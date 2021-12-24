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Как поступили на Родине с Василием Клубковым, который сдал Зою Космодемьянскую

Как поступили на Родине с Василием Клубковым, который сдал Зою Космодемьянскую (2 фото)

Автор:
24 декабря 2021 16:33
Метки: ВОВ   Зоя   подвиг   
2609
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Имя советской разведчицы Зои Космодемьянской, которая своим невероятным подвигом показала стойкость советского народа и не выдала товарищей, известно практически каждому человеку с постсоветского периода. Но не многим известно, как она оказалась у немцев, кто её выдал и как с ним поступила Родина?
Подвиг Космодемьянской
Зоя Космодемьянская с самого детства воспитывалась в патриотической обстановке и когда началась война, юная девушка не раздумывая пошла в местный военкомат с просьбой записаться в добровольцы. 31 октября Зоя вошла в специально организованную диверсионную группу из 2000 человек, тогда ей едва исполнилось 18 лет. Бойцам сразу сказали, что они идут на верную смерть и выживут из них единицы, но никто не повернул назад. Интересно, что с первого раза Космодемьянскую в отряд не приняли, но её настойчивость и смелость убедила командиров.
Диверсанты были заброшены недалеко от Волоколамска и первые свои задания по минированию дорог Зоя успешно выполнила. 21 ноября группа получила задание поджечь несколько захваченных немцами деревень. Сразу же начались неприятности: в разведку ушли две девушки и не вернулись. Вскоре диверсанты наткнулись на немецкий отряд и большая часть группы вернулась на базу. Из отряда остались только командир Крайнов, Космодемьянская и Клубков.

Ночью 27 ноября Крайнов приказал Василию зайти с севера и закидать дома бутылками с горючей смесью, Зоя должна была атаковать юг, а сам он отправлялся в центр, где вероятно находился штаб. Командир быстро справился со своей частью задания и вернулся в точку сбора. Спустя несколько минут он увидел пламя в южной части деревни, но с севера ничего не происходило.

Оказалось, что в эти самые минуты Космодемьянская была схвачена, а Клубкову по пути встретились два офицера, от которых он не смог убежать и даже не пытался отстреливаться. По одной из версий её сдал староста Свиридов. Он заметил Зою, когда она покидала деревню, но полицай вряд ли мог знать, что перед ним диверсантка, ведь девушка себя ни как не выдавала. Значит её личность раскрыл кто-то другой.

Служба Клубкова нацистам
Василий вернулся к своим только спустя два месяца, в январе 1942 года. 1 февраля его отправили в Москву, где в объяснительной он написал, что был схвачен немцами и отправлен в Можайск, а оттуда сбежал и шёл к своим. Клубков говорил, что поджёг один дом, хотя Крайнов утверждал, что тот не выполнил задание. Подозрение вызвало и то, что вернувшись он не спросил, что случилось с Зоей. Далее разведчик путался в своих показаниях и заметно нервничал.

28 февраля его арестовали и предъявили обвинения в измене Родине. Тут - то он и сознался, что был схвачен 27 ноября и рассказал с кем прибыл и для какой цели, поэтому поймав Зою, нацисты уже знали, кто перед ними. Клубков назвал своё имя и имена всех членов его группы, также он рассказал про секретные данные о местоположении некоторых частей, а также согласился на сотрудничество. Немцы вывезли его в Германию и готовили к разведывательной работе.
От него требовалось принести сведения о войсках в Калужской области и о планах диверсантах. Но трусость Клубкова помешала нацистам исполнить свои планы. На допросе он сознался, что выдал Зою из-за боязни быть расстрелянным.

— Вас разве не учили в разведотделе Запфронта, что в случае, если вы попадете к немцам, то не должны выдавать соучастников своей группы, а также, кто вы и кто вас сюда послал?— Нас, в том числе и меня, учили этому в разведотделе.— Почему же вы выдали Космодемьянскую?— Офицер пригрозил мне пистолетом. Я боялся, чтобы не быть расстрелянным, в результате чего выдал Космодемьянскую. - из стенограммы допроса в Особом отделе НКВД

19 марта Клубков признал вину в преступлении. Хотя многие историки считают, что он не предавал Зою и оболгал себя под давлением НКВД и согласился сотрудничать с немцами, чтобы бежать к своим, как это делали многие военнопленные.

16 апреля 1942 года Василий Клубков был расстрелян в Москве.

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Метки: ВОВ   Зоя   подвиг   
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42k
Крайт 7 часов назад
"Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать воевать! Эта моя смерть- это моё достижение!..
Сколько нас ни вешайте, всех не перевешаете, нас 170 миллионов... Но за меня вам наши товарищи отомстят!.." (С) Зоя
Низкий поклон и Светлая Память такой Сильной Духом и Храброй Девушке, сражавшейся за свою Родину и Страну... и за то чтобы я (и мои родные) жил сейчас хорошо и писал эти строки в Память о Ней и о Многих Других...
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25k
Андрей 2 часа назад
После того, как стало известно, о зверствах фашистов над Зоей Космодемьянской, Сталин приказал в плен солдат и офицеров из 332-го полка вермахта, которым командовал подполковник Рюдерер, никого не брать. И это правильно.
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111
__ 3 часа назад
Мне вот одно интересно, у немцев были предатели?
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111
__ a_komolow 2 часа назад
Нет, мне интересны конкретные истории..
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5k
a_komolow 5 часов назад
"Собаке" - собачья смерть!
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1k
Денис Ануфриев 5 часов назад
наводят на мысль вот эти слова автора-По одной из версий её сдал староста Свиридов. Он заметил Зою, когда она покидала деревню, но полицай вряд ли мог знать, что перед ним диверсантка, ведь девушка себя ни как не выдавала....извините,староста,ладно,еще можно понять,но как староста превратился в полицая???Тут до Москвы немного,и уже полицай??
Никто не забыт,ничто не забыто...
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19k
Luc72 5 часов назад
Это конечно интересно, но... хорошо рассуждать сидя на диване в теплом помещении.
А вот каждый из вас, кто здесь пишет, читает, попробуйте ХОТЯ БЫ представить, что к вашему виску приставлен пистолет и от вас требуют... (да мало ли что, главное, пистолет у виска, а перед этим одного героя перед вами уже пристрелили, да пусть даже требуют отказа на всю жизнь от интернета и любых гаджетов, включая телефон
).
Что бы сделали ВЫ, конкретно ВЫ?
Можно бить пяткой себя в грудь, типа я "представил", да я... да я ни за что... А в реале и штаны будут мокрые и показания будут...
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3k
Frank Borman 6 часов назад
В учебниках истории пишут, что зима 1941 года была очень холодная, стояли морозы под -30. И в такой холод поджигать деревню, чтобы фрицы околели с холода, это фактически обрекать на смерть местных жителей. Это, мягко говоря, нехорошо. Очень хорошо показывает отношение советской власти к своим собственым гражданам.
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21k
Ego sum qui sum 6 часов назад
недавно снято невероятно отвратительное кино про Зою, но Евген по нему отлично прошелся и в его ролике есть цитата из книги матери Зои, стоит послушать

Ссылка youtu.be
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11k
Эльза Вайнц 6 часов назад
Сила духа и вера в правое дело всегда меня восхищали! Зоя это яркий пример самоотверженности и самопожертвования народов СССР в ВОВ.
Никто не забыт! Ничто не забыто!
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