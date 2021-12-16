Как развлекались советские дети зимой

Многие из тех, кто родился в советскую эпоху и в легендарные 1990-е, утверждают, что их детство проходило гораздо насыщеннее, веселее и интереснее, нежели у ныне подрастающего поколения. Отчасти это так и есть.
В прошлом столетии у детей имелось не так много игрушек, а первые электронные игры и приставки начали появляться только к концу века. Компьютеров, планшетов, интернета и социальных сетей тоже не было. Поэтому всё свободное от уроков и домашних дел время проводили за книгами и на улице, придумывая и играя во всевозможные игры. При этом время года или погода не имели значения. Даже в сильные морозы вся ребятня собиралась во дворе.
В этом материале мы решили вспомнить, как развлекались дети в снежные зимы во второй половине прошлого столетия.
Ледяные горки
Вся ребятня с нетерпением ждала снега и морозов. Взрослые делали во дворе горки из снега и заливали их льдом. Но еще интереснее было, когда какой-нибудь крутой спуск обливали водой, и получалась длинная ледяная дорожка.
Санки
Санки были почти у каждого ребенка. Даже когда они гнулись и при спуске с горки постоянно заносили в одну сторону, всё равно оставались любимым атрибутом зимних развлечений.
Детское катание было не таким скоростным, как у профессиональных спортсменов, но не менее экстремальным: не каждый взрослый или ребенок сегодня отважиться спуститься гурьбой на металлических санках по ледяной горке.
Альтернатива санкам
Когда не было санок, в ход шли любые материалы: картон, куски линолеума или фанеры, кровельное железо, старые кастрюли и тазы, автомобильные и мотоциклетные камеры, портфели и многое другое.
Каток
Все футбольные площадки зимой превращались в хоккейные. А если неподалеку от дома был пруд или небольшое озеро, то его расчищали от снега, и получался отличный каток.
Шапка с завязками под подбородком
Игры во дворе были подвижными, а такие шапки никуда не сползали, и уши в них всегда оставались защищенными от мороза и ветра.
Варежки
Варежки потерять было проще простого. Чтобы этого не произошло, мамы и бабушки пришивали их на резинки. Хотя даже с такой надежной системой дети умудрялись возвращаться домой без рукавичек.
Укороченные лыжи
К концу столетия стали популярны короткие пластмассовые лыжи. И носить удобно, и ботинок специальных для них не требовалось.
Выбивание ковров
«Делу время, а потехе час». У детей была такая повинность, как выбивание ковров на улице.
Катание позади автобуса или трамвая
Если задуматься, то не так уж плохо, что нынешнее поколение проводит детство за компьютером. По крайней мере, у них больше шансов дожить до совершеннолетия. Спуск гурьбой на санках с крутых горок — это еще что по сравнению с катанием позади автобусов или трамваев, играми с кострами и на стройках, лазаниями по деревьям и заборам, и т. п.
Защитное снаряжение юного хоккеиста
Хоккей — серьезная игра, даже если проходит во дворе. Чтобы защитить свои коленки от удара шайбой, мальчишки привязывали к ним старые металлические чашки.
Кораблики
С наступлением весны, когда появлялись первые ручьи, мальчишки запускали по ним самодельные кораблики, соревнуясь, у кого «судно» дольше продержится на плаву и дальше проплывет.
Снежные человечки
После игр во дворе и катания с горок домой все приходили с головы до ног облепленными снегом. И прежде чем зайти в квартиру, долго отряхивались в подъезде.
А во что вы любили играть во дворе? Напишите ниже в комментариях.
Источник:
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Шта? Водой-то поудобнее обливать чем льдом.