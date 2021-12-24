В чём реальное отличие между словами «сэр» и «мистер»

К кому и как нужно правильно применять эти обращения?
В одном из своих старых интервью, знаменитый актёр Энтони Хопкинс заявил следующее: "Когда меня называют сэром Энтони, я немного смущаюсь и думаю, что это несколько странно. Но я не отношусь к этому цинично. Я просто чувствую себя более комфортно, когда меня называют просто Тони или мистером Хопкинсом."
Наверняка каждый, кто изучал английский язык, историю, читал английские романы, смотрел фильмы или сериалы мог заметить интересную особенность в формальных обращениях между людьми. В обычно разговорной речи к некоторым мужчинам привычно обращаться начиная со слов сэр, а к некоторым применяется обращение мистер.
Но в чём же ключевая разница между этими обращениями? К кому и как нужно правильно обращаться, чтобы не нарушить этикет и нормы приличия, если вы вдруг решите поехать в Великобританию?
Сейчас мы постараемся очень подробно ответить на этот вопрос с примерами:
Кто такой мистер и почему раньше он назывался мастером?
Привычный для абсолютно любого современного человека термин «Мистер» прошёл достаточно длинный путь со времён древней английской истории и в отдельные периоды имел разное значение.
Изначально слово «Мистер» произошло от латинского слова "Magister", которое сегодня применяется к учителям или наставникам, но в древности обычно применялось к вождям или главам поселения.
На древнеанглийском языке слово "Магистр" писалось как “mægster/магстер”, “magester/магестер” или “magister/магистр”. Но со временем слово "Magester" превратилось во французское устаревшее слово "Mastre" (хозяин), то есть в «Мастера».
Здесь вы вероятно спросите, а причём здесь Франция?
Всё дело в том, что после нормандского завоевания Англии во главе с Вильгельмом Завоевателем (после 1066 г.), вся английская высшая знать замещалась норманнами и была обязана учить нормандский язык.
Постепенно нормандский (старофранцузский) диалект смешивался с английским и уже через несколько десятилетий в Англии сформировался настоящий и уникальный смешанный англо-нормандский язык.
Однако, из-за малочисленности норманнов пребывавших в Англию (коих было около 1,6% населения среди англичан), старонормандский язык так и не смог полноценно вытеснить местные англо-саксонские диалекты. После восстановления английской власти на территории Англии нормандский язык был окончательно вытеснен английским языком, но с тех пор многие привычные современные английские термины и даже слова на гербах в Англии имеют французские корни.
Нечто подобное произошло и с древнефранцузским словом "Mastre", который стал родственным с английскими словами Master и Mister.
Англичане использовали слово «Мистер», как сокращенную версию слова «Мастер» и обращение к хозяину земли и рабов или крепостных. Но после ухода Англии от рабовладения собственным населением (после 1102 года), это слово стало обычным обращением к «мужчине без высшего или почетного титула», согласно сводкам из Оксфордского словаря. Немного позднее слово «Мистер» в Англии сильно расширилось, а его правописание начало включать в себя обращение к учёным (в начале 1200-х годов), обладателям высшей учёной степени, вроде преподавателей латыни в средневековых университетах (конце 1300-х годов) и председателям учреждений, колледжей и т. Д.
В XVI веке слова «Мастер» и «Мистер» начали разделяться и приобретать разный смысл.
Теперь обращение «Мастер» стало использоваться как префикс к имени знатного мальчика или молодого человека (наследника богатой семьи), который не считался достаточно старым, чтобы называться «Мистером». То есть многие слуги работавшие на знатные или дворянские английские семьи обращались к их новорожденным или малолетним сыновьям, как к «маленьким хозяевам» или «молодым господам» используя слово “Master” перед их официальным именем.
Например, вот как прислуга могла обратиться к сыну дворянина: "Мастер Джон, в свои 15 лет вы очень сильно похожи на своего отца в его молодости!"
