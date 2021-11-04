Келли МакГрилл: как американская актриса целовалась с Гайдаем и почему больше не снималась в кино

В 1992 году Леонид Гайдай завершил работу над своей последней картиной — комедией «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди». На главную женскую роль была утверждена настоящая американка Келли МакГрилл, для которой работа в этом фильме стала первым и единственным опытом съёмок...
Келли МакГрилл с детства мечтала стать актрисой. Она окончила театральный факультет Нью-Йоркской школы искусств, но заветных ролей в кино на родине ей не предлагали. Когда американку пригласили на пробы к русскому режиссёру, она с радостью согласилась — картина могла стать для неё хорошим стартом на большом экране. На роль спецагента Мэри Стар претендовала и другая актриса: юная американка украинского происхождения Милла Йовович. Келли проходила пробы первой, и Леонид Гайдай сразу решил утвердить в картину именно её. Когда режиссёру напомнили, что есть ещё вторая актриса Милла Йовович, Леонид Иович отказался смотреть её пробы и пошутил: «Два Иовича в одной картине — перебор!».
Знакомство Келли МакГрилл с Россией состоялось в 1991 году и первым, на что актриса обратила внимание, были танки на улицах Москвы. Сначала американка подумала, что в столице проходят масштабные съёмки, но когда ей объяснили, что происходит настоящий переворот, так перепугалась, что хотела немедленно улететь домой. Успокоил партнёршу по съёмкам Дмитрий Харатьян, который объяснил Келли, что ей бояться нечего.
Американскую актрису шокировали и многие другие российские особенности. К примеру, во время натурных съёмок в Крыму Келли пришла в ужас от отсутствия удобств на площадке и туалета на улице. Шоферу пришлось возить актрису в Феодосию, где был ближайший цивилизованный туалет. Не понравилась МакГрилл и простая русская еда: питалась она не на площадке с остальными актёрами, а в ресторане при ялтинской гостинице «Интурист». А вот когда снимали американские эпизоды, Келли угощала российских коллег привычными для себя гамбургерами и картошкой фри.
По сценарию Келли МакГрилл и Дмитрию Харатьяну предстояло изобразить в кадре страстный поцелуй. Однако как ни старался гардемарин, Леониду Гайдаю всё не нравилось.
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После очередного неудачного дубля режиссёр сам подошёл к американской актрисе и поцеловал её взасос. Члены киногруппы ещё долго подшучивали над Харатьяном, что его учил целоваться сам Леонид Гайдай.
Незадолго до съёмок в России Келли МакГрилл вышла замуж. Супруг не хотел отпускать жену на другой конец света, а когда та всё же улетела, заваливал её телеграммами. Однако до актрисы они не доходили: 25 конвертов с посланиями от неё прятали ассистенты режиссёра. Когда Келли всё же узнала, что ей не давали связаться с мужем, то пришла в ярость.
Озвучить свою героиню американская актриса не смогла, поэтому Мэри Стар говорит в фильме голосом Натальи Варлей. Картина Леонида Гайдая стала единственной работой Келли МакГрилл в большом кино. Когда она вернулась на родину, то посвятила себя мужу и семье. Супруг запрещал актрисе общаться с журналистами. Какое-то время они жили на Гавайях, но затем обосновались в Нью-Джерси, где живут и по сей день. В 2018 году Келли появилась в эфире российского телешоу, где показала свой дом. На самом видном месте в квартире актрисы до сих пор висит афиша фильма «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
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