Келли МакГрилл: как американская актриса целовалась с Гайдаем и почему больше не снималась в кино

Озвучить свою героиню американская актриса не смогла, поэтому Мэри Стар говорит в фильме голосом Натальи Варлей. Картина Леонида Гайдая стала единственной работой Келли МакГрилл в большом кино. Когда она вернулась на родину, то посвятила себя мужу и семье. Супруг запрещал актрисе общаться с журналистами. Какое-то время они жили на Гавайях, но затем обосновались в Нью-Джерси, где живут и по сей день. В 2018 году Келли появилась в эфире российского телешоу, где показала свой дом. На самом видном месте в квартире актрисы до сих пор висит афиша фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».