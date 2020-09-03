Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе

Вчера, 2 сентября, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с чиновниками посетил учебно-тренировочный полигон, где устроил шоу провел выездное заседание Государственного совета безопасности.

"Лидер страны в первую очередь ознакомился с оснащённостью подготовительного центра и условиями, созданными для занятий на полигоне. Он отметил, что важно уделять больше внимания боевой выучке солдат и офицеров." - сообщает издание Туркменистан сегодня.

После официальной части мероприятия, главы военных и правоохранительных структур, секретарь совета безопасности и вице-премьер министр по очереди произвели стрельбу по мишеням, чем доказали Верховному Главнокомандующему, что собственной боевой выучке они уделяли непростительно мало внимания.