FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11194 поста • 1282 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Американец услышал мяуканье под обломками мощного торнадо

Американец услышал мяуканье под обломками мощного торнадо (6 фото)

Автор:
24 декабря 2021 21:07
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошки   фото   
160
6
Даже когда вы потеряли надежду, всегда есть большой шанс на чудо. Такое случилось с американцем Сонни Гибсоном, который искал своего кота под обломками через девять дней после мощного торнадо. Бродя возле обломков, он услышал слабенькое мяуканье.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: домашние животные   животные   истории спасения   история спасения   кот   коты   кошки   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Молодец мужик, и на фото искренняя радость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
47k
zloykoyot 48 минут назад
Автор, поменяй заголовок. Пост хороший, но у торнадо не бывает обломков, как у любого воздушного потока.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей Толстенькую кошку бросили из-за лишнего веса, но она не потеряла веру в людей Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица Особенную кошку подобрали в ужасном состоянии, а теперь она - всеобщая любимица
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18918



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия
1
87
Как живут участники шоу "Каламбур" после его закрытия
Таёжное проклятие
2
167
Таёжное проклятие
Набирающие популярность в сообществах
Я - православная ведьма!
2
31
Я - православная ведьма!
Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют в 2022 году
0
5
Дом работников НКВД в Новоспасском переулке отремонтируют в 2022 году
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#картинки#дтп#автомир#авто аварии#Ynews#дети#полиция
#Юмор#факты#животные#приколы#интересное#подборка#кино#природа#наука#вещи
#интересно#история#СССР#аварии#автомобили#Россия#люди#в мире#кот#еда

На что жалуетесь?

Вернуться