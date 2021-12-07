Великий комбинатор: чего вы могли не знать о "Золотом теленке"

Все началось с того, что в августе 1929 года французский еженедельный журнал «Le merle» выпустил перевод статьи Ильфа и Петрова, в которой они признались, что пишут роман под рабочим названием «Великий комбинатор», который затем назовут «Золотой теленок».

В этой статье они попытались ответить на вопрос о том, что было бы, если бы Бендер и Воробьянинов сразу нашли тот самый заветный двенадцатый стул. Ответ был прост: в советской стране богатства, приобретенные незаконно, не дают привилегий никому и никогда.