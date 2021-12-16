Как развлекались советские дети зимой

В прошлом столетии у детей имелось не так много игрушек, а первые электронные игры и приставки начали появляться только к концу века. Компьютеров, планшетов, интернета и социальных сетей тоже не было. Поэтому всё свободное от уроков и домашних дел время проводили за книгами и на улице, придумывая и играя во всевозможные игры. При этом время года или погода не имели значения. Даже в сильные морозы вся ребятня собиралась во дворе.

В этом материале мы решили вспомнить, как развлекались дети в снежные зимы во второй половине прошлого столетия.

Ледяные горки

Вся ребятня с нетерпением ждала снега и морозов. Взрослые делали во дворе горки из снега и заливали их льдом. Но еще интереснее было, когда какой-нибудь крутой спуск обливали водой, и получалась длинная ледяная дорожка.