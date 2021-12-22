Альфонс обчистил квартиру богатой дамы на полмиллиона рублей

22-летний "пожиратель сердец" познакомился с состоятельной женщиной из Подмосковья в соцсетях. Приехал к ней из Ярославля и какое-то время проживал в её квартире, выпрашивая деньги, одежду и гаджеты. Через несколько месяцев с глаз доверчивой дамы бальзаковского возраста спала пелена и она выгнала бородатую содержанку на мороз. Но хитроумный ухажер тут же нашел другую дуру пассию победнее, но зато с квартирой, и поселился у неё.





При этом у альфонса остались ключи от прежнего уютного гнёздышка, и он принялся туда наезжать, когда хозяйки не было дома. За несколько заходов он вынес из дома бывшей возлюбленной украшений на 500 с лишним тысяч рублей.





Брали тщедушного альфонса почти как террориста - при поддержке СОБРа. Бойцы знали, что идут задерживать крайне скользкую личность, поэтому пошли на хитрость - один из оперативников встал перед дверью с голым торсом и прикинулся возмущённым соседом снизу, которого затопили. В общем, артиста переиграли и задержали без лишнего шума и пыли.