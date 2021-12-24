В чём реальное отличие между словами «сэр» и «мистер»

В одном из своих старых интервью, знаменитый актёр Энтони Хопкинс заявил следующее: "Когда меня называют сэром Энтони, я немного смущаюсь и думаю, что это несколько странно. Но я не отношусь к этому цинично. Я просто чувствую себя более комфортно, когда меня называют просто Тони или мистером Хопкинсом."

Наверняка каждый, кто изучал английский язык, историю, читал английские романы, смотрел фильмы или сериалы мог заметить интересную особенность в формальных обращениях между людьми. В обычно разговорной речи к некоторым мужчинам привычно обращаться начиная со слов сэр, а к некоторым применяется обращение мистер.

Но в чём же ключевая разница между этими обращениями? К кому и как нужно правильно обращаться, чтобы не нарушить этикет и нормы приличия, если вы вдруг решите поехать в Великобританию?

Сейчас мы постараемся очень подробно ответить на этот вопрос с примерами:

Кто такой мистер и почему раньше он назывался мастером?