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«Почему вызвали полицию? А это чисто женская обида!» Дама решила заявить на бывшего любовника

«Почему вызвали полицию? А это чисто женская обида!» Дама решила заявить на бывшего любовника (2 фото + 1 видео)

Автор:
23 декабря 2021 16:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Джульетта   ХАРЬКОВ   алкаши   дама   любовник   обида   полиция   
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Знойная дева доставила ему удовольствие, но после этого он убежал. Видимо, плохо старалась.

«Джульетта» из Харькова позвонила в полицию и стала невнятно лопотать о мужчине, побоях и еще какой-то дичи. Силовики выехали на место, чтобы разобраться.

Когда прибыли, увидели пьянющую тетку. Кстати, она заявляет, что 1988 года рождения - то ли врет, то ли бухает прямо с рождения. И когда полицейские стали с ней разговаривать, она быстро сдулась: никаких побоев-разбоев не было. Позвонила потому, что познакомилась с молодым человеком, он сделал ей «презент» - сигареты, кофе и крем для лица) А она доставила ему оральное удовольствие.

Быстро же он разжег в ней страсть)

И после этого был таков. Ну а мадам, по ее же словам, «влюбилась». И страшно обиделась на такое внезапное исчезновение своего «Ромео», поэтому и позвонила в полицию.

На видео она начинает говорить на нормальном русском, потом зачем-то переходит на мову, затем снова на русский. Так что балаканье в середине можно пропустить.

Алкашне пылкой влюбленной сделали строгое внушение и отпустили на все четыре стороны. Пусть бухает дальше и ждет другого принца.

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Метки: Джульетта   ХАРЬКОВ   алкаши   дама   любовник   обида   полиция   
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17  комментариев
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8k
Александр 3 часа назад
Отличный пост. Автор, могу дать контакты людей из общежития семейного типа, они тебе в день по три-четыре подобных истории набрасывать будут. Ещё и видео снимут.
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5k
Виктор 22 минуты назад
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8k
*Сергей* 23 минуты назад
Нахрена я это посмотрел. Эффект такой же как будто в говно наступил...
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4k
Дмитрий 58 минут назад
Ах сколько же трагедии и сломанная судьба в этой невинной фразе:"Пое...л и бросил! Как то так!"
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21
Татьяна Застелюк Час назад
Может она год перепутала ? Не 1988 а может 1968 так годик))))
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703
SilentBob 3 часа назад
ага, чисто женская обида. д-р Курпатов тоже так на своего муженька заявил. разыгрался гей-скандал, ниточки потянулись в пр-во Москвы и к заму Грефа
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10k
Kostick 3 часа назад
Ссылка coub.com
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31k
Растрелли В.В. 3 часа назад
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172
Мурчелло Роман Гамзалиев 19 минут назад
Ты косоглазый что ли?Хохло б.л.яди окупировали российские дороги .Очередная зрада.Или пермога.Как там у них гавкают на собачьем.Ты тоже с хохлостана?
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172
Мурчелло Роман Гамзалиев 18 минут назад
Кстати, расскажи про татарок.Те еще прош.мандо.вки
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172
Мурчелло Роман Гамзалиев 17 минут назад
Мамаша твоя чернильницасудя по твоему имени.
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2k
rider2 3 часа назад
Вот её жизнь потрепала. С 88года, а уже как бабка старая.
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