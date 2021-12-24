Как поступили на Родине с Василием Клубковым, который сдал Зою Космодемьянскую

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Имя советской разведчицы Зои Космодемьянской, которая своим невероятным подвигом показала стойкость советского народа и не выдала товарищей, известно практически каждому человеку с постсоветского периода. Но не многим известно, как она оказалась у немцев, кто её выдал и как с ним поступила Родина?
Подвиг Космодемьянской
Зоя Космодемьянская с самого детства воспитывалась в патриотической обстановке и когда началась война, юная девушка не раздумывая пошла в местный военкомат с просьбой записаться в добровольцы. 31 октября Зоя вошла в специально организованную диверсионную группу из 2000 человек, тогда ей едва исполнилось 18 лет. Бойцам сразу сказали, что они идут на верную смерть и выживут из них единицы, но никто не повернул назад. Интересно, что с первого раза Космодемьянскую в отряд не приняли, но её настойчивость и смелость убедила командиров.
Диверсанты были заброшены недалеко от Волоколамска и первые свои задания по минированию дорог Зоя успешно выполнила. 21 ноября группа получила задание поджечь несколько захваченных немцами деревень. Сразу же начались неприятности: в разведку ушли две девушки и не вернулись. Вскоре диверсанты наткнулись на немецкий отряд и большая часть группы вернулась на базу. Из отряда остались только командир Крайнов, Космодемьянская и Клубков.
Ночью 27 ноября Крайнов приказал Василию зайти с севера и закидать дома бутылками с горючей смесью, Зоя должна была атаковать юг, а сам он отправлялся в центр, где вероятно находился штаб. Командир быстро справился со своей частью задания и вернулся в точку сбора. Спустя несколько минут он увидел пламя в южной части деревни, но с севера ничего не происходило.
Оказалось, что в эти самые минуты Космодемьянская была схвачена, а Клубкову по пути встретились два офицера, от которых он не смог убежать и даже не пытался отстреливаться. По одной из версий её сдал староста Свиридов. Он заметил Зою, когда она покидала деревню, но полицай вряд ли мог знать, что перед ним диверсантка, ведь девушка себя ни как не выдавала. Значит её личность раскрыл кто-то другой.
Служба Клубкова нацистам
Василий вернулся к своим только спустя два месяца, в январе 1942 года. 1 февраля его отправили в Москву, где в объяснительной он написал, что был схвачен немцами и отправлен в Можайск, а оттуда сбежал и шёл к своим. Клубков говорил, что поджёг один дом, хотя Крайнов утверждал, что тот не выполнил задание. Подозрение вызвало и то, что вернувшись он не спросил, что случилось с Зоей. Далее разведчик путался в своих показаниях и заметно нервничал.
28 февраля его арестовали и предъявили обвинения в измене Родине. Тут - то он и сознался, что был схвачен 27 ноября и рассказал с кем прибыл и для какой цели, поэтому поймав Зою, нацисты уже знали, кто перед ними. Клубков назвал своё имя и имена всех членов его группы, также он рассказал про секретные данные о местоположении некоторых частей, а также согласился на сотрудничество. Немцы вывезли его в Германию и готовили к разведывательной работе.
Зоя Космодемьянская с самого детства воспитывалась в патриотической обстановке и когда началась война, юная девушка не раздумывая пошла в местный военкомат с просьбой записаться в добровольцы. 31 октября Зоя вошла в специально организованную диверсионную группу из 2000 человек, тогда ей едва исполнилось 18 лет. Бойцам сразу сказали, что они идут на верную смерть и выживут из них единицы, но никто не повернул назад. Интересно, что с первого раза Космодемьянскую в отряд не приняли, но её настойчивость и смелость убедила командиров.
Диверсанты были заброшены недалеко от Волоколамска и первые свои задания по минированию дорог Зоя успешно выполнила. 21 ноября группа получила задание поджечь несколько захваченных немцами деревень. Сразу же начались неприятности: в разведку ушли две девушки и не вернулись. Вскоре диверсанты наткнулись на немецкий отряд и большая часть группы вернулась на базу. Из отряда остались только командир Крайнов, Космодемьянская и Клубков.
Ночью 27 ноября Крайнов приказал Василию зайти с севера и закидать дома бутылками с горючей смесью, Зоя должна была атаковать юг, а сам он отправлялся в центр, где вероятно находился штаб. Командир быстро справился со своей частью задания и вернулся в точку сбора. Спустя несколько минут он увидел пламя в южной части деревни, но с севера ничего не происходило.
Оказалось, что в эти самые минуты Космодемьянская была схвачена, а Клубкову по пути встретились два офицера, от которых он не смог убежать и даже не пытался отстреливаться. По одной из версий её сдал староста Свиридов. Он заметил Зою, когда она покидала деревню, но полицай вряд ли мог знать, что перед ним диверсантка, ведь девушка себя ни как не выдавала. Значит её личность раскрыл кто-то другой.
Служба Клубкова нацистам
Василий вернулся к своим только спустя два месяца, в январе 1942 года. 1 февраля его отправили в Москву, где в объяснительной он написал, что был схвачен немцами и отправлен в Можайск, а оттуда сбежал и шёл к своим. Клубков говорил, что поджёг один дом, хотя Крайнов утверждал, что тот не выполнил задание. Подозрение вызвало и то, что вернувшись он не спросил, что случилось с Зоей. Далее разведчик путался в своих показаниях и заметно нервничал.
