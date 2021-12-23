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Советские салоны красоты, где наши мамы и бабушки становились еще прекраснее

Советские салоны красоты, где наши мамы и бабушки становились еще прекраснее (13 фото)

Автор:
23 декабря 2021 10:13
Сообщество : СССР
Метки: женщины   женщины СССР   красота   салон красоты   салон красоты ссср   
1014
13

Женщины раньше старались наводить красоту по особым случаям. Для этого шли в салон, на стрижку тоже ходили. Сегодня поход в салон красоты - обычное дело, для этого не нужен повод. Но в СССР все было иначе. Поэтому увидеть в креслах молоденьких девушек без достатка - просто невозможно.

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А вы часто посещаете салоны красоты?

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Метки: женщины   женщины СССР   красота   салон красоты   салон красоты ссср   
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Хмели Сунели 41 минуту назад
Прошу прощения, но фотография №7 (с журналом Life) это Детроит 1941 год
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4k
Двестиграмм 11 минут назад
в детстве про горшки на головах в женской парикмахерской, я думал что это подстригательная машинка, которая стрижет и делает причёску.
сейчас хорошо было бы создать такую машинку только внутри множество зубчиков
(как на картинке)
которые каждый сам по себе движется назад, вперёд, вверх, вниз и когда всовываешь туда голову задаёшь в компьютере програму, они начинают работать
и сверху горшка шланг который идёт к пылесосу, в данном случае к волосососу, тут же всасывая все волосы))
...

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