В Великобритании построят самый глубокий бассейн в мире

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В британском графстве Корнуолл вот-вот начнется строительство бассейна с говорящим названием Голубая Бездна (Blue Abyss). Его глубина составит 50 метров. Бассейн можно будет использовать для подготовки космонавтов, съемок подводных сцен или тестирования подводных роботов. И вот как всё это будет выглядеть.
Проект исследовательского, испытательного и учебного центра Blue Abyss уже утвержден, и даже место выбрано - рядом с аэропортом Ньюки-Корнуолл (в 7 км к северо-востоку от города Ньюки на северном побережье Корнуолла).
Анимация от компании Blue Abyss
Стоимость строительства оценивается в 150 миллионов фунтов стерлингов (15,5 млрд руб.).
Концепт: как будет выглядеть Голубая Бездна
Объем бассейна - более 42 000 кубометров, что эквивалентно 17 плавательным бассейнам олимпийского размера или 168 миллионам чашек чая.
Он будет недоступен для обычной публики, - это будет исследовательский, испытательный и тренировочный центр, обслуживающий морской, оборонный и космический секторы.
Ожидается, что объект создаст 160 рабочих мест на время строительства (что принесет Корнуоллу 50 млн фунтов стерлингов) и будет "закачивать" 8 миллионов фунтов стерлингов ежегодно в местную экономику.
Голубая Бездна станет самым большим и самым глубоким крытым бассейном в мире, и побьет существующий мировой рекорд.
На концептуальном изображении, опубликованном компанией Blue Abyss, показано необычное здание, в котором будет расположен бассейн. Дизайн разработан Робином Партингтоном, который руководил дизайнерским бюро The Gherkin в Лондоне.
Поперечный разрез будущего здания. На участке площадью 4 га разместятся бассейн, центр подготовки космонавтов, высотные и кислородные камеры, "микрогравитационный комплекс", учебный центр с классами, мастерскими, столовой и номерами для проживания.
В настоящее время мировой рекорд по самому глубокому бассейну принадлежит учебному центру для дайверов Deepspot в Мщонуве, Польша. Бассейн DeepSpot имеет глубину 45 метров и открылся в ноябре прошлого года.
Deepspot (глубина 45 метров), Мщонув, Польша
Этот бассейн выгодно отличает то, что он доступен для аквалангистов и других представителей общественности и включает в себя подводный туннель, гостиничные номера с видом на бассейн, а также рестораны и конференц-залы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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