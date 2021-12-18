"Мистера Бига" обвинили в насилии

Однако Лили помнит сообщение иначе, утверждая, что Нот сказал ей: «Я хорошо провела время и был бы очень признателен, если бы ты не болтала со своими подругами. Если бы мы могли сохранить это между нами, было бы здорово». Лили также передала The Hollywood Reporter текстовые сообщения, которыми они обменивались с Нотом в марте и апреле 2015 года, в которых пара, по-видимому, обсуждала инцидент. Так, актер спросил, «наслаждалась ли Лили их ночью на прошлой неделе», добавив, что ему «было очень здорово», но он «не совсем понимал, как она себя чувствовала». Согласно сообщению, Лили ответила, что ей «определенно понравилось общество», Нота, но что она «чувствовала себя использованной», прежде чем предложить им продолжить разговор по телефону. Далее Нот предложил ей следующее свидание, предлагая им «выпить» и говоря ей, что «это не обязательно должно быть у него дома, хотя у него лучший виски». В другом сообщении Нот спрашивает Лили: «О, таинственная… куда ты пропала?» Лили говорит, что однажды она согласилась встретиться с ним за ужином, но в конечном итоге отменила его, и они больше не встречались. Ни Лили, ни Зои не говорили публично о своих обвинениях до тех пор, пока не началась шумиха вокруг новостей о новой перезагрузке «Секса в большом городе», о которой впервые было объявлено в январе 2021 года. Обвинения против Нота появились всего через неделю после того, как он попал в заголовки газет во всем мире, повторив свою роль мистера Бига в перезагрузке «Секса в большом городе», в которой его персонаж умирает от сердечного приступа после тренировки на велотренажере. Компания HBO Max все еще публично не прокомментировала обвинения. Мы будем ждать дальнейшего развития событий, однако, как показывают многочисленные примеры, оно может быть для актера весьма печальным.

2021-12-18T09:49:02+03:00