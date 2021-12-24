Как поступили на Родине с Василием Клубковым, который сдал Зою Космодемьянскую

Подвиг Космодемьянской

Зоя Космодемьянская с самого детства воспитывалась в патриотической обстановке и когда началась война, юная девушка не раздумывая пошла в местный военкомат с просьбой записаться в добровольцы. 31 октября Зоя вошла в специально организованную диверсионную группу из 2000 человек, тогда ей едва исполнилось 18 лет. Бойцам сразу сказали, что они идут на верную смерть и выживут из них единицы, но никто не повернул назад. Интересно, что с первого раза Космодемьянскую в отряд не приняли, но её настойчивость и смелость убедила командиров.

Диверсанты были заброшены недалеко от Волоколамска и первые свои задания по минированию дорог Зоя успешно выполнила. 21 ноября группа получила задание поджечь несколько захваченных немцами деревень. Сразу же начались неприятности: в разведку ушли две девушки и не вернулись. Вскоре диверсанты наткнулись на немецкий отряд и большая часть группы вернулась на базу. Из отряда остались только командир Крайнов, Космодемьянская и Клубков.



Ночью 27 ноября Крайнов приказал Василию зайти с севера и закидать дома бутылками с горючей смесью, Зоя должна была атаковать юг, а сам он отправлялся в центр, где вероятно находился штаб. Командир быстро справился со своей частью задания и вернулся в точку сбора. Спустя несколько минут он увидел пламя в южной части деревни, но с севера ничего не происходило.



Оказалось, что в эти самые минуты Космодемьянская была схвачена, а Клубкову по пути встретились два офицера, от которых он не смог убежать и даже не пытался отстреливаться. По одной из версий её сдал староста Свиридов. Он заметил Зою, когда она покидала деревню, но полицай вряд ли мог знать, что перед ним диверсантка, ведь девушка себя ни как не выдавала. Значит её личность раскрыл кто-то другой.



Служба Клубкова нацистам

Василий вернулся к своим только спустя два месяца, в январе 1942 года. 1 февраля его отправили в Москву, где в объяснительной он написал, что был схвачен немцами и отправлен в Можайск, а оттуда сбежал и шёл к своим. Клубков говорил, что поджёг один дом, хотя Крайнов утверждал, что тот не выполнил задание. Подозрение вызвало и то, что вернувшись он не спросил, что случилось с Зоей. Далее разведчик путался в своих показаниях и заметно нервничал.



28 февраля его арестовали и предъявили обвинения в измене Родине. Тут - то он и сознался, что был схвачен 27 ноября и рассказал с кем прибыл и для какой цели, поэтому поймав Зою, нацисты уже знали, кто перед ними. Клубков назвал своё имя и имена всех членов его группы, также он рассказал про секретные данные о местоположении некоторых частей, а также согласился на сотрудничество. Немцы вывезли его в Германию и готовили к разведывательной работе.