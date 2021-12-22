Надеюсь, завтра не наступит: несколько способов выйти из состояния тревоги

Самый плохой день бывает у всех, но пережить его - можно.
У любого человека в жизни наступает ситуация, когда все валится из рук, не получается какой-то проект, он не готов к экзаменам или важному совещанию, или переживает за родственников, которые по какой-то причине не выходят на связь.
Постепенно учащается сердцебиение, появляется страх, человек с каждой минутой все больше накручивает себя, чувствует некую угрозу.
Это состояние – тревога ожидания, при которой мы переживаем и предвидим самый плохой исход событий, боимся следующего дня и не находим себе места.
В связи с тем, что данное состояние появляется у всех людей, мы решили написать, что делать в такой ситуации. Что лучше сделать, чтобы избавиться или облегчить жизнь вашей нервной системе.
Стоит принять ванну или душ, вода - хороший помощник в борьбе со стрессовой ситуации. Можно даже просто умыть лицо холодной водой, уже будет положительный эффект.
Спорт тоже поможет: пробежка, спортзал, или просто несколько минут приседать, не выходя из квартиры.
Уборка в доме также поможет отвлечься от нависших проблем и успокоиться. Тем более всегда найдется пылинка на полке и пара немытых тарелок. А так и полезное дело будет сделано и поймаете дзен.
Можно просто пойти погулять несколько часов. Свежий воздух поможет очистить голову. Если рядом есть парк, так вообще замечательно, да еще и полезно для здоровья. Также можно использовать велосипед или самокат.
Если не хотите никуда идти или нет времени, просто откройте окно и проветрите квартиру, тоже помогает.
Переключитесь на другие задачи. Посмотрите фильм, почитайте книгу, пообщайтесь с друзьями, в общем, смените род занятий на более приятный.
Главное, помнить, что действительно безвыходных ситуаций не существует и, возможно, уже на следующий день все повернется таким образом, что вы будете смеяться, что переживали из-за сложившейся ситуации.
Источник:
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"Подними руку повыше, махни сверху вниз и скажи: Да пошло оно всё к бубенЯм!"
Реально полегчает :)
Всем бобра! :)