«Почему вызвали полицию? А это чисто женская обида!» Дама решила заявить на бывшего любовника

Знойная дева доставила ему удовольствие, но после этого он убежал. Видимо, плохо старалась.
«Джульетта» из Харькова позвонила в полицию и стала невнятно лопотать о мужчине, побоях и еще какой-то дичи. Силовики выехали на место, чтобы разобраться.
Когда прибыли, увидели пьянющую тетку. Кстати, она заявляет, что 1988 года рождения - то ли врет, то ли бухает прямо с рождения. И когда полицейские стали с ней разговаривать, она быстро сдулась: никаких побоев-разбоев не было. Позвонила потому, что познакомилась с молодым человеком, он сделал ей «презент» - сигареты, кофе и крем для лица) А она доставила ему оральное удовольствие.
Быстро же он разжег в ней страсть)
И после этого был таков. Ну а мадам, по ее же словам, «влюбилась». И страшно обиделась на такое внезапное исчезновение своего «Ромео», поэтому и позвонила в полицию.
На видео она начинает говорить на нормальном русском, потом зачем-то переходит на мову, затем снова на русский. Так что балаканье в середине можно пропустить.
Алкашне пылкой влюбленной сделали строгое внушение и отпустили на все четыре стороны. Пусть бухает дальше и ждет другого принца.
Источник:
- Экстремал из Воронежа промчался по трассе на снегокате со скоростью 90 км/час
- Жители московского ЖК устроили сходку после нападения мигранта на их соседку
- В Туле учительница попала в больницу из-за полицейских и тараканов
- Магаданского депутата, обвиняемого в массовом отстреле гусей, нашли мертвым в офисе
- "Санта-Барбара" + "Ментовские войны": в курганском ОВД сотрудницы подрались из-за начальника
Понравилось15