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Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского

Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2021 12:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   видео   награждение   отвага   пермь   полицейские   путин   
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Медаль получил и старший лейтенант Макаров, который организовал эвакуацию студентов и преподавателей из пермского университета.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников ДПС младшего лейтенанта Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова, которые первыми прибыли к университету, где Бекмансуров устроил массовый расстрел, и проявили доблесть при исполнении служебного долга.


Главный герой, Константин Калинин, который один зашел в здание университета и обезвредил массового убийцу, получил заслуженную награду - "Орден Мужества".


Старшего лейтенанта Владимира Калинина, организовавшего эвакуацию преподавателей и студентов из здания вуза, удостоили медалью "За отличие в охране общественного порядка".

Вчера МВД опубликовало видео с сотрудниками ДПС Константином Калининым и Владимиром Макаровым, которые первыми прибыли к университету и обезвредили, устроившего массовый расстрел Тимура Бекмансурова.


На опубликованных кадрах младший лейтенант полиции Калинин показывает с какой стороны забежал в университет и попутно рассказывает о произошедшем. По дороге к главному корпусу, откуда были слышны выстрелы, Калинин достал пистолет и дослал патрон в патронник. Зайдя в фойе, он осмотрелся и понял, что выстрелы звучали со стороны лестницы. В этот же момент он увидел спускавшегося со второго этажа Бекмансурова с ружьем наперевес. Он приказал бросить оружие, но в ответ массовый убийца выстрелил в сторону полицейского.


«Я увернулся и открыл ответный огонь. Все было очень быстро – несколько секунд. Он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки. Потом снял с него ружье, оно было у него на ремне, патронташ и нож. Все это отбросил в сторону. Потом спросил его: «Зачем ты это сделал?». Но он мне не ответил. Только попросил снять с него маску, так как душно. Я спросил, как его зовут. Он назвался», - рассказал Калинин.

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Метки: ynews   видео   награждение   отвага   пермь   полицейские   путин   
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4k
ZmeyUA 51 минуту назад
Заслужено, чего уж там!
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2k
Сергей 5 минут назад
Ну хоть не Моргенштерна.
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КремлеКот 8 минут назад
Я удивляюсь как Константин удержался и не пристрелил эту мразь на месте.
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Иван 13 минут назад
А в Иваново менты бы не увидели стрельбу.
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27k
lem02 Полчаса назад
А где то врач спасает жизни каждый день...
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−70
23k
SerGProS Полчаса назад
Интересно, а копам в США присуждают ордена мужества за застреленного шизика в коле или универе?
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3k
Dmitrii Ivanov Полчаса назад
Этот парень, не зассав и в одиночку пойдя и подстрелив вооруженного уйобка, заслужил звезду героя, в отличие от 99% лизоблюдов, которые уже получили бронзулетки.
Зы. Могли вообще похлопать по плечу и дать грамоту "Еб@ть, ты молодец!"
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−70
1k
-(0)_(0)- 42 минуты назад
ГИБДДШники то конечно молодцы, но это разве их дело регулировать потоки террористов в университетах? А где были ППС, полиция, спецназ, нацгвардия?
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8k
insaider 46 минут назад
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308
SilentBob 47 минут назад
угу. в водопад с нулевым результатом сверзиться - героя. террориста обезвредить, спасти десятки людей - орден Мужества
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Александр 49 минут назад
Хорошая новость!!!!
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