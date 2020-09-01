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Разборки по-татарски: в Набережных Челнах неизвестные напали на киоск с шаурмой

Разборки по-татарски: в Набережных Челнах неизвестные напали на киоск с шаурмой (6 фото + 2 видео)

Автор:
01 сентября 2020 08:30
Сообщество : Криминал
Метки: Набережные Челны   видео   криминал   разборки   стрельба   татарстан   шаурма   
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Кажется, кто-то решил, что 90-е возвращаются и продолжает действовать методами, принятыми в те времена. За шаурму и двор стреляю в упор!

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Метки: Набережные Челны   видео   криминал   разборки   стрельба   татарстан   шаурма   
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31  комментарий
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32k
dima423 2 часа назад
надо же быть такими тупорылыми))))
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1k
Mellivora Минуту назад
А че, черная-уличная крыша еще существует?
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658
Go 5 минут назад
Все это во славу аллаха. Истинные дети своей религии.
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10k
Серёга@ 6 минут назад
Видать, шаурма была не свежая. Обделался, и пришел мстить !
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2k
umorist 6 минут назад
Если бы они своего холодильником придавили, то были бы "эпичные разборки по-татарски"
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22k
Григорий 8 минут назад
Дурик с пистолетом явно на пару лет себе отдых обеспечил. Остальные отделаются штрафами и условкой. Шавермены.
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7k
Vacony 10 минут назад
Очень интересно чем кончится эта история...
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3k
Schumacher 22 минуты назад
бакланка и всё???? а рэкет, а ОПГ, а стрельба в населенном пункте, а причинение телесных, да там намана можно пришить всем.... какая нах бакланка??? Бакланка это на пороге киоска насрать... в 90-х таких искать работой было... а потом на Лысой Горе прикапывать... это уже хобби...
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19k
Михаил Сметанкин 24 минуты назад
Пфф! Однажды я ЛИЧНО был свидетелем, как двое "братков" пытались крышевать "Пятерочку"! Когда им директор объяснил, что это сетевой магазин, горе бандиты сразу ретировались. Правда, их потом на следующий день нашли. Оказалось, они только из тюрьмы откинулись. Вернули обратно )))
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1k
Aleksandr Varich Полчаса назад
Этот рэкетир ...
Этот рэкетир ...
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1k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Их собака тоже "наехала" на шаурму
Их собака тоже "наехала" на шаурму
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4k
pilgrimnl 44 минуты назад
полиции надо стрелять на поражение , а не задерживать, они же вооружены
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676
Сергей Дусаков Час назад
Что за нищеброды, наехали на точку по продаже шаурмы.
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3k
Schumacher Сергей Дусаков 21 минуту назад
ты их морды видел, интеллекта как у макаки...
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2k
Denis Час назад
Хулиганство?! Там группа лиц, по предварительному сговору, с применением оружия.
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3k
кот базилий Час назад
Будет у них крытка на несколько лет, вот что в тупом жбане у людей?
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9k
Taximaxi Час назад
За пятачкаааа,тратататаааа.
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9k
Олегbl4 Taximaxi Час назад
Сегодня этот анекдот не все помнят. Вернее помнят не только лишь все, а мало кто может вспомнить.
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9k
Taximaxi Олегbl4 57 минут назад
Согласен. Я разговаривал с людьми,которые умерли,с правоохранителями,которые умерли. Все,как один заявляют-готовьтесь к земле.
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3k
Schumacher Taximaxi 20 минут назад
и как там у них?
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−61
............ Час назад
тупы ауешники, заболевшие вирусом "тюремной романтики", заработали себе путевочку в "санаторий". и что кстати за мода, все сравнивать с 90-ми?! с того времени мало что изменилось в мире криминала, разве что спортивные костюмы сменили на пиджаки
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3k
Schumacher ............ 16 минут назад
да ладно!!! сейчас криминал или оч крутой или шпана, середины нет, и хорошо кста... а в 90-х на каждый двор своя вооруженная банда была... куле, калаш-макар был по 50 баксов, ТТ-шка 100, муха 100, РГД по десятке... у меня с 12 лет был ствол и не один, ну как бы у нас стволы бывало просто валялись в траве выброшеные, кауказус ппц казус)))
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Какая удобная вещь пандемии. Теперь можно ходить по улице в маске и не вызвать подозрения
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9k
Олегbl4 ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
А перед входом в магазин, когда натягиваешь маску, сразу появляются ассоциации с ограблением данного магазина.
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764
Лёха ☣️Месть печенегов☣️ 37 минут назад
Я в [мат],что народ это до сих пор не чухнул и не пошёл забирать лишнее,у кого оно есть...
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1k
Peter Griffin 2 часа назад
Стреляешь в упор-присядь-ка [мат].
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
разборки по татарски. из четверых только один татарин ))))
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80
Родион Андрей Дядя Час назад
Нам, татарм, пое.бать! - наступать - бежать, отступать - бежать!
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4k
Александр Иванов Андрей Дядя Час назад
Там все такие.
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