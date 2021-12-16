Не покупайте ребенку это на Новый год: самые странные игрушки-трансформеры

Странные японские и китайские игрушки, которые пытаются походить на трансформеров.
Роботы-трансформеры популярны во всем мире. Ежегодно на полках магазинов появляются различные новинки. Школьный автобус, самолет, вертолет: все это может принимать форму робота.
Своей популярностью игрушки в большей степени обязаны одноименному мультсериалу 1980 года, с помощью которого компания детских товаров Hasbro рекламировала свою продукцию.
Естественно, как и в любой продукции по мотивам популярной франшизы, трансформеры не обошлись без действительно странных экземпляров, которые мы сегодня покажем.
Танк + робот-погрузчик на пульте управления.
Дрон, который превращается в велосипед. Возникает только один вопрос: а что, так можно было?
Дичайше стремный робот, внешний вид которого действительно пугает. Огромные когти–пальцы, висящие гусеницы и странный дизайн. Но на деле это обычный трактор.
Казалось бы, что еще можно придумать? Но фантазия создателей игрушек, видимо, безгранична.
Робот кроссовок.
Удивительно, но тут даже качественная детализация, присутствуют шнурки. На физкультуру, конечно, в них не походишь, но удивить друзей такой фигуркой точно можно.
Также есть транформеры-часы. Как пример – вариация с ежом Соником и популярным персонажем компании Nintendo – Марио.
Некрасиво, странно, но тем не менее и такое добро тоже существует.
Трансформер под названием «Странный друг». Что ж, создатели не соврали, он действительно странный.
И, казалось бы, что может быть еще удивительнее, чем варианты выше? Но, оказывается, есть, куда расти.
Бетмен который превращается в бетмобиль. Страннее этого вы уже не увидите.
Вероятно, есть множество подделок и на другие бренды, но в основном они распространены на китайском рынке и какую-либо информацию найти о них крайне трудно.
Но выше представленные варианты полностью показывают, на что способна человеческая фантазия.
Источник:
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