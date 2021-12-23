Советские салоны красоты, где наши мамы и бабушки становились еще прекраснее

Женщины раньше старались наводить красоту по особым случаям. Для этого шли в салон, на стрижку тоже ходили. Сегодня поход в салон красоты - обычное дело, для этого не нужен повод. Но в СССР все было иначе. Поэтому увидеть в креслах молоденьких девушек без достатка - просто невозможно.