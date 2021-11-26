"Роллс-Ройс" показал самый быстрый электросамолет

332
7
1
Компания Rolls-Royce показала публике самый скоростной полностью электрический самолет в мире. Летательный аппарат Spirit of Innovation во время испытательного полета развил максимальную скорость 625 км/ч, превысив существующий рекорд почти на треть.
Компания Rolls-Royce продемонстрировала свою впечатляющую авиационную новинку - самый быстрый в мире полностью электрический самолет. Воздушный аппарат Spirit of Innovations («Дух инноваций») установил новый рекорд скорости, разогнавшись до 625 км/ч - на треть быстрее прежнего рекорда - во время 3-километрового испытательного полета, который длился 11 минут. Электрический самолет также разогнался до 530 км/ч на расстоянии в 15 километров и побил самое быстрое время набора высоты, добравшись до отметки в 3000 метров за 202 секунды.
Теперь данные переданы в Международную авиационную федерацию, которая контролирует мировые авиационные рекорды, для подтверждения.
Теперь данные переданы в Международную авиационную федерацию, которая контролирует мировые авиационные рекорды, для подтверждения.
«Сегодня, когда мир сосредоточил внимание на необходимости снижения выбросов углерода, это стало еще одной вехой, которая поможет сделать «нулевой реактивный самолет» реальностью и поддержит наши стремления к обеспечению технологических прорывов, необходимых обществу для создания экологически чистого транспорта, который может двигаться по воздуху, суше и морю ».
По словам представителей компании, уже сейчас «Дух инноваций» может летать более 30 минут без подзарядки, а в будущем они планируют разработать самолет, способный преодолевать не меньше 150 километров без подзарядки.
По словам представителей компании, уже сейчас «Дух инноваций» может летать более 30 минут без подзарядки, а в будущем они планируют разработать самолет, способный преодолевать не меньше 150 километров без подзарядки.
Испытательный полет состоялся 16 ноября на испытательном полигоне Боскомб-Даун Министерства обороны Великобритании. Во время испытательного полета самолет пилотировал директор по полетам компании Rolls-Royce Фил О'Делл, и его скорость составляла 625 км/ч - на 212 километров быстрее, чем предыдущий рекорд, установленный самолетом Extra 330 LE Aerobatic с двигателем Siemens eAircraft в 2017 году.
Самолет питается от электрической трансмиссии мощностью 400 кВт и мощной силовой аккумуляторной батареи, содержащей 6480 ячеек. Такого аккумулятора хватит для зарядки 7500 смартфонов. Система позволяет винтам вращаться со скоростью 2200 оборотов в минуту, что в два раза быстрее, чем у стиральной машины при высоком отжиме.
Чтобы огромная батарея не перегревалась, инженеры компании обеспечили самолету термозащиту из португальской пробки - такой же, которая используется при розливе вин в бутылки. «Полет Spirit of Innovations на этих не виданных ранее скоростях и вера в то, что мы побили мировой рекорд в полете на электричестве, - это важное событие», - заявил О'Делл.
«Это кульминация моей карьеры и невероятное достижение для всей команды, - говорит О'Делл. - Возможность быть в авангарде новой новаторской главы истории Rolls-Royce, обеспечивать будущее авиации, - это картины из самых смелых мечтаний».
Rolls-Royce считает, что новый проект может открыть путь для технологий будущего, включая летающие такси. «Помимо ошеломляющего технического достижения, проект предлагает прообраз будущих систем электроснабжения и силовых установок для полностью электрических городских воздушных транспортных средств и гибридных электрических пригородных самолетов. К примеру, характеристики электрических батарей для аэротакси схожи с теми, что разработаны для Spirit of Innovations», - говорится в заявлении компании.
Rolls-Royce считает, что новый проект может открыть путь для технологий будущего, включая летающие такси. «Помимо ошеломляющего технического достижения, проект предлагает прообраз будущих систем электроснабжения и силовых установок для полностью электрических городских воздушных транспортных средств и гибридных электрических пригородных самолетов. К примеру, характеристики электрических батарей для аэротакси схожи с теми, что разработаны для Spirit of Innovations», - говорится в заявлении компании.
«Революционный самолет Rolls-Royce в духе инноваций - еще одно доказательство высокой репутации Великобритании в области инноваций, - заявил министр предпринимательства и энергетики Великобритании Квази Квартенг. - Эти испытания продемонстрировали потенциал полета на электричестве и технологии, которые могут сделать такие полеты частью повседневной жизни. Правительство гордится тем, что поддерживает подобные проекты, привлекая частные инвестиции, необходимые для открытия более чистых и экологичных способов передвижения, которые позволят людям летать так же, как сейчас, но с сокращением вредных выбросов».
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Зеленое будущее: Rolls-Royce представила свой первый электромобиль
- Британские ВВС тестируют беспилотные автомобили
- Японцы придумали очки для эпохи ковида
- В Канаде создали робота, который делает внутримышечные инъекции без уколов
- Робот-дрон научился ходить по канату и летать по воздуху
Метки: Rolls Royce Ynews инновации испытания новости. наука техника электрическая техника электросамолет
26
Понравилось26
Новости партнёров