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9 сюжетных дыр в кино, которые вы не сможете развидеть

9 сюжетных дыр в кино, которые вы не сможете развидеть (10 фото)

Автор:
12 ноября 2021 18:56
Сообщество : Кино
Метки: голливуд   кино   киноляпы   ошибки в фильмах   сюжетные дыры   фильмы   
5808
10

Даже самые лучшие и всеми любимые фильмы иногда страдают от зияющих дыр в сюжете. И хотя большинство из них еще можно простить, есть и такие, на которые просто невозможно закрыть глаза. А вы замечали их раньше?

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По сюжету «Армагеддона» команду нефтяников-бурильщиков долго тренирует NASA, чтобы они могли полететь в космос и спасти мир. Однако многие зрители отметили, что было бы намного быстрее, дешевле и проще обучить космонавтов бурению, чем сделать из обычных бурильщиков космонавтов. В комментариях DVD-версии фильма Бен Аффлек признался, что во время съемок указал на этот недочет режиссеру Майклу Бэю, но тот посоветовал ему заткнуться.

Весь мультфильм строится на том, что Базз Лайтер не знает, что он игрушка, и считает себя реальным космонавтом. Но тогда почему он вместе с остальными игрушками замирает всякий раз, когда в комнату заходит Энди или другие люди?

В эпизоде «Месть ситхов» Оби-Ван обещает защитить маленького Люка от Дарта Вейдера. Но что он делает в следующем фильме, «Новой надежде»? Отправляет Люка на Татуин, родную планету Дарта Вейдера, и даже не думает сменить ему фамилию. Классно сработано, Оби-Ван! Туда-то он точно не заглянет.

Каждый фильм бондианы стремится доказать нам, что Q — непревзойденный гений. При этом в «Скайфолле» Q напрямую подключает компьютер злодея Рауля Сильвы к сети MI6. Ни один специалист по информационной безопасности ни за что бы не подключил подозрительный компьютер к крупной сети, и сложно поверить, что гений Q совершил бы столь элементарную ошибку.

На всей нашей Земле ничто не может навредить Супермену, только криптонит. Но как он тогда бреется? Если с его головы и волосок не может упасть, то как он стрижется? Некоторые фанаты предположили, что у супергероя есть запас бритв с криптонитовыми лезвиями, но это, откровенно говоря, не самый безопасный для него вариант.

Щит Капитана Америки и его способность поглощать энергию вызывает у фанатов множество вопросов. Например: если щит сделан из вибраниума, то почему он отскакивает от поверхностей, когда его швыряют по комнате в фильме «Первый мститель: Другая война» (2014)? В статье Screenrant, полностью посвященной щиту и его свойствам, авторы предполагают, что «сплав вибраниума и стали, из которого сделан щит Кэпа, позволяет ему отскакивать и прыгать с места на место до тех пор, пока удар приходится на бок». Ну да, конечно.

Другие фанаты обратили внимание на то, что в некоторых сценах драк в «Первом мстителе» (2009) супергерой несколько раз пошатывается от ударов обычных людей, но при этом он не реагирует на удары молота Тора или залпы Железного человека.

В фильме «Знаки» на Землю спускаются враждебные пришельцы, у которых есть одна слабость — вода. Некоторых фанатов смутило, что в начале фильма эти же пришельцы бегут через поле, покрытое утренней росой, и вода никак на них не действует. Не говоря уже о том, зачем этим пришельцам вообще захватывать планету, которая на 75% состоит из воды и населена существами, которые состоят из воды на 60%? И это они еще под дождь не попали.

Очередной ляп от Диснея. Да, Ариэль не могла сказать принцу Эрику, что это она спасла ему жизнь, потому что ведьма Урсула отобрала у нее голос. Но почему она просто не написала ему это? Мы точно знаем, что Ариэль умеет писать, потому что своими глазами видели, как она подписывает контракт с Урсулой.

Когда Имхотеп возвращается к жизни в «Мумии» (1999), он отбирает различные части тела у американцев, разграбивших его могилу. При этом глаза достаются ему от парня в очках. Получается, что Имхотеп должен был носить очки весь оставшийся фильм, но, видимо, создатели посчитали, что древняя египетская мумия в очках никого не напугает.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   кино   киноляпы   ошибки в фильмах   сюжетные дыры   фильмы   
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18k
SolomonA 3 часа назад
"Однако многие зрители отметили, что было бы намного быстрее, дешевле и проще обучить космонавтов бурению, чем сделать из обычных бурильщиков космонавтов."
Вообще-то нет. Бурить там приходилось в неизвестных условиях. И для этого требуется многолетний опыт и знания. А космонавта даже из Юли Пересильд сделали за три месяца...
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8k
Перст Указующий Полчаса назад
*майкл бей советует всем заткнуться
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12k
Великий Кормчий 36 минут назад
Божечки, какая всё это херня.
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5
Vladislav Grigorenko 39 минут назад
Вы на щит-то капитана Америки посмотрите внимательно! Это ж крышка от вьетнамского бальзама, который звёздочка! Если уж он крышку снять смог, чё тогда в его суперсиле сомневаться? А если ещё и бальзамом весь обмазался - тогда ваще все остальные супергерои могут идти курить невзатяг...
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59k
Андрей 50 минут назад
Господи, на полном серьёзе обсуждаются ляпы в ГОЛЛИВУДСКИХ фильмах?! Их же не для этого снимали, чтобы было всё логично и достоверно!
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276
Чумной Доктор 51 минуту назад
в 99% фильмов есть подобные особенности именно на них и держится сюжет ибо когда все делают всё правильно то проблема сама разруливается и получается обычная серая жизнь .
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28
Михась-75 51 минуту назад
очкастая мумия!
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6k
SR 59 минут назад
То есть, огромное количество людей на полном серьезе обсуждают эти фильмы, ищут ошибки, выдвигают теории? Опомнитесь, это всего лишь жвачка для мозгов, примитивная развлекуха без намека на здравый смысл.
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698
Квантовый_Слесарь_82 Час назад
Да. В фишкинах постах нынче много дыр.
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30k
russger Час назад
1.

