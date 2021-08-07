Российскому пловцу не дали надеть на награждение маску с котиками

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Евгений Рылов впервые за долгие годы принес российской сборной золото" в плавании на спине. Он был сильнее всех на 100-метровой дистанциии, и его единственным разочарованием стало то, что на церемонию награждения ему не разрешили надеть его фильменную "кошачью" маску.
Пловец Евгений Рылов взял в олимпийском бассейне исторической для страны "золото" победив в заплыве на 100 метров на спине. Но организаторы Игр подпортили ему триумф, запретив выходить на награждение в его фирменной "кошачьей" маске.
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В этой маске Евгений вышел на старт заплыва, но вот покрасоваться в ней на церемонии награждения ему не дали.
"Прямо плакать хочется, - сказал Рылов. - Они не дали мне надеть мою маску. Сказали, нельзя. Не буду же я спорить с организаторами Олимпиады!"
Впрочем, болельщики, и не только российские, поддержали Рылова. Им его кошачья маска очень понравилась. Кто-то даже заявил в сети, что "за такую маску Рылов достон еще одногй золотой медали".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Пипец, ребеночку не дали масочку спринтом,а-а-а......
Скорее жаловаться всему миру.
Живи и дальше с котиками.
Рылов молодец, организаторы козлы, котиков я тоже люблю.