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В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире

В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире (10 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 20:33
Сообщество : Путешествия
Метки: ynews   аквапарк   бассейн   дубай   путешествия   рекорды   
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Глубина нового бассейна “Deep Dive” составляет 60 метров, а его объем равен шести олимпийским бассейнам. По сути, это целый парк развлечений: посетители смогут исследовать «заброшенный» подводный город и поиграть в игровые автоматы на дне бассейна.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   аквапарк   бассейн   дубай   путешествия   рекорды   
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6  комментариев
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9k
Кыся 2 часа назад
Круто, что тут сказать... завидую по белому.
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7k
Чё 16 минут назад
Круто.
Но ближайшие пару лет я бы не стал пользоваться прокатными аквалангами.
Как-то ссыкотно...
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46k
parallax 17 минут назад
За такие деньги можно в натуральном море понырять, а не в этих детских декорациях.
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89k
сапер Водичка 2 часа назад
deep dive dubai price----------------------- Dive cost
A one-hour dive costs between $135 and $410
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