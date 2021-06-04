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В Великобритании построят самый глубокий бассейн в мире

В Великобритании построят самый глубокий бассейн в мире (11 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 13:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: бассейн   великобритания   подводники   рекорды   рекорды мира   самый   самый глубокий   
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В британском графстве Корнуолл вот-вот начнется строительство бассейна с говорящим названием Голубая Бездна (Blue Abyss). Его глубина составит 50 метров. Бассейн можно будет использовать для подготовки космонавтов, съемок подводных сцен или тестирования подводных роботов. И вот как всё это будет выглядеть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бассейн   великобритания   подводники   рекорды   рекорды мира   самый   самый глубокий   
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7  комментариев
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143
Шурман 2 часа назад
ЩОООО ?:))))))))) я вот в этом лично сам плавал :) рядом находиться даже на автобусе могу доехать :) Самый глубокий в мире бассейн для дайвинга расположен в Бельгии Невероятный бассейн был открыт в Бельгии в 2004 году. Его глубина 34.5 метра, что примерно равно высоте 12-этажного дома. Он расположен в рекреационном центре “Немо 33” и до сих пор считается лучшим в мире местом для обучения глубоководному плаванию. Эти 10 метров что погоду сделают ?:)))))))))
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143
Шурман 2 часа назад
Еще вопрос нахер такое строить если есть возможность выйти в море и очень долго плыть не нужно , бронь место на корабле 50 евро за день с человека там же воздух и погружайся себе .
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2k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Объем бассейна - более 42 000 кубометров, что эквивалентно 17 плавательным бассейнам олимпийского размера или 168 миллионам чашек чая.

Могли бы и в кружках пива написать)
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483
Duke_kir Андрина 55 минут назад
а заварить бассейн чая - это нормально?
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