Насчёт бурильщиков я бы поспорил. Их опыт и смекалка помогли в итоге хренакнуть метеорит. Не факт, что космонавты справились бы -_-

5. Фильмы о Супермене.

Как Хэнкок. Если кто не смотрел, он своими ногтями спокойно брился.

9. Мумия (1999)

Он отобрал глаза и своей магической силой подлечил их. На создание новых сил не хватило, а вот на "хил" хватило.

Зы: а так да, доипаться до неточностей в фильме-ФАНТАСТИКЕ, это тем ещё занудой надо быть )
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10k
андрей Час назад
Эх вы не знаете элементарных вещей,ничто не может навредить Супермену пока у него трусы поверх штанов надеты.А так обычный человек
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185
Шурман андрей Час назад
Тема писек не раскрыта :)
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5k
Vasso Час назад
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1k
Oleg Biggpike 2 часа назад
тут главное знать / уметь бурить. а уж космос даже пересильд можно запустить, не говоря уж о терешковой (которую потом Королев проклял). А фильм сильный
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
Ну- да! За мумию в очках- отдельно)))
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3k
Горожанин 2 часа назад
Сразу. Про "Армагеддон" и бурильщиков.
Цитата:
"... намного быстрее, дешевле и проще обучить космонавтов бурению, чем сделать из обычных бурильщиков космонавтов... Бен Аффлек признался, что во время съемок указал на этот недочет режиссеру Майклу Бэю, но тот посоветовал ему заткнуться".

Тот случай, когда режиссер намного умнее и образование оппонента - знал и понимал, что такое ведущая деятельность. В фильме "Армагеддон" ведущая деятельность - именно бурение, от которой зависит все. А быть космонавтом - вспомогательный вопрос. Автор поста не понимает этого. Поэтому остальное читать с такой компетенцией и отсутствием логики автора просто не интересно.
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329
R L Пихайло 53 минуты назад
Пилотировали то опытные астронавты, которые в фильме не признавали бурильщиков, называя их "самой большой ошибкой в истории НАСА"
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3k
Sunny11 2 часа назад
А как могли волки от испуга скушать друг друга, я вас спрашиваю?
Ссылка www.youtube.com
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37k
Александр 2 часа назад
А вообще прикольно искать логику в сказках... Тоесть существование вообще таких ситуаций, русалок, джедаев, астрономов-буровиков автор не исключает. А вот отсутствие логики это да )
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. В Армагеддоне много нестыковок и разладов с физикой. Но как раз этот факт не у дел. Бурильшик профессия гораздо сложнее астронавтов. У астронавтов должно быть здоровье, остальное - второстепенно. Ну и навыки пилотирования, которые мало отличаются от управления самолётом. Ну бортинженеры должны знать матчасть. Остальное - как раз не навыки астронавтов, а побочные, зависят от цели миссии - физики, астрономы, биологи и т.д.
Бурильщики (не оператор бурильной установки, а специалисты по геологоразведке в сложных условиях) такого класса готовятся годами, да ещё не все для этого подходят. Поэтому экипаж был сформирован достаточно грамотно (насколько это возможно при недостатке времени) - опытная команда профи по бурению и пара пилотов-бортинженеров на корабль. Задача которых доставить на место и контролировать жизнедеятелность, а по возможности - вернуть обратно
3. Вообще то это известный эффективный приём. Имеет название "Спрятанное письмо"
5. Это легко купируется. Например, вариант: Волосы и ногти временно теряют стойкость при посыле команды из мозга (срабатывает в инстинктивном режиме). Чувак взял бритву, чтоб побриться, пошла команда на "снятие щита"
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10k
booz223 3 часа назад
Самое правдивое кино - жизнь: там ты и зритель и главный герой.
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4k
Дмитрий 3 часа назад
Лично я не могу "развидеть" фильм Гравитация, когда главного героя убивают вопреки всем школьным законам физики... Тот улетает в космос под действием каких-то таинственных сил (и это даже не вращение). Бедный Клуни...
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9k
costa 3 часа назад
Забавно то что супермен супер во всем кроме интеллекта. В плане интеллекта он самый рассово правильный реднек и даже по профессии журналист (что не требует вообще никаких квалификаций).
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