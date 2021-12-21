11 платьев знаменитостей, которые вошли в историю благодаря своей цене

В 1997 году актриса Николь Кидман поразила всех присутствующих на церемонии вручения премии "Оскар" шелковым платьем от Christian Dior с вышивкой, разрезом по бокам и на подкладке из норки. По мнению специалистов, это было первое настоящее платье от кутюр на красной ковровой дорожке. На его изготовление ушло около 1000 часов, а его стоимость составляет около двух миллионов долларов.