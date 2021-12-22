Позволяет почувствовать ветер или дождь: на выставке CES 2022 будет представлен VR жилет

Станет ли новое устройство желанным для игроков, или его постигнет участь предшественников, неизвестно, однако определенный интерес оно представляет.
В прошлом материале мы уже рассказывали о жилетах, с помощью которых можно ощутить удар виртуальной пули.
Они достаточно специфичны, и далеко не каждый игрок готов раскошелиться на такое устройство.
Видимо, компанию Actronika прошлые неудачи с игровым рынком других фирм волнует мало. Она собирается ворваться на выставку электроники CES 2022 с новым жилетом Skinetic, который работает в паре с VR шлемами.
Создатели девайса утверждают, устройство предоставит иммерсивный опыт нового поколения, якобы пользователь сможет ощущать дуновение ветра и падения капель воды. Помогут добиться такого уровня погружения 20 специальных двигателей.
Сложно сказать, что получится в итоге и станет ли устройство популярным, но во всяком случае на словах звучит интересно.
Actronika настроена достаточно серьезно, да и на их сайте есть другие гаджеты, способные передать пользователю ощущения дополнительной реальности.
Например, планшет с тактильной отдачей. Судя по всему, в нем расположена специальная катушка - моторчик, которая дает ощутить на экране планшета структуру песка или земли.
Также компания предлагает внедрение моторчиков в геймпады или мышки, любое устройство может иметь бесшовную тактильную интеграцию.
Однако все же популярность и распространенность в будущем таких наработок все еще остается под вопросом.
Ведь были уже устройства с ощущением вкуса, отдачей от оружия, девайсы, которые давали почувствовать запах в игре, и все они либо далеки от завершения, либо находятся на этапе концепта уже много лет.
В данном случае, остается только ждать. Ведь технология VR тоже в каком-то смысле экспериментальная, но все же плотно заняла нишу на рынке электроники. А если на нее есть спрос, то, возможно, игроки захотят получить новые ощущения и с помощью жилета.
Источник:
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