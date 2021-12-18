"Мистера Бига" обвинили в насилии

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67-летнего актера Криса Нота, сыгравшего "мужчину мечты" Мистера Бига в культовом сериале "Секс в большом городе", обвинили в изнасиловании сразу две женщины. События, которые вменяются актеру, произошли в разное время, с разницей в несколько лет - в 2004 и 2015 годах. Департамент полиции Лос-Анджелеса утверждает, что еще не начал расследование в отношении Нота.
Департамент полиции Лос-Анджелеса на данный момент не ведет расследование в отношении звезды «Секса в большом городе» Криса Нота по утверждениям о том, что он изнасиловал двух женщин, которые выступили с официальными обвинениями против актера. Эпизоды, по словам обвинительниц, произошли в 2004 и 2015 годах. «На данный момент расследование не проводится», - заявил в интервью представитель полиции Дрейк Мэдисон.
В четверг журнал Hollywood Reporter опубликовал статью, в которой одна женщина заявила, что Нот изнасиловал ее, когда ей было 22 года, а ему - 49, после чего, по ее словам, ей пришлось наложить швы.
Пресса ранее сообщала, что актер действительно находится под следствием, со ссылкой на сержанта полиции Лос-Анджелеса Брюса Борихана, который сказал: «Мы все еще изучаем отчет и пытаемся разобраться, где, когда и какие события произошли».
Нот категорически отрицал все обвинения в сексуальном насилии, но признал, что имел «встречи по обоюдному согласию» с обоими его обвинительницами.
Пресса ранее сообщала, что актер действительно находится под следствием, со ссылкой на сержанта полиции Лос-Анджелеса Брюса Борихана, который сказал: «Мы все еще изучаем отчет и пытаемся разобраться, где, когда и какие события произошли».
Нот категорически отрицал все обвинения в сексуальном насилии, но признал, что имел «встречи по обоюдному согласию» с обоими его обвинительницами.
Недавно нанятый актером адвокат Эндрю Бреттлер утверждает, что с актером еще не связались правоохранительные органы, но что он планирует «полностью сотрудничать с представителями органов, если кто-нибудь из них обратится к нему».
В сексуальном насилии звезду обвиняют сразу две женщины, которые в общении с прессой использовали псевдонимы, - Зои, которой сейчас 40, и Лили, которой сейчас 31 год.
Обе обвинительницы утверждают, что Нот занимался с ними сексом сзади перед зеркалом, причем первое изнасилование предположительно произошло в 2004 году, а второе - в 2015 году, через три года после того, как Нот женился на своей нынешней супруге Таре Уилсон. с которой у него двое детей.
Обе женщины также утверждают, что нападения произошли в одном из домов Нота - первое в его квартире в Лос-Анджелесе, а второе в его собственности в Нью-Йорке - куда актер пригласил их.
Обе обвинительницы утверждают, что Нот занимался с ними сексом сзади перед зеркалом, причем первое изнасилование предположительно произошло в 2004 году, а второе - в 2015 году, через три года после того, как Нот женился на своей нынешней супруге Таре Уилсон. с которой у него двое детей.
Обе женщины также утверждают, что нападения произошли в одном из домов Нота - первое в его квартире в Лос-Анджелесе, а второе в его собственности в Нью-Йорке - куда актер пригласил их.
Первая из женщин, Зои, сказала, что посетила дом актера в Западном Голливуде, чтобы вернуть книгу, которую он ей одолжил, а вторая заявила, что пришла в квартиру Нота в Гринвич-Виллидж после свидания, когда он пригласил ее продегустировать его коллекция виски.
Обе женщины утверждают, что рекламная шумиха вокруг перезагрузки «Секса в большом городе» - сериала And Just Like That - пробудила болезненные воспоминания» об их встречах с Нотом, который часто появлялся в новостях на прошлой неделе: его персонаж, мистер Биг, появился в первом эпизоде нового сериала.
В заявлении для журнала Hollywood Reporter Нот, у которого есть два сына от Уилсона - Китс и Орион, - признал, что у него были встречи по обоюдному согласию с обеими женщинами, обе из которых имели место, когда он был в отношениях со своей женой. но он категорически отрицал любые обвинения в сексуальном насилии.
«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны, - говорится в заявлении актера. - Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад - но для меня «нет» всегда означает «нет». Это черта, которую я не переступал. Встречи были согласованными. Трудно не сомневаться в сроках появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин».
Обе женщины утверждают, что рекламная шумиха вокруг перезагрузки «Секса в большом городе» - сериала And Just Like That - пробудила болезненные воспоминания» об их встречах с Нотом, который часто появлялся в новостях на прошлой неделе: его персонаж, мистер Биг, появился в первом эпизоде нового сериала.
