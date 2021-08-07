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Российскому пловцу не дали надеть на награждение маску с котиками

Российскому пловцу не дали надеть на награждение маску с котиками (9 фото)

Автор:
07 августа 2021 10:05
Сообщество : Спорт
Метки: Евгений Рылов   котики   маска   олимпиада   плавание   пловец   спорт   токио   
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Евгений Рылов впервые за долгие годы принес российской сборной золото" в плавании на спине. Он был сильнее всех на 100-метровой дистанциии, и его единственным разочарованием стало то, что на церемонию награждения ему не разрешили надеть его фильменную "кошачью" маску.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Евгений Рылов   котики   маска   олимпиада   плавание   пловец   спорт   токио   
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5  комментариев
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2k
Sergius SPb 2 минуты назад
Шок,скандал....
Пипец, ребеночку не дали масочку спринтом,а-а-а......
Скорее жаловаться всему миру.
Живи и дальше с котиками.
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−69
Геннадий Жмернецкий 39 минут назад
Бл@дь до слёз...
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16k
Татьяна Юсова 53 минуты назад
Было это дней 10 назад...
Рылов молодец, организаторы козлы, котиков я тоже люблю.
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