Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского

Вчера МВД опубликовало видео с сотрудниками ДПС Константином Калининым и Владимиром Макаровым, которые первыми прибыли к университету и обезвредили, устроившего массовый расстрел Тимура Бекмансурова.





На опубликованных кадрах младший лейтенант полиции Калинин показывает с какой стороны забежал в университет и попутно рассказывает о произошедшем. По дороге к главному корпусу, откуда были слышны выстрелы, Калинин достал пистолет и дослал патрон в патронник. Зайдя в фойе, он осмотрелся и понял, что выстрелы звучали со стороны лестницы. В этот же момент он увидел спускавшегося со второго этажа Бекмансурова с ружьем наперевес. Он приказал бросить оружие, но в ответ массовый убийца выстрелил в сторону полицейского.





«Я увернулся и открыл ответный огонь. Все было очень быстро – несколько секунд. Он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки. Потом снял с него ружье, оно было у него на ремне, патронташ и нож. Все это отбросил в сторону. Потом спросил его: «Зачем ты это сделал?». Но он мне не ответил. Только попросил снять с него маску, так как душно. Я спросил, как его зовут. Он назвался», - рассказал Калинин.