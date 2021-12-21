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11 платьев знаменитостей, которые вошли в историю благодаря своей цене

11 платьев знаменитостей, которые вошли в историю благодаря своей цене (12 фото)

Автор:
21 декабря 2021 15:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   красивые платья   культовые   наряды знаменитостей   платья   самые дорогие   шоу бизнес   
882
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Одни платья запоминаются благодаря изяществу и стилю, другие - благодаря своей цене. Конечно, эти два критерия часто идут рука об руку. Ведь большие деньги дают большие возможности, в том числе возможность создать поистине незабываемый наряд для торжественного случая. Вот 11 самых дорогих платьев из когда-либо созданных именитыми кутюрье.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: звезды   знаменитости   красивые платья   культовые   наряды знаменитостей   платья   самые дорогие   шоу бизнес   
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Ego sum qui sum 2 часа назад
проще надо быть

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Serg2001 2 часа назад
Понимаю Лоуренс. Если бы я напялил штаны за 4 зеленых ляма, я бы тоже забыл как ходить... )
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