Советские салоны красоты, где наши мамы и бабушки становились еще прекраснее

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Женщины раньше старались наводить красоту по особым случаям. Для этого шли в салон, на стрижку тоже ходили. Сегодня поход в салон красоты - обычное дело, для этого не нужен повод. Но в СССР все было иначе. Поэтому увидеть в креслах молоденьких девушек без достатка - просто невозможно.
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В 90-х и раннем СССР салоны красоты выглядели примерно одинаково, отличался только контингент
А вы часто посещаете салоны красоты?
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сейчас хорошо было бы создать такую машинку только внутри множество зубчиков
(как на картинке)
которые каждый сам по себе движется назад, вперёд, вверх, вниз и когда всовываешь туда голову задаёшь в компьютере програму, они начинают работать
и сверху горшка шланг который идёт к пылесосу, в данном случае к волосососу, тут же всасывая все волосы))
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