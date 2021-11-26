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"Роллс-Ройс" показал самый быстрый электросамолет

"Роллс-Ройс" показал самый быстрый электросамолет (7 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Rolls Royce   Ynews   инновации   испытания   новости. наука   техника   электрическая техника   электросамолет   
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Компания Rolls-Royce показала публике самый скоростной полностью электрический самолет в мире. Летательный аппарат Spirit of Innovation во время испытательного полета развил максимальную скорость 625 км/ч, превысив существующий рекорд почти на треть.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Rolls Royce   Ynews   инновации   испытания   новости. наука   техника   электрическая техника   электросамолет   
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GRuslan 45 минут назад
Молодцы. Вот только интересно, правда что утилизация батареек обходится дороже для экологии чем использование нефти?
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