Акелла промахнулся: бойцы ВСУ не сумели поразить цель, стреляя из американских комплексов Javelin в Донбассе

На Украине 22 декабря начались учения с использованием американских ПТРК - об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил отчитался в Facebook. Напоминим, что первая партия комплексов была поставлена в страну весной 2018 года. Тогда в Незалежную прибыли 37 установок Javelin и 210 ракет. Вторая партия была направлена в страну летом прошлого года.

Но первые с момента поставки стрельбы пошли не по плану. Украинская сторона решила отработать пользование орудиями на случай массированной атаки России и использовала для этих целей Донбасс. На полигоне под Донецком украинцы опробовали ракетные комплексы, способные по словам местных СМИ уничтожить танки на расстоянии 5 километров.