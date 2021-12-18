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"Мистера Бига" обвинили в насилии

"Мистера Бига" обвинили в насилии (14 фото + 2 видео)

Автор:
18 декабря 2021 09:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Крис Нот   Секс в большом городе   актеры   звезды   знаменитости   изнасилование   обвинения   шоу бизнес   
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67-летнего актера Криса Нота, сыгравшего "мужчину мечты" Мистера Бига в культовом сериале "Секс в большом городе", обвинили в изнасиловании сразу две женщины. События, которые вменяются актеру, произошли в разное время, с разницей в несколько лет - в 2004 и 2015 годах. Департамент полиции Лос-Анджелеса утверждает, что еще не начал расследование в отношении Нота.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Крис Нот   Секс в большом городе   актеры   звезды   знаменитости   изнасилование   обвинения   шоу бизнес   
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64k
Доктор Джонс 56 минут назад
Чего столько лет ждали? Двуличные суки...
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532
ЛикБез  12 минут назад
Перестаньте постить херню и потворствовать лжи.
Изнасиловали?
Беги в полицию пока ещё можно доказать факт изнасилования.
Не побежала? Значит по согласию.
И нехрен ради хайпа на мужиков наговаривать.
А то "вспомнила бабка как девкой была".
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592
Mixan Полчаса назад
Бабы на западе вообще с катушек слетели от неудовлетворенности ..Кругом одни геи ,вот и выдумывают старые истории 30 летней давности И ведь выигрывают дела !!!!! Если бы мне предъявили ,наши бабы ..Я бы лет на 300 присел по законам западным хе хе
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1k
ПавлиноУткоЁж 44 минуты назад
Вот это память у людей... Ладно, у "жертв", но у их друзей, подруг, начальниц...
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60k
Опиум для народа Час назад
Надо же, ужасно как! А что это за пожилой х"й?)
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Женщина имеет право сказать НЕТ в любой момент! В том числе и через несколько десятилетий!
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