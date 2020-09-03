FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2048 постов • 993 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе

Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе (5 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 18:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Туркменстан   видео   меткость   президент   стрельба   шоу   
2955
5
1

Злые языки говорят, что это все монтаж - не может, дескать, он так стрелять. Но это все от зависти. Мы-то с вами знаем, что Гурбангулы - человек исключительных способностей! Перед которыми даже Чак Норрис спасует...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Туркменстан   видео   меткость   президент   стрельба   шоу   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
31
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
31  комментарий
Лучший комментарий
Скрыть
344
im240 2 часа назад
если три раза произнести его имя без ошибок, можно вызвать дьявола
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Крылов 2 минуты назад
И почему-то Западная Европа и США ни чуть не беспокоятся о том, что в Туркмении нет демократии и "президенты" там традиционно больше чем цари! Просто диктаторы и самодуры. Почему? Догадайтесь с трёх раз! ;)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
162
Nane First NameLast 6 минут назад
Ну прямо таки круче, чем у Терминатора. Шварц хоть из рук стрелял из этой аццкой пулеметы с электроприводом. И то холостыми, чтобы не унесло. А этот клоун со станка боевыми. Мало каши он ел, чтобы с Терминатором тягаться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Игорь Хомченко 6 минут назад
Еще бы музычку из "Шоу Бенни Хилла"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Oleg Snikin 15 минут назад
Цирк. И все хлопают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Тёплый Ламповый 16 минут назад
Видимо запланирована встреча с Лукашенко. Смотрится, как пародия какая-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Дмитрий 17 минут назад
Какое-то непонятное желание дать ему п@зды...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Barachek_Obachek 17 минут назад
Ещё немного потренироваться и в Болливуд приглашать будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
205
Владимир Полчаса назад
наш то собственно такой же, и на пианино, и в самолете, и на лошадках, и в батискафе.... Только почему-то людям про "Глава Туркменистана" - это смешно, а про нашего - гордость.... любопытно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Едондер пуп 36 минут назад
У него на шапке птичка о пяти (!) головах. Три шшелбана у нашего выигрывает)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Сучков 38 минут назад
Кое что поясню многим коменкакерам- туркоглава, в отличии от подчененных, стрелял из пистолета с коллиматорным прицелом, при нем только слепой не попадет на этой дистанции. А из второго пистолета надо было тупо попасть в мишень, что бы она упала. Он- лох, хотя это и так известно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
123k
Алексей 44 минуты назад
Это тот, который якобы золотую штангу поднимал? Которая полтонны весить должна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Сибиряк 51 минуту назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
pssst Час назад
Тут даже СуперМарат поперхнулся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
44
Ингеборг Дапкунайтович Час назад
Как говорил один интеллигентный человек, можно вечно наблюдать за двумя комедийными персонажами, за президентом туркменистана и за президентом чечни) ждём перлы от кадырки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Leonid Час назад
если мишень та, в которую аксакал стрелял - значит его "страховали". В мишени попадания из пятеры, а вряд ли он стрелял из ПСМа или five-seven :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
робт Час назад
а че на танковый биатлон не поехал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
_Tango_ робт Час назад
Там очередями нельзя стрелять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
додик робт 57 минут назад
нахрена, там нет конкурентов.... Кто еще может с танковой пушки от бедра долбануть.Бердыперды ну итд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
zeros68 Час назад
Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Toxictofa Час назад
Может меня закидают тапками, но выскажусь.
Если недалекого человека, то бишь идиота (или вора), посадить на трон, то наступит момент, когда ему все приестся и он начнет просто страдать херней. И чем дальше он там будет продолжать сидеть, тем большая и более опасная херня будет происходить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Роман Час назад
мне все эти ролики про него напоминают старое МАСКИ ШОУ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
KOSTELLO 2 часа назад
Осталось только посмотреть, как он в одиночку побеждает армию инопланетян на алабаях и можно канонизировать.
Прям Шоу Трумана какое то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
От фрилансера до арт-директора От фрилансера до арт-директора Дачники Ленобласти устроили интеллигентные разборки со стрельбой Дачники Ленобласти устроили интеллигентные разборки со стрельбой "Вода - золото, поливальщик - ювелир": президент Туркменистана сочинил десяток новых пословиц "Вода - золото, поливальщик - ювелир": президент Туркменистана сочинил десяток новых пословиц Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина Обочечник расстрелял машину не пропустившего его водителя Обочечник расстрелял машину не пропустившего его водителя ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов ОМОН в Минске открыл огонь по балконам жилых домов
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

209618



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин
1
75
1 сентября в Екатеринбурге скончался детский писатель Владислав Крапивин
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
3
262
Дай закурить... 13-летний мальчик попросил у прохожего закурить и получил удар ножом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Будут ли женщины-режиссеры номинированы на «Оскар-2021»?
0
12
Будут ли женщины-режиссеры номинированы на «Оскар-2021»?
Золотые и не только: что в православии обозначают цвета куполов?
4
8
Золотые и не только: что в православии обозначают цвета куполов?
От фрилансера до арт-директора
От фрилансера до арт-директора
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Закрыл на ключ
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#животные#история#авария#шоу бизнес#фильмы#навальный#знаменитости#новинки#шуфутинский
#прикол#факты#интересное#подборка#актеры#в мире#1 сентября#картинки#позитив#автомобиль
#фото#интересно#дтп#кино#природа#сша#еда#настроение#разное#movienews.film

На что жалуетесь?

Вернуться