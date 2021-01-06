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Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов

Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов (31 фото)

Автор:
06 января 2021 13:50
Сообщество : Жизнь
Метки: большой нос   женская внешность   женщины   красота   нос с горбинкой   нос.внешность   носы   
1548
31
Нереалистичные стандарты красоты и доступность пластических операций зачастую приводят к тому, что женщины теряют свою индивидуальность. Одна из самых распространенных операций - пластика носа. Но есть и те, кто отринул условности и любит себя по-настоящему, не пытаясь что-то изменить. Вот 30 женщин с большими носами, которыми они гордятся!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: большой нос   женская внешность   женщины   красота   нос с горбинкой   нос.внешность   носы   
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15  комментариев
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107
Михаил 2 часа назад
Многие нации такими ятаганами гордятся и носят всю жизнь не считая это недостатком или уродством. Африканки же гордятся большими жопами и это нормально.
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5k
Ал Ри 56 секунд назад
Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов
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1k
Павел Христенко 5 минут назад
Что на витрине - то и в магазине.
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56k
7guest 23 минуты назад
Большинство фото явно из Израиля.
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51k
Андрей Полчаса назад
Попадаются вполне миленькие буратинки.
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2k
DyadyaSasha Полчаса назад
У человека нос и уши растут на протяжении всей жизни. Эти "гордые" в старости превратятся в сказочных бабулек как в картинке коммента ниже.
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419
Эд 50 минут назад
Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов
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86k
Дмитрий 57 минут назад
Пофиг какой нос - главное какие качества характера - ведь с человеком жить .
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87k
сапер Водичка Час назад
Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов
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346
20 cm Час назад
Кавказ))))
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116
Crazy Gary Час назад
Страшные, что п...ец
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4k
saliamnn Час назад
Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов
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4k
Kol Nik Час назад
Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов
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59k
Доктор Джонс 2 часа назад
Рубильник в виде паяльника (Ералаш)...
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685
Пес Ди Цын 2 часа назад
Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов
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