Акелла промахнулся: бойцы ВСУ не сумели поразить цель, стреляя из американских комплексов Javelin в Донбассе

На Украине прошли первые учения из американских ПТРК, но их результаты оказались не такими хорошими, как хотелось бы бойцам Незалежной.
На Украине 22 декабря начались учения с использованием американских ПТРК - об этом пресс-центр штаба операции Объединенных сил отчитался в Facebook. Напоминим, что первая партия комплексов была поставлена в страну весной 2018 года. Тогда в Незалежную прибыли 37 установок Javelin и 210 ракет. Вторая партия была направлена в страну летом прошлого года.
Но первые с момента поставки стрельбы пошли не по плану. Украинская сторона решила отработать пользование орудиями на случай массированной атаки России и использовала для этих целей Донбасс. На полигоне под Донецком украинцы опробовали ракетные комплексы, способные по словам местных СМИ уничтожить танки на расстоянии 5 километров.
Способны-то способны, однако одних технических характеристик для этого оказалось недостаточно, хотя "Джавелин" позиционируется как самонаводящийся комплекс, работающий по принципу "выстрелил и забыл". Иными словами, оператор указывает цель и выполняет пуск, а ракета сама выбирает траекторию полета, рассчитаную на поражение объекта. На видео же можно заметить, как оператор запускает ракету, но та летит мимо цели и взрывается в стороне от танка. С первого раза поразить цель не удалось, и, чтобы военный попал в танк условного противника, его подожгли. После этих манипуляций цель была достигнута.
Как сообщает 5-й канал, танк был спрятан на расстоянии 1,5 километров от оператора-наводчика, который, кстати, прошле трехмесячное обучение у своих американских коллег. Стрельбы были тренировочными, но при случае, как сообщают бойцы ВСУ, они готовы к реальному бою.
Источник:
- ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов
- Танк своими руками из картона
- Разборки по-татарски: в Набережных Челнах неизвестные напали на киоск с шаурмой
- В Вене произошла серия спланированных терактов
- Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе
Понравилось21
Когда же Украине подаряд наконец то, ну не авианосец, ну хоты бы крейсер ...
Вы бы хоть цитату другую использовали...
Себя же топите, цитирую подленького шакала.
Я ни с кем не воюю, мне до хохлосрача дела нет. Но, сука, цитата и объект цитирования-огонь. Не пиши так больше.
И, не являясь экспертом, я не понял, кто куда и как попал. Бахнуло, горит. Это-учения. Так и надо учиться. В том числе и промахиваться, чтобы ошибки разобрать и в бою их не допускать. Безотносительно: хохлы ли или сомалийцы.