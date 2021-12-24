Американец услышал мяуканье под обломками мощного торнадо

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Даже когда вы потеряли надежду, всегда есть большой шанс на чудо. Такое случилось с американцем Сонни Гибсоном, который искал своего кота под обломками через девять дней после мощного торнадо. Бродя возле обломков, он услышал слабенькое мяуканье.
Не так давно на несколько штатов США обрушилась серия торнадо, в результате которых погибло по меньшей мере 89 человек. Американец Сонни Гибсон стоял в развалинах своего трехэтажного офисного здания в штате Кентукки, когда услышал слабое мяуканье..
У Гибсона в офисе жил черный кот - всеобщий любимчик, который каждый день приветствовал сотрудников. Мужчина несколько дней искал его, и уже потерял надежду - но на девятый день после торнадо чудо все же случилось! Услышав мяуканье под обломками, он не смог найти источник, и позвонил нескольким сотрудникам, которые пришли помочь.
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Благодаря помощи коллег, кота удалось найти - он лежал в яме под обломками. "Мне показалось, что я услышал мяуканье. Я подумал, что разум играет со мной злую шутку.. Но выкрикнул его имя, и он снова мяукнул. Я был потрясен, и у меня как будто сдавило в груди и ослабли колени. Это было чудо," - рассказал Гибсон.
Кота по кличке Мэддокс (Maddux) благополучно вытащили из-под обломков, и он оказался невредимым. Если не считать того, что котик был очень голоден и хотел пить, он не пострадал. Гибсон сказал, что отвез Мэддокса домой, где тот съел три миски еды и выпил целую миску воды. Теперь он живет у мужчины. "Если у кошек действительно девять жизней, он, вероятно, израсходовал около восьми из них за эти девять дней," - говорит Гибсон.
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