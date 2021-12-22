Позволяет почувствовать ветер или дождь: на выставке CES 2022 будет представлен VR жилет





Они достаточно специфичны, и далеко не каждый игрок готов раскошелиться на такое устройство.

Видимо, компанию Actronika прошлые неудачи с игровым рынком других фирм волнует мало. Она собирается ворваться на выставку электроники CES 2022 с новым жилетом Skinetic, который работает в паре с VR шлемами.