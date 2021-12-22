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Позволяет почувствовать ветер или дождь: на выставке CES 2022 будет представлен VR жилет

Позволяет почувствовать ветер или дождь: на выставке CES 2022 будет представлен VR жилет (15 фото)

Автор:
22 декабря 2021 19:15
Сообщество : Игромир
Метки: виртуальная реальность   жилеты   игромир   инновации   новое   
645
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Станет ли новое устройство желанным для игроков, или его постигнет участь предшественников, неизвестно, однако определенный интерес оно представляет.

В прошлом материале мы уже рассказывали о жилетах, с помощью которых можно ощутить удар виртуальной пули.

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Они достаточно специфичны, и далеко не каждый игрок готов раскошелиться на такое устройство.

Видимо, компанию Actronika прошлые неудачи с игровым рынком других фирм волнует мало. Она собирается ворваться на выставку электроники CES 2022 с новым жилетом Skinetic, который работает в паре с VR шлемами.

Создатели девайса утверждают, устройство предоставит иммерсивный опыт нового поколения, якобы пользователь сможет ощущать дуновение ветра и падения капель воды. Помогут добиться такого уровня погружения 20 специальных двигателей.

Сложно сказать, что получится в итоге и станет ли устройство популярным, но во всяком случае на словах звучит интересно.

Actronika настроена достаточно серьезно, да и на их сайте есть другие гаджеты, способные передать пользователю ощущения дополнительной реальности.

Например, планшет с тактильной отдачей. Судя по всему, в нем расположена специальная катушка - моторчик, которая дает ощутить на экране планшета структуру песка или земли.

Также компания предлагает внедрение моторчиков в геймпады или мышки, любое устройство может иметь бесшовную тактильную интеграцию.

Однако все же популярность и распространенность в будущем таких наработок все еще остается под вопросом.

Ведь были уже устройства с ощущением вкуса, отдачей от оружия, девайсы, которые давали почувствовать запах в игре, и все они либо далеки от завершения, либо находятся на этапе концепта уже много лет.

В данном случае, остается только ждать. Ведь технология VR тоже в каком-то смысле экспериментальная, но все же плотно заняла нишу на рынке электроники. А если на нее есть спрос, то, возможно, игроки захотят получить новые ощущения и с помощью жилета.

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Метки: виртуальная реальность   жилеты   игромир   инновации   новое   
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Домашние хитрости 57 минут назад
Ещё немного и все там будем
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