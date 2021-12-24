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Акелла промахнулся: бойцы ВСУ не сумели поразить цель, стреляя из американских комплексов Javelin в Донбассе

Акелла промахнулся: бойцы ВСУ не сумели поразить цель, стреляя из американских комплексов Javelin в Донбассе (1 фото + 2 видео)

Автор:
24 декабря 2021 08:49
Сообщество : Военное
Метки: Javelin   ВСУ   видео   промахнулись   птрк   стрельбы   танки   
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На Украине прошли первые учения из американских ПТРК, но их результаты оказались не такими хорошими, как хотелось бы бойцам Незалежной.

На Украине 22 декабря начались учения с использованием американских ПТРК - об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил отчитался в Facebook. Напоминим, что первая партия комплексов была поставлена в страну весной 2018 года. Тогда в Незалежную прибыли 37 установок Javelin и 210 ракет. Вторая партия была направлена в страну летом прошлого года.


Но первые с момента поставки стрельбы пошли не по плану. Украинская сторона решила отработать пользование орудиями на случай массированной атаки России и использовала для этих целей Донбасс. На полигоне под Донецком украинцы опробовали ракетные комплексы, способные по словам местных СМИ уничтожить танки на расстоянии 5 километров.



Способны-то способны, однако одних технических характеристик для этого оказалось недостаточно, хотя "Джавелин" позиционируется как самонаводящийся комплекс, работающий по принципу "выстрелил и забыл". Иными словами, оператор указывает цель и выполняет пуск, а ракета сама выбирает траекторию полета, рассчитаную на поражение объекта. На видео же можно заметить, как оператор запускает ракету, но та летит мимо цели и взрывается в стороне от танка. С первого раза поразить цель не удалось, и, чтобы военный попал в танк условного противника, его подожгли. После этих манипуляций цель была достигнута.


Как сообщает 5-й канал, танк был спрятан на расстоянии 1,5 километров от оператора-наводчика, который, кстати, прошле трехмесячное обучение у своих американских коллег. Стрельбы были тренировочными, но при случае, как сообщают бойцы ВСУ, они готовы к реальному бою.

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Метки: Javelin   ВСУ   видео   промахнулись   птрк   стрельбы   танки   
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5k
ZmeyUA Час назад
А в УкроСМИ на картинке сплошная "пэрэмога"....
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−139
Lux Indique 6 минут назад
и что ?
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26k
Vazari 8 минут назад
"Акела" пишется с одним "Л", умник.
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5k
Виктор Полчаса назад
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10k
3.6o6pa Полчаса назад
У нас сейчас до -20С. Ракете холодно, ракета хочет тепла
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5k
night_visitor Полчаса назад
Чего было ещё ожидать от "воинов" это дикой страны?
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5k
Sanar Час назад
... Черт подери, Харли. Если бы ты стрелял в кучу говна, даже брызги бы не полетели! (Harley Davidson and the Marlboro Man, 1991)
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507
Алексей Час назад
Не попал и слава богу. Хуже если новость звучала бы " на транировках ВСУ Украины в стрельбе из "жавелин" по мишени, был уничтожен автобус с журналистами...
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1k
Александр Час назад
Стоимость ПТРК Javelin 175 тыс. долл. за штуку. Цена командно-пускового блока от 200 тысяч.

Когда же Украине подаряд наконец то, ну не авианосец, ну хоты бы крейсер ...
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3k
Ivan Час назад
"Акелла промахнулся"?
Вы бы хоть цитату другую использовали...
Себя же топите, цитирую подленького шакала.
Я ни с кем не воюю, мне до хохлосрача дела нет. Но, сука, цитата и объект цитирования-огонь. Не пиши так больше.
И, не являясь экспертом, я не понял, кто куда и как попал. Бахнуло, горит. Это-учения. Так и надо учиться. В том числе и промахиваться, чтобы ошибки разобрать и в бою их не допускать. Безотносительно: хохлы ли или сомалийцы.
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13
Lurkmore Час назад
Это называется дай дураку стеклянный х.., как ещё своих не побили!
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10k
Alex Час назад
Сидя просто на жопе ровно, безо всяких помех в виде дыма, посторонних тепловых засветок и встречного сопротивления, на расстоянии 1,5 км промах... Комплекс говно или оператор?
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154
Мурчелло Alex Час назад
Там всё говно.И инструкторы,и комплекс,и операторы.Про пиндосов и хохолов,как вояк, вообще говорить не стОит.С мирными жителями только воевать могут.
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