В заявлении для журнала Hollywood Reporter Нот, у которого есть два сына от Уилсона - Китс и Орион, - признал, что у него были встречи по обоюдному согласию с обеими женщинами, обе из которых имели место, когда он был в отношениях со своей женой. но он категорически отрицал любые обвинения в сексуальном насилии.
«Обвинения против меня, выдвинутые людьми, с которыми я встречался много лет, даже десятилетий назад, категорически ложны, - говорится в заявлении актера. - Эти истории могли быть написаны 30 лет назад или 30 дней назад - но для меня «нет» всегда означает «нет». Это черта, которую я не переступал. Встречи были согласованными. Трудно не сомневаться в сроках появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплывают сейчас, но я знаю одно: я не нападал на этих женщин».
Две женщины рассказали, что недавняя шумиха, связанная с выпуском сиквела «Секс в большом городе» и возрождение Нота как кинозвезды «спровоцировала» их обнародование своих заявлений.
Зои говорит, что впервые встретила Нота, когда работала «на должности начального уровня в известной фирме, где Нот и другие знаменитости регулярно вели бизнес» в 2004 году. Нот был на пике славы после «Секса в большом городе», и, по словам женщины она и ее коллеги считали ее «богом». Тогда же Нот начал флиртовать с ней в офисе.
В то время Нот встречался со своей нынешней женой Уилсон в течение трех лет; пара начала свои отношения в 2001 году после первой встречи в нью-йоркском джаз-клубе The Cutting Room, принадлежащем актеру, где Уилсон, которой в то время было чуть за 20, работала барменом.
Однако, по словам Зои, актер также ухаживал за ней и постоянно оставлял «кокетливые» сообщения на голосовой почте, о которых ее предупредила начальница.
В разговоре с журналистами тогдашняя начальница Зои подтвердила, что она знала об этих сообщениях, сказав, что ей показалось странным, что актер обращался к ее гораздо более молодому сотруднику. Однако она настаивает, что они никоим образом не смутили ее.
Зои говорит, что впервые встретила Нота, когда работала «на должности начального уровня в известной фирме, где Нот и другие знаменитости регулярно вели бизнес» в 2004 году. Нот был на пике славы после «Секса в большом городе», и, по словам женщины она и ее коллеги считали ее «богом». Тогда же Нот начал флиртовать с ней в офисе.
В то время Нот встречался со своей нынешней женой Уилсон в течение трех лет; пара начала свои отношения в 2001 году после первой встречи в нью-йоркском джаз-клубе The Cutting Room, принадлежащем актеру, где Уилсон, которой в то время было чуть за 20, работала барменом.
Однако, по словам Зои, актер также ухаживал за ней и постоянно оставлял «кокетливые» сообщения на голосовой почте, о которых ее предупредила начальница.
В разговоре с журналистами тогдашняя начальница Зои подтвердила, что она знала об этих сообщениях, сказав, что ей показалось странным, что актер обращался к ее гораздо более молодому сотруднику. Однако она настаивает, что они никоим образом не смутили ее.
Зоя утверждает, что Нот изнасиловал ее в своей квартире в Западном Голливуде, когда ей было всего 22 года, а ему - 49. По ее словам, актер пригласил ее и еще одного друга в бассейн в своем доме. Ее друг подтвердил, что они вдвоем посетили бассейн, и вспомнил, что они сидели в джакузи с Нотом, который затем оставил книгу Зои и пошел в свою квартиру, чтобы позвонить.
По ее словам, вскоре Нот попросил ее вернуть книгу, заехав к нему домой, сказав ей, что он «хотел бы знать, что она думает о ней».
Когда Зоя пришла к нему домой, чтобы вернуть книгу, по ее словам, Нот поцеловал ее, как только она вошла в дверь, однако поцелуй ее не обеспокоил - она думала, что это будет «просто поцелуй. забавная история », о которой она могла рассказать своим друзьям». Однако затем Нот притянул ее к себе, переместил к себе в кровать, снял с нее шорты и плавки и изнасиловал ее «сзади, напротив зеркала».
По ее словам, вскоре Нот попросил ее вернуть книгу, заехав к нему домой, сказав ей, что он «хотел бы знать, что она думает о ней».
Когда Зоя пришла к нему домой, чтобы вернуть книгу, по ее словам, Нот поцеловал ее, как только она вошла в дверь, однако поцелуй ее не обеспокоил - она думала, что это будет «просто поцелуй. забавная история », о которой она могла рассказать своим друзьям». Однако затем Нот притянул ее к себе, переместил к себе в кровать, снял с нее шорты и плавки и изнасиловал ее «сзади, напротив зеркала».
