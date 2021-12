"Мистера Бига" обвинили в насилии

Первая из женщин, Зои, сказала, что посетила дом актера в Западном Голливуде, чтобы вернуть книгу, которую он ей одолжил, а вторая заявила, что пришла в квартиру Нота в Гринвич-Виллидж после свидания, когда он пригласил ее продегустировать его коллекция виски.

Обе женщины утверждают, что рекламная шумиха вокруг перезагрузки «Секса в большом городе» - сериала And Just Like That - пробудила болезненные воспоминания» об их встречах с Нотом, который часто появлялся в новостях на прошлой неделе: его персонаж, мистер Биг, появился в первом эпизоде ​​нового сериала.

В заявлении для журнала Hollywood Reporter Нот, у которого есть два сына от Уилсона - Китс и Орион, - признал, что у него были встречи по обоюдному согласию с обеими женщинами, обе из которых имели место, когда он был в отношениях со своей женой. но он категорически отрицал любые обвинения в сексуальном насилии.

«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны, - говорится в заявлении актера. - Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад - но для меня «нет» всегда означает «нет». Это черта, которую я не переступал. Встречи были согласованными. Трудно не сомневаться в сроках появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин».