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Альфонс обчистил квартиру богатой дамы на полмиллиона рублей

Альфонс обчистил квартиру богатой дамы на полмиллиона рублей (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 14:13
Сообщество : Криминал
Метки: альфонс   видео   кража   одинцово   собр   
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Чтобы задержать бородатую содержанку одному из бойцов СОБРа пришлось раздеться.

22-летний "пожиратель сердец" познакомился с состоятельной женщиной из Подмосковья в соцсетях. Приехал к ней из Ярославля и какое-то время проживал в её квартире, выпрашивая деньги, одежду и гаджеты. Через несколько месяцев с глаз доверчивой дамы бальзаковского возраста спала пелена и она выгнала бородатую содержанку на мороз. Но хитроумный ухажер тут же нашел другую дуру пассию победнее, но зато с квартирой, и поселился у неё.


При этом у альфонса остались ключи от прежнего уютного гнёздышка, и он принялся туда наезжать, когда хозяйки не было дома. За несколько заходов он вынес из дома бывшей возлюбленной украшений на 500 с лишним тысяч рублей.


Брали тщедушного альфонса почти как террориста - при поддержке СОБРа. Бойцы знали, что идут задерживать крайне скользкую личность, поэтому пошли на хитрость - один из оперативников встал перед дверью с голым торсом и прикинулся возмущённым соседом снизу, которого затопили. В общем, артиста переиграли и задержали без лишнего шума и пыли.

Альфонсу-неудачнику грозит до 6 лет лишения свободы по ч.3 ст. 158 УК ("Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище"). Суда он будет дожидаться в СИЗО.

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Метки: альфонс   видео   кража   одинцово   собр   
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11  комментариев
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1k
Ерофеев Леха Час назад
Чето даже не особо жалко пострадавшую.
Совсем нет мозгов у бабья такого что ли........
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4k
Виталий Касандров 14 минут назад
Мужика подставили ибо на фото вместо драгоценностей, явный алиэкспресный мусор.
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21k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
вот интересно, а если это была бы женщина, шлявшаяся по богатым мужикам, состава преступления не было бы?
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20k
shevanez Час назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Борис Карабанов Час назад
Господа, ну зачем так недружелюбно? Это же ГРАЖДАНСКИЙ БРАК во всей своей красе.
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2k
ddp Час назад
"другую пассию победнее, но зато с квартирой". Т.е. первая была без квартиры? С бомжихой что-ли жил?
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