28 февраля его арестовали и предъявили обвинения в измене Родине. Тут - то он и сознался, что был схвачен 27 ноября и рассказал с кем прибыл и для какой цели, поэтому поймав Зою, нацисты уже знали, кто перед ними. Клубков назвал своё имя и имена всех членов его группы, также он рассказал про секретные данные о местоположении некоторых частей, а также согласился на сотрудничество. Немцы вывезли его в Германию и готовили к разведывательной работе.
От него требовалось принести сведения о войсках в Калужской области и о планах диверсантах. Но трусость Клубкова помешала нацистам исполнить свои планы. На допросе он сознался, что выдал Зою из-за боязни быть расстрелянным.
— Вас разве не учили в разведотделе Запфронта, что в случае, если вы попадете к немцам, то не должны выдавать соучастников своей группы, а также, кто вы и кто вас сюда послал?— Нас, в том числе и меня, учили этому в разведотделе.— Почему же вы выдали Космодемьянскую?— Офицер пригрозил мне пистолетом. Я боялся, чтобы не быть расстрелянным, в результате чего выдал Космодемьянскую. - из стенограммы допроса в Особом отделе НКВД
19 марта Клубков признал вину в преступлении. Хотя многие историки считают, что он не предавал Зою и оболгал себя под давлением НКВД и согласился сотрудничать с немцами, чтобы бежать к своим, как это делали многие военнопленные.
16 апреля 1942 года Василий Клубков был расстрелян в Москве.
— Вас разве не учили в разведотделе Запфронта, что в случае, если вы попадете к немцам, то не должны выдавать соучастников своей группы, а также, кто вы и кто вас сюда послал?— Нас, в том числе и меня, учили этому в разведотделе.— Почему же вы выдали Космодемьянскую?— Офицер пригрозил мне пистолетом. Я боялся, чтобы не быть расстрелянным, в результате чего выдал Космодемьянскую. - из стенограммы допроса в Особом отделе НКВД
19 марта Клубков признал вину в преступлении. Хотя многие историки считают, что он не предавал Зою и оболгал себя под давлением НКВД и согласился сотрудничать с немцами, чтобы бежать к своим, как это делали многие военнопленные.
16 апреля 1942 года Василий Клубков был расстрелян в Москве.
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Новости партнёров
Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов... Но за меня вам наши товарищи отомстят!.." (С) Зоя
Низкий поклон и Светлая Память такой Сильной Духом и Храброй Девушке, сражавшейся за свою Родину и Страну... и за то чтобы я (и мои родные) жил сейчас хорошо и писал эти строки в Память о Ней и о Многих Других...
Только предателями они не были
https://russian7.ru/post/predateli-gitlera-kakie-nemcy-pereshl/https://russian7.ru/post/predateli-gitlera-kakie-nemcy-pereshl/
И не надо тут мне "дай пруфы", если прям так надо, забей в гугле. Всегда и везде предавали. Просто это "природа" такая
Никто не забыт,ничто не забыто...
А вот каждый из вас, кто здесь пишет, читает, попробуйте ХОТЯ БЫ представить, что к вашему виску приставлен пистолет и от вас требуют... (да мало ли что, главное, пистолет у виска, а перед этим одного героя перед вами уже пристрелили, да пусть даже требуют отказа на всю жизнь от интернета и любых гаджетов, включая телефон).
Что бы сделали ВЫ, конкретно ВЫ?
Можно бить пяткой себя в грудь, типа я "представил", да я... да я ни за что... А в реале и штаны будут мокрые и показания будут...
И при этом вкололи бы адреналина, чтобы поциент не умер от болевого шока, а все прочувствовал.
Мне много лет, я в юности тоже был таким же максималистом, да и в течение жизни ни разу не изменил своим же собственным убеждениям (даже на субботнике от фирмы единственный был, кто не стал надевать спецовку от Единой России и шуршать граблями перед камерами, при том, что директор был депутат горсобрния от них), жизнь учит реально смотреть на вещи, и просто я знаю, что не бывал еще ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ жизненных ситуациях и не знаю, ГДЕ МОЙ КРАЙ, а пяткой бить себя в грудь - я не младый юнош.
Но то, что он был против, это точно.
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Вы нечете чушь.
Приказ №428 издан 17 ноября 1941 года, после того, как немцы оккупировали полтора миллиона квадратных километров территории СССР. Издан тогда, когда до Москвы оставалось полсотни километров.
Да, в ходе выполнения приказа были уничтожены сотни сел. Да, жители этих сел были оберечены на смерть. Но эти меры замедлили продвижение Вермахта.
После декабря 1941 года площадь оккупированнфх террий была сокращена и на освобождаемой земле населенные пукнты не учтожали. В конце 1942 года площадь оккупрованных земель снова увеличилась, но Приказ №428 уже смысла не имел и не выполнялся, так как немцы занимали населенные пункты, где уничтожать особо было и нечего.
А после 1942 года Красная Армия шла на запад.
Двадцать один день, в которые решалась судьба Москвы.
Никто не забыт! Ничто не забыто!