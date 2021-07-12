В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире

Новейшая достопримечательность Дубая как минимум в четыре раза больше любого другого бассейна в мире. 27 июня “Deep Dive” обошел в Книге рекордов Гиннеса польский бассейн “Deepspot”, глубина которого составляет 45 метров.

Бассейн располагается в здании, напоминающим по форме ракушку, и окружен фонтанами. Температура воды в бассейне составляет 30 градусов, поэтому посетителям рекомендуют плавать в тонком гидрокостюме или купальнике.