Именно поэтому после XVI века в Англии слова «Мастер» и «Мистер» уже рассматривались как разные слова при обращении к мужчине (указывающую на разницу в возрасте), хотя изначально они считались едиными по смыслу, но разными из-за своих исторических языковых корней.
Кто такой сэр и в чём отличие от сира?
Слово «Сэр» возникло от старофранцузского слова "sieur", в свою очередь произошедшего от латинского слова "senior" (что в переводе означало "старший / отец"). От старофранцузского слова sieur в английском языке в дальнейшем произойдут два сокращенных слова, имеющие один исторический корень, но разное значение: "sire/сир" и "sir/сэр".
Если сказать проще, то сегодня слово сир/sire в английском языке является обращением к правящему монарху (Сир, Ваше Величество), а слово сэр/sir к титулованной знати (Сэр Годфри).
Официально слово «Сэр» впервые было задокументировано на английском языке в 1297 году, как почетный титул рыцаря, а затем баронета. Поэтому указанное на документах или бумаге слово «Сэр» стоящее перед вашим именем будет иметь невероятно большое значение. Это означает, что вы титулованный рыцарь, который получил почетный титул чести от самой королевы или короля Англии за услуги, оказанные короне или стране.
Но в наше время во время формального обращения всё несколько иначе. Да, тут всё очень запутано, но если объяснить в двух словах, то после XX века слово «Сэр» приобрело два различных обращения — титулованное (к рыцарю) и формальное (к простому незнакомому человеку).
Так как и к кому и как правильно обращаться? Приведём примеры.
Как мы сказали выше, "сэр" - это почетное рыцарское звание. Его можно использовать перед полным именем мужчины. Например, сэр Александр или сэр Александр Флеминг. Официальный титул "сэр" в разговоре или при обращении не используется совместно с одной лишь фамилией. Например, сказать сэр Флеминг - неприлично.
Однако, в XX веке слово "сэр" приобрело и второе вежливое разговорное обозначение, которое можно применять к простым, даже не титулованным мужчинам. То есть, использовать его как вежливое обращение к человеку, имени которого вы не знаете.
Например: «Вам сюда, сэр / Вы уронили свой платок, сэр».
Мистер же в таком контексте никогда не используется, а используется именно тогда, когда вам известно имя человека. Например: «Мистер Росс, вы можете мне помочь»?
Но важно отметить, что нельзя начинать обращаться к человеку со слов «Сэр» или ставить это обращение перед именем человека, если он не обладает рыцарским титулом. Если вы встретите и решите обратиться, например, к актёру Энтони Хопкинсу или написать ему письмо, то поскольку он имеет титул рыцаря-бакалавра, то обращаться к нему нужно с приставки "сэр". Например: «Сэр Энтони, я ваш большой поклонник, могу ли я попросить у вас автограф».
- Подводя итог, если вы хотите попросить помощи у случайного незнакомца, было бы разумно обращаться к нему почтительно, с приставкой сэр, особенно, если человек старше (но добавлять эту приставку нужно в самом конце обращения).
- Если вы разговариваете с кем-то выше вашего социального ранга, например с титулованным рыцарским титулом человеком, то обращайтесь к нему начиная с приставки "сэр" и говорите уважительно.
- Если вы обращаетесь к своему знакомому или к человеку, который, например, толкнул или наступил вам на ногу, то используйте обращение Мистер (это простое формальное обращение к мужчине любого возраста в котором отсутствует высшая форма вежливости и почтительности).
Источник:
- Интересные факты о книгах
- Одна из попыток создать идеальное место заключения: вращающиеся тюрьмы
- 4 народа России, которых давно не существует: куда они исчезли
- Легендарная подводная лодка С-56
- 7 разновидностей брака в мире, о которых многие и не подозревали
Понравилось28
Дорого куплю регламент демократических выборов в королевский совет Великобритании (высший законодательны и по совместительству исполнительный орган да, да - привет демократическому разделению властей)...
Продолжать можно долго.