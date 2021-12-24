Американец услышал мяуканье под обломками мощного торнадо

Кота по кличке Мэддокс (Maddux) благополучно вытащили из-под обломков, и он оказался невредимым. Если не считать того, что котик был очень голоден и хотел пить, он не пострадал. Гибсон сказал, что отвез Мэддокса домой, где тот съел три миски еды и выпил целую миску воды. Теперь он живет у мужчины. "Если у кошек действительно девять жизней, он, вероятно, израсходовал около восьми из них за эти девять дней," - говорит Гибсон.