Зои утверждает, что актер не пользовался защитой, что он «смеялся над ней», когда она просила его достать презерватив. По ее словам, после изнасилования у нее началось кровотечение, и ей пришлось пойти в больницу, чтобы наложить швы.
«Это было очень больно, и я крикнула: «Стой!»- сказала она. - Но он этого не сделал. Я сказала: «Ты хоть презерватив достанешь?», а он посмеялся надо мной».
По ее словам, после предполагаемого нападения она вернулась в квартиру друга, которая находилась в том же здании, что и жилище Нота, и попыталась смыть кровь со своей рубашки, прежде чем ее друзья уговорили ее поехать в госпиталь Седарс-Синай, где она сказала медикам, что подверглась насилию.
«Мне наложили швы. Пришли двое полицейских. Я не стала говорить, кто это был», - говорит Зои. По ее словам, она боялась, что ей не поверят и что ее уволят, если она публично обвинит Нота в изнасиловании.
«Это было очень больно, и я крикнула: «Стой!»- сказала она. - Но он этого не сделал. Я сказала: «Ты хоть презерватив достанешь?», а он посмеялся надо мной».
По ее словам, после предполагаемого нападения она вернулась в квартиру друга, которая находилась в том же здании, что и жилище Нота, и попыталась смыть кровь со своей рубашки, прежде чем ее друзья уговорили ее поехать в госпиталь Седарс-Синай, где она сказала медикам, что подверглась насилию.
«Мне наложили швы. Пришли двое полицейских. Я не стала говорить, кто это был», - говорит Зои. По ее словам, она боялась, что ей не поверят и что ее уволят, если она публично обвинит Нота в изнасиловании.
Когда журналисты связались с госпиталем Седарс-Синай с рассказом об истории Зои, представитель госпиталя ответил, что у них не сохранилось записей, относящихся ко времени предполагаемого нападения.
Хотя Зои ранее не обвиняла Нота в изнасиловании, по ее словам, она говорила о случившемся с несколькими людьми, включая свою тогдашнюю начальницу. Та подтвердила, что Зоя позвонила ей после предполагаемого изнасилования и сказала, что Нот напал на нее. В разговоре с изданием бывший босс Зои призналась, что девушка казалась «расстроенной» и была «в шоке» во время телефонного звонка, когда рассказывала подробности «ужасного» инцидента, однако, по ее словам, Зоя настояла на том, чтобы она никому не рассказывала. об этом. «Мне было тогда 25 лет. Это было слишком тяжело для меня. Я не знала, что делать» , - призналась женщина.
Хотя Зои ранее не обвиняла Нота в изнасиловании, по ее словам, она говорила о случившемся с несколькими людьми, включая свою тогдашнюю начальницу. Та подтвердила, что Зоя позвонила ей после предполагаемого изнасилования и сказала, что Нот напал на нее. В разговоре с изданием бывший босс Зои призналась, что девушка казалась «расстроенной» и была «в шоке» во время телефонного звонка, когда рассказывала подробности «ужасного» инцидента, однако, по ее словам, Зоя настояла на том, чтобы она никому не рассказывала. об этом. «Мне было тогда 25 лет. Это было слишком тяжело для меня. Я не знала, что делать» , - призналась женщина.
Вторая обвинительница Нота, Лили, которая сейчас работает журналистом, рассказала прессе аналогичную историю, утверждая, что актер изнасиловал ее в своем доме в Гринвич-Виллидж после упорных ухаживаний, когда она работала официанткой в нью-йоркском ночном клубе York No8 в 2015 году, когда ей было 25. В то время Нот, которому тогда было 60 лет, был женат на своей нынешней супруге уже в течение трех лет, и у пары был один ребенок, Орион, который родился в 2008 году. С тех пор у них родился второй сын, Китс, который появился на свет в 2020-м.
Называя себя давней поклонницей актера, которого она знала еще со времен, когда он играл главную роль в «Законе и порядке», а также по его роли в «Сексе в большом городе», Лили говорит, что она была «по-настоящему потрясена», когда он начал ухаживать за ней.
«Он упорно клеился ко мне. Я была польщена. Я знала, что он женат, и мне стыдно это признавать», - сказала она.
Называя себя давней поклонницей актера, которого она знала еще со времен, когда он играл главную роль в «Законе и порядке», а также по его роли в «Сексе в большом городе», Лили говорит, что она была «по-настоящему потрясена», когда он начал ухаживать за ней.
«Он упорно клеился ко мне. Я была польщена. Я знала, что он женат, и мне стыдно это признавать», - сказала она.
