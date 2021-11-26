"Роллс-Ройс" показал самый быстрый электросамолет

«Сегодня, когда мир сосредоточил внимание на необходимости снижения выбросов углерода, это стало еще одной вехой, которая поможет сделать «нулевой реактивный самолет» реальностью и поддержит наши стремления к обеспечению технологических прорывов, необходимых обществу для создания экологически чистого транспорта, который может двигаться по воздуху, суше и морю ».

По словам представителей компании, уже сейчас «Дух инноваций» может летать более 30 минут без подзарядки, а в будущем они планируют разработать самолет, способный преодолевать не меньше 150 километров без подзарядки.