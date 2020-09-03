Глава Туркменистана показал сверхчеловеческую меткость, взорвал бочки и уехал под овации на сверкающем джипе

Злые языки говорят, что это все монтаж - не может, дескать, он так стрелять. Но это все от зависти. Мы-то с вами знаем, что Гурбангулы - человек исключительных способностей! Перед которыми даже Чак Норрис спасует...
Вчера, 2 сентября, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов вместе с чиновниками посетил учебно-тренировочный полигон, где
устроил шоу провел выездное заседание Государственного совета безопасности.
"Лидер страны в первую очередь ознакомился с оснащённостью подготовительного центра и условиями, созданными для занятий на полигоне. Он отметил, что важно уделять больше внимания боевой выучке солдат и офицеров." - сообщает издание Туркменистан сегодня.
После официальной части мероприятия, главы военных и правоохранительных структур, секретарь совета безопасности и вице-премьер министр по очереди произвели стрельбу по мишеням, чем доказали Верховному Главнокомандующему, что собственной боевой выучке они уделяли непростительно мало внимания.
Тогда в дело вступил сам Бердымухамедов. Он достал из кобуры пистолет с коллиматорным прицелом, и к стыду чиновников, продемонстрировал, как надо стрелять. Почти все пули попали в "яблочко", наглядно показав, кто тут Верховный Главнокомандующий.
Затем Гурбангулы Бердымухамедов залез на черный джип GMC, на котором был установлен пулемет
круче, чем у Терминатора, и выпустил очередь по бочкам, которые эффектно взорвались под овации военных чиновников.
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Ну, а после глава Турменистана сел за руль сверкающего джипа, с чувством собственной исключительности на лице небрежно помахал подчиненным рукой, и укатил в закат под несмолкающие аплодисменты...
Им с таким президентом можно вообще всю армию распускать, он если что один управится😁— Ika (@Little_boy21) September 3, 2020
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Если недалекого человека, то бишь идиота (или вора), посадить на трон, то наступит момент, когда ему все приестся и он начнет просто страдать херней. И чем дальше он там будет продолжать сидеть, тем большая и более опасная херня будет происходить.
Прям Шоу Трумана какое то