По словам Лили, Нот попросил ее номер телефона и позже пригласил ее на ужин; они договорились встретиться в итальянском ресторане Il Cantinori, который был показан в эпизоде оригинального сериала «Секс в большом городе». Однако к тому времени, когда пара встретилась в ресторане, кухня закрылась, поэтому, по словам Лили, они «пили вино в баре», и обсуждали отсутствие интереса Нота к появлению в потенциальном продолжении «Секса в большом городе».
Лили признает, что она «слишком много выпила», но настаивает на том, что она «нисколько не потеряла соображение», когда актер пригласил ее в свой дом по соседству, в Гринвич-Виллидж, чтобы вместе «продегустировать его коллекцию виски».
Лили признает, что она «слишком много выпила», но настаивает на том, что она «нисколько не потеряла соображение», когда актер пригласил ее в свой дом по соседству, в Гринвич-Виллидж, чтобы вместе «продегустировать его коллекцию виски».
Женщина, которая в то время была, по собственным словам, «не очень сексуально опытной», настаивает на том, что не верила, будто актер попытается заняться с ней сексом, и что она просто думала, что они будут «пить виски и говорить о его актерской карьере». .
Оказавшись в его «изысканном» доме, по словам Лили, пара слушала музыку и обсуждала его коллекцию книг по актерскому искусству и моде. Затем Нот начал целоваться с ней, говорит Лили.
Оказавшись в его «изысканном» доме, по словам Лили, пара слушала музыку и обсуждала его коллекцию книг по актерскому искусству и моде. Затем Нот начал целоваться с ней, говорит Лили.
Хотя Лили призналась, что «осторожно развлекалась» с ним, она говорит, что колебалась, потому что он был «старше и выглядел старше», чем она. Однако, рассказывает Лили, постепенно он стал более решительным в своих домогательствах. «Мне следовало сказать «нет» более твердо и уйти, - сказала она, заявив, что «в следующий момент он оказался перед ней без штанов и засунул свой член ей в рот». Потом она напомнила ему, что у него есть жена и ребенок, - но актер сказал ей, что «брак - это фикция», а «моногамия нереальна». Лили утверждает, что Нот затем изнасиловал ее сзади в кресле перед зеркалом.
«Он занимался со мной сексом со спины в кресле. Мы были перед зеркалом. Я плакала, когда это происходило», - говорит она.
После, говорит Лили, она пошла в ванную и надела юбку, чувствуя себя «использованной». «Все мои мечты об этой звезде, которую я любила годами, улетучились», - добавила она.
«Он занимался со мной сексом со спины в кресле. Мы были перед зеркалом. Я плакала, когда это происходило», - говорит она.
После, говорит Лили, она пошла в ванную и надела юбку, чувствуя себя «использованной». «Все мои мечты об этой звезде, которую я любила годами, улетучились», - добавила она.
Лили говорит, что после происшедшего разговаривала с другом по телефону, рассказав, что Нот изнасиловал ее. Несмотря на то, что ее друг настаивал на том, чтобы Лили позвонила в полицию, она отказалась. Друг Лили, Алекс, подтвердил ее историю и заявил, что слышал голосовое сообщение, которое Нот оставил на телефоне Лили после инцидента. По словам Алекса, Нот сказал в сообщении: «Эй, надеюсь, ты не подумала ничего плохого вчера вечером. Нам было весело. Просто хочу убедиться, что ты все поняла правильно».
Однако Лили помнит сообщение иначе, утверждая, что Нот сказал ей: «Я хорошо провела время и был бы очень признателен, если бы ты не болтала со своими подругами. Если бы мы могли сохранить это между нами, было бы здорово».
Лили также передала The Hollywood Reporter текстовые сообщения, которыми они обменивались с Нотом в марте и апреле 2015 года, в которых пара, по-видимому, обсуждала инцидент. Так, актер спросил, «наслаждалась ли Лили их ночью на прошлой неделе», добавив, что ему «было очень здорово», но он «не совсем понимал, как она себя чувствовала».
Согласно сообщению, Лили ответила, что ей «определенно понравилось общество», Нота, но что она «чувствовала себя использованной», прежде чем предложить им продолжить разговор по телефону.
Далее Нот предложил ей следующее свидание, предлагая им «выпить» и говоря ей, что «это не обязательно должно быть у него дома, хотя у него лучший виски». В другом сообщении Нот спрашивает Лили: «О, таинственная… куда ты пропала?»
Лили говорит, что однажды она согласилась встретиться с ним за ужином, но в конечном итоге отменила его, и они больше не встречались.
Ни Лили, ни Зои не говорили публично о своих обвинениях до тех пор, пока не началась шумиха вокруг новостей о новой перезагрузке «Секса в большом городе», о которