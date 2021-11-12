9 сюжетных дыр в кино, которые вы не сможете развидеть

Даже самые лучшие и всеми любимые фильмы иногда страдают от зияющих дыр в сюжете. И хотя большинство из них еще можно простить, есть и такие, на которые просто невозможно закрыть глаза. А вы замечали их раньше?
По сюжету «Армагеддона» команду нефтяников-бурильщиков долго тренирует NASA, чтобы они могли полететь в космос и спасти мир. Однако многие зрители отметили, что было бы намного быстрее, дешевле и проще обучить космонавтов бурению, чем сделать из обычных бурильщиков космонавтов. В комментариях DVD-версии фильма Бен Аффлек признался, что во время съемок указал на этот недочет режиссеру Майклу Бэю, но тот посоветовал ему заткнуться.
Весь мультфильм строится на том, что Базз Лайтер не знает, что он игрушка, и считает себя реальным космонавтом. Но тогда почему он вместе с остальными игрушками замирает всякий раз, когда в комнату заходит Энди или другие люди?
В эпизоде «Месть ситхов» Оби-Ван обещает защитить маленького Люка от Дарта Вейдера. Но что он делает в следующем фильме, «Новой надежде»? Отправляет Люка на Татуин, родную планету Дарта Вейдера, и даже не думает сменить ему фамилию. Классно сработано, Оби-Ван! Туда-то он точно не заглянет.
Каждый фильм бондианы стремится доказать нам, что Q — непревзойденный гений. При этом в «Скайфолле» Q напрямую подключает компьютер злодея Рауля Сильвы к сети MI6. Ни один специалист по информационной безопасности ни за что бы не подключил подозрительный компьютер к крупной сети, и сложно поверить, что гений Q совершил бы столь элементарную ошибку.
На всей нашей Земле ничто не может навредить Супермену, только криптонит. Но как он тогда бреется? Если с его головы и волосок не может упасть, то как он стрижется? Некоторые фанаты предположили, что у супергероя есть запас бритв с криптонитовыми лезвиями, но это, откровенно говоря, не самый безопасный для него вариант.
Щит Капитана Америки и его способность поглощать энергию вызывает у фанатов множество вопросов. Например: если щит сделан из вибраниума, то почему он отскакивает от поверхностей, когда его швыряют по комнате в фильме «Первый мститель: Другая война» (2014)? В статье Screenrant, полностью посвященной щиту и его свойствам, авторы предполагают, что «сплав вибраниума и стали, из которого сделан щит Кэпа, позволяет ему отскакивать и прыгать с места на место до тех пор, пока удар приходится на бок». Ну да, конечно.
Другие фанаты обратили внимание на то, что в некоторых сценах драк в «Первом мстителе» (2009) супергерой несколько раз пошатывается от ударов обычных людей, но при этом он не реагирует на удары молота Тора или залпы Железного человека.
В фильме «Знаки» на Землю спускаются враждебные пришельцы, у которых есть одна слабость — вода. Некоторых фанатов смутило, что в начале фильма эти же пришельцы бегут через поле, покрытое утренней росой, и вода никак на них не действует. Не говоря уже о том, зачем этим пришельцам вообще захватывать планету, которая на 75% состоит из воды и населена существами, которые состоят из воды на 60%? И это они еще под дождь не попали.
Очередной ляп от Диснея. Да, Ариэль не могла сказать принцу Эрику, что это она спасла ему жизнь, потому что ведьма Урсула отобрала у нее голос. Но почему она просто не написала ему это? Мы точно знаем, что Ариэль умеет писать, потому что своими глазами видели, как она подписывает контракт с Урсулой.
Когда Имхотеп возвращается к жизни в «Мумии» (1999), он отбирает различные части тела у американцев, разграбивших его могилу. При этом глаза достаются ему от парня в очках. Получается, что Имхотеп должен был носить очки весь оставшийся фильм, но, видимо, создатели посчитали, что древняя египетская мумия в очках никого не напугает.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вообще-то нет. Бурить там приходилось в неизвестных условиях. И для этого требуется многолетний опыт и знания. А космонавта даже из Юли Пересильд сделали за три месяца...
Насчёт бурильщиков я бы поспорил. Их опыт и смекалка помогли в итоге хренакнуть метеорит. Не факт, что космонавты справились бы -_-
5. Фильмы о Супермене.
Как Хэнкок. Если кто не смотрел, он своими ногтями спокойно брился.
9. Мумия (1999)
Он отобрал глаза и своей магической силой подлечил их. На создание новых сил не хватило, а вот на "хил" хватило.
Зы: а так да, доипаться до неточностей в фильме-ФАНТАСТИКЕ, это тем ещё занудой надо быть )
Охренеть упоротые лисы
Цитата:
"... намного быстрее, дешевле и проще обучить космонавтов бурению, чем сделать из обычных бурильщиков космонавтов... Бен Аффлек признался, что во время съемок указал на этот недочет режиссеру Майклу Бэю, но тот посоветовал ему заткнуться".
Тот случай, когда режиссер намного умнее и образование оппонента - знал и понимал, что такое ведущая деятельность. В фильме "Армагеддон" ведущая деятельность - именно бурение, от которой зависит все. А быть космонавтом - вспомогательный вопрос. Автор поста не понимает этого. Поэтому остальное читать с такой компетенцией и отсутствием логики автора просто не интересно.
Бурильщики (не оператор бурильной установки, а специалисты по геологоразведке в сложных условиях) такого класса готовятся годами, да ещё не все для этого подходят. Поэтому экипаж был сформирован достаточно грамотно (насколько это возможно при недостатке времени) - опытная команда профи по бурению и пара пилотов-бортинженеров на корабль. Задача которых доставить на место и контролировать жизнедеятелность, а по возможности - вернуть обратно
3. Вообще то это известный эффективный приём. Имеет название "Спрятанное письмо"
5. Это легко купируется. Например, вариант: Волосы и ногти временно теряют стойкость при посыле команды из мозга (срабатывает в инстинктивном режиме). Чувак взял бритву, чтоб побриться, пошла команда на "снятие щита"