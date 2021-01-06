Гордый профиль: 30 неидеальных, но уникальных женских носов

Нереалистичные стандарты красоты и доступность пластических операций зачастую приводят к тому, что женщины теряют свою индивидуальность. Одна из самых распространенных операций - пластика носа. Но есть и те, кто отринул условности и любит себя по-настоящему, не пытаясь что-то изменить. Вот 30 женщин с большими носами, которыми они гордятся!
В этой коллекции - самые разные носы - от "греческого профиля" до действительно странных шнобелей. Но смысл не в том, чтобы показать их разнообразие, а в том, чтобы мы все научились относиться к себе бережно, с любовью и уважением.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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