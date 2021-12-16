Не покупайте ребенку это на Новый год: самые странные игрушки-трансформеры





Роботы-трансформеры популярны во всем мире. Ежегодно на полках магазинов появляются различные новинки. Школьный автобус, самолет, вертолет: все это может принимать форму робота.



Своей популярностью игрушки в большей степени обязаны одноименному мультсериалу 1980 года, с помощью которого компания детских товаров Hasbro рекламировала свою продукцию.



Естественно, как и в любой продукции по мотивам популярной франшизы, трансформеры не обошлись без действительно странных экземпляров, которые мы сегодня покажем.



Танк + робот-погрузчик на пульте управления.