоге у Зенита летело все, что можно, а Спартак провалился по всем фронтам. В сети тут же отреагировали на эту историческую победу. Еще до начала матча было огненно, фанаты Зенита устроили красочный перфоманс
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Буквально за неделю до очередного локдауна в двух городах на дерби в Петербурге присутствовало 18 721 болельщиков.
Актер Дмитрий Назаров - ярый фанат Спартака отреагировал стихотворением после разгрома его любимой команды на Газпром-Арене.
Его коллега по актерскому ремеслу и противник по иную сторону футбольных баррикад Михаил Боярский констатировал очевидное:
«Спартак» – как щенки, ничего не могли сделать. Престиж команды потерян на долгие годы. Никакие победы уже не сравнятся с тем, что сделал «Зенит» со «Спартаком». Уничтожил навсегда.
Футбольный клуб "Зенит" выпустил мерч в честь этой легендарной и разгромной победы.
Спартаковский твиттер ответил лишь анимацией олицетворяющей состояние всех фанатов этого футбольного клуба.
А твитер Зенита в свою очередь также провел параллель с матчем этого дня в АПЛ, где Ливерпуль разгромил Манчестер Юнайтед
All Zenit & #LFC fans today... pic.twitter.com/NxqbJmGoTa— FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) October 25, 2021
Производитель контрацептивов, известный своими креативными пиарщиками не упустил возможности пошутить над Спартаком в твиттере вместе со своими подписчиками
Ну и конечно же не обошлось без фанатских историй. На сей раз никаких массовых драк возле и на стадионе не было, но полицейские задержали нескольких фанатов "Спартака", которые вместо своих футболистов хотели доказать что-то. В итоге все они получили штрафы от 500 рублей до 12 000 рублей, а некоторые еще и запрет на посещение футбольных матчей сроком от года до двух лет.
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