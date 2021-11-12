9 сюжетных дыр в кино, которые вы не сможете развидеть

Щит Капитана Америки и его способность поглощать энергию вызывает у фанатов множество вопросов. Например: если щит сделан из вибраниума, то почему он отскакивает от поверхностей, когда его швыряют по комнате в фильме «Первый мститель: Другая война» (2014)? В статье Screenrant, полностью посвященной щиту и его свойствам, авторы предполагают, что «сплав вибраниума и стали, из которого сделан щит Кэпа, позволяет ему отскакивать и прыгать с места на место до тех пор, пока удар приходится на бок». Ну да, конечно.

Другие фанаты обратили внимание на то, что в некоторых сценах драк в «Первом мстителе» (2009) супергерой несколько раз пошатывается от ударов обычных людей, но при этом он не реагирует на удары молота Тора или залпы Железного человека.