Разборки по-татарски: в Набережных Челнах неизвестные напали на киоск с шаурмой

Мужики с травматом решили взять ларек с шаурмой «под крышу» и просто разгромили его. Хотели сначала припугнуть владельца, а потом потребовать с него денег. Против дебоширов из Набережных Челнов возбудили дело. Кто-то, кажется, не в курсе, что 90-е кончились pic.twitter.com/fNd91D1JFq