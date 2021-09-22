Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского

Медаль получил и старший лейтенант Макаров, который организовал эвакуацию студентов и преподавателей из пермского университета.
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сотрудников ДПС младшего лейтенанта Константина Калинина и старшего лейтенанта Владимира Макарова, которые первыми прибыли к университету, где Бекмансуров устроил массовый расстрел, и проявили доблесть при исполнении служебного долга.
Главный герой, Константин Калинин, который один зашел в здание университета и обезвредил массового убийцу, получил заслуженную награду - "Орден Мужества".
Старшего лейтенанта Владимира Калинина, организовавшего эвакуацию преподавателей и студентов из здания вуза, удостоили медалью "За отличие в охране общественного порядка".
Вчера МВД опубликовало видео с сотрудниками ДПС Константином Калининым и Владимиром Макаровым, которые первыми прибыли к университету и обезвредили, устроившего массовый расстрел Тимура Бекмансурова.
На опубликованных кадрах младший лейтенант полиции Калинин показывает с какой стороны забежал в университет и попутно рассказывает о произошедшем. По дороге к главному корпусу, откуда были слышны выстрелы, Калинин достал пистолет и дослал патрон в патронник. Зайдя в фойе, он осмотрелся и понял, что выстрелы звучали со стороны лестницы. В этот же момент он увидел спускавшегося со второго этажа Бекмансурова с ружьем наперевес. Он приказал бросить оружие, но в ответ массовый убийца выстрелил в сторону полицейского.
«Я увернулся и открыл ответный огонь. Все было очень быстро – несколько секунд. Он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки. Потом снял с него ружье, оно было у него на ремне, патронташ и нож. Все это отбросил в сторону. Потом спросил его: «Зачем ты это сделал?». Но он мне не ответил. Только попросил снять с него маску, так как душно. Я спросил, как его зовут. Он назвался», - рассказал Калинин.
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Зы. Могли вообще похлопать по плечу и дать грамоту "Еб@ть, ты молодец!"