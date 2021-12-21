11 платьев знаменитостей, которые вошли в историю благодаря своей цене

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Одни платья запоминаются благодаря изяществу и стилю, другие - благодаря своей цене. Конечно, эти два критерия часто идут рука об руку. Ведь большие деньги дают большие возможности, в том числе возможность создать поистине незабываемый наряд для торжественного случая. Вот 11 самых дорогих платьев из когда-либо созданных именитыми кутюрье.
1. Платье принцессы Дианы на Каннском кинофестивале 1987 года - 137 500 долларов
Платье было разработано дизайнером Кэтрин Уокер, которая черпала вдохновение в наряде Грейс Келли в фильме Альфреда Хичкока "Поймать вора" (1955). Оно было продано на аукционе в 2013 году за 137 500 долларов.
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2. Платье Лупиты Нионго на церемонии вручения премии "Оскар" в 2015 году - 150 000 долларов
В 2015 году на церемонии вручения премии Оскар актриса Лупита Нионго надела платье от Calvin Klein, сшитое на заказ. Оно стоило 150 000 долларов и было украшено 6000 натуральных белых жемчужин. Платье создавали 25 человек, и на то, чтобы вручную пришить жемчуг, ушло 10 недель.
3. Платье Элизабет Тейлор на вручении "Оскара" в 1970 году - 167 500 долларов
В апреле 1970 года актриса Элизабет Тейлор посетила церемонию вручения премии Оскар в синем шифоновом платье, разработанном Эдит Хед. Цвет платья заставил синие глаза актрисы сиять еще ярче. Платье было продано с аукциона в 1999 году за 167 500 долларов.
4. Платье Пэрис Хилтон на премии Hollywood Beauty Awards в 2017 году - 270 000 долларов
В 2017 году на церемонии вручения награды Hollywood Beauty Awards Пэрис Хилтон надела платье, созданное Августом Гетти. Платье покрыто 500 000 кристаллов Swarovski и стоит около 270 000 долларов. На его завершение ушло в общей сложности около восьми месяцев, и над ним одновременно работали не менее пяти человек.
5. Свадебное платье Кейт Миддлтон - 400 000 долларов
29 апреля 2011 года Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в Вестминстерском аббатстве. Она надела платье от Alexander McQueen, разработанное Сарой Бертон. У него был викторианский кружевной лиф и шлейф длиной более двух метров.
6. Свадебное платье Грейс Келли - 550 000 долларов
Свадьба Грейс Келли, состоявшаяся в 1956 году, на протяжении десятилетий служила источником вдохновения для невест всего мира. Подвенечное платье Грейс Келли - это платье с длинными рукавами и высокой горловиной в комплекте с пышной юбкой. Оно было разработано Хелен Роуз и украшено тысячами пришитых вручную жемчужин, а также 125-летним кружевом из Брюсселя. В 1956 году платье стоило 60 000 долларов, что сегодня эквивалентно сумме, превышающей 550 000 долларов.
7. Черное платье Одри Хепберн из фильма "Завтрак у Тиффани" (1961) - 807 000 долларов
Это одно из самых узнаваемых черных платьев всех времен. В 2006 году культовое платье от Givenchy было продано на аукционе Christie’s за 807 000 долларов. Сохранились еще две копии этого платья - одна в архиве Живанши, а другая в музее костюма в Мадриде.
8. Платье Николь Кидман на церемонии "Оскар" в 1997 году - 2 миллиона долларов
В 1997 году актриса Николь Кидман поразила всех присутствующих на церемонии вручения премии "Оскар" шелковым платьем от Christian Dior с вышивкой, разрезом по бокам и на подкладке из норки. По мнению специалистов, это было первое настоящее платье от кутюр на красной ковровой дорожке. На его изготовление ушло около 1000 часов, а его стоимость составляет около двух миллионов долларов.
9. Платье Дженнифер Лоуренс на церемонии вручения премии "Оскар" в 2013 году - 4 миллиона долларов
Когда Дженнифер Лоуренс шла получать свою награду за роль в фильме "Мой парень - псих", она споткнулась и упала. Возможно, это маленькое падение было связано с платьем, которое она была одета в ту ночь, или, возможно, она просто нервничала, получая свою первую премию "Оскар". На мероприятие Дженнифер Лоуренс надела платье от Dior Couture с заниженной талией, которое, как сообщается, стоило аж 4 миллиона долларов.
10. Белое платье Мэрилин Монро из фильма "Зуд седьмого года" - 4,6 миллиона долларов
Белое платье Мэрилин Монро - одно из самых культовых платьев в истории, а также одно из самых дорогих. В 2011 году белое платье, которое она носила в фильме 1955 года "Зуд седьмого года", было продано за колоссальную сумму в 4,6 миллиона долларов.
11. Платье Мэрилин Монро, в котором она исполняла песню "С днем рождения, мистер президент" - 4,8 миллиона долларов
Еще один наряд Монро, вошедший в историю. В мае 1962 года Мэрилин Монро исполнила серенаду президенту Джону Ф. Кеннеди в обтягивающем светло-розовом платье, покрытом 2500 кристаллами. Когда Монро его купила, то потратила около 6000 долларов, а сегодня это более 60 000 долларов. Однако в ноябре 2016 года платье было продано на аукционе Julien's Auctions за 4,8 миллиона долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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