В Дубае открылся самый глубокий бассейн в мире

Глубина нового бассейна “Deep Dive” составляет 60 метров, а его объем равен шести олимпийским бассейнам. По сути, это целый парк развлечений: посетители смогут исследовать «заброшенный» подводный город и поиграть в игровые автоматы на дне бассейна.
Новейшая достопримечательность Дубая как минимум в четыре раза больше любого другого бассейна в мире. 27 июня “Deep Dive” обошел в Книге рекордов Гиннеса польский бассейн “Deepspot”, глубина которого составляет 45 метров.
Бассейн располагается в здании, напоминающим по форме ракушку, и окружен фонтанами. Температура воды в бассейне составляет 30 градусов, поэтому посетителям рекомендуют плавать в тонком гидрокостюме или купальнике.
Комплекс “Deep Dive” также можно использовать в качестве подводной киностудии с современной системой освещения и звука, а также специальной комнатой для монтажа по соседству. По всему подводному городу расставлено 56 камер, а также к концу года здесь откроется современная барокамера на случай чрезвычайных ситуаций.
Комплекс позиционируется как место, где можно провести день с семьей. Посетителям предлагаются экскурсии, уроки дайвинга для начинающих и более опытных, а для тех, кто вообще не хочет погружаться в воду, работает ресторан на 8 мест с большими окнами и телеэкранами.
Бассейн уже посетили несколько почетных гостей, включая актера Уилла Смита и наследного принца Дубая шейха Хамдана ибн Мохаммеда Аль Мактума. После визита 7 июля Хамдан призвал своих подписчиков в соцсетях посетить комплекс, когда тот откроется для широкой публики в конце этого месяца: «Целый мир ждет вас в “Deep Dive Dubai”, самом глубоком бассейне в мире», – написал он. Смит же назвал опыт «безумным», потому что в бассейне есть «что-то... странное», и сказал, что это место ему посоветовал друг,
Администрация “Deep Dive” просит посетителей, которые совершили погружение, не подниматься после этого на Бурдж-Халифу – самое высокое в мире здание, которое тоже находится в Дубае. «После любого погружения рекомендуется подождать 18-24 часа, прежде чем подниматься на высоту более 300 метров. Однако после посещения самого высокого здания в мире можно спокойно заниматься дайвингом».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но ближайшие пару лет я бы не стал пользоваться прокатными аквалангами.
Как-то ссыкотно...
A one-hour dive costs between $135 and $410