Разборки по-татарски: в Набережных Челнах неизвестные напали на киоск с шаурмой

Кажется, кто-то решил, что 90-е возвращаются и продолжает действовать методами, принятыми в те времена. За шаурму и двор стреляю в упор!
29 августа в Набережных Челнах группа неизвестных постреляла у киоска с шаурмой на улице Габдуллы Тукая. Инцидент запечатлели камеры наблюдения и видеорегистратор одного из припаркованных неподалеку авто.
На кадрах видеосъемки можно заметить, как мужчина в маске с пистолетом в руках открывает дверь киоска, после чего трижды стреляет из травматического оружия. Рядом с ним находятся еще трое. Участники разборки ломают вывеску киоска, опрокидывают стоящий рядом холодильник, после чего удаляются.
В соцсетях по неподтвержденной информации разборки связывают с желанием парней подчинить себе шаурмичную, хозяин которой не хотел платить за "крышевание".
Мужики с травматом решили взять ларек с шаурмой «под крышу» и просто разгромили его. Хотели сначала припугнуть владельца, а потом потребовать с него денег. Против дебоширов из Набережных Челнов возбудили дело. Кто-то, кажется, не в курсе, что 90-е кончились pic.twitter.com/fNd91D1JFq— Лента.ру (@lentaruofficial) September 1, 2020
Во время стрельбы пострадало два человека, которые сейчас находятся в местной клинике. Пресс-служба МВД по Татарстану опубликовала портреты подозреваемых в нападении на киоск и в настоящее время они разыскиваются полицией республики. Сообщается, что по факту инцидента заведено уголовное дело по ч. ст. 213 2 УК РФ "Хулиганство".
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