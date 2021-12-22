Надеюсь, завтра не наступит: несколько способов выйти из состояния тревоги

В связи с тем, что данное состояние появляется у всех людей, мы решили написать, что делать в такой ситуации. Что лучше сделать, чтобы избавиться или облегчить жизнь вашей нервной системе.

Стоит принять ванну или душ, вода - хороший помощник в борьбе со стрессовой ситуации. Можно даже просто умыть лицо холодной водой, уже будет положительный эффект.