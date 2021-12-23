«Почему вызвали полицию? А это чисто женская обида!» Дама решила заявить на бывшего любовника

«Джульетта» из Харькова позвонила в полицию и стала невнятно лопотать о мужчине, побоях и еще какой-то дичи. Силовики выехали на место, чтобы разобраться.

Когда прибыли, увидели пьянющую тетку. Кстати, она заявляет, что 1988 года рождения - то ли врет, то ли бухает прямо с рождения. И когда полицейские стали с ней разговаривать, она быстро сдулась: никаких побоев-разбоев не было. Позвонила потому, что познакомилась с молодым человеком, он сделал ей «презент» - сигареты, кофе и крем для лица) А она доставила ему оральное удовольствие.

Быстро же он разжег в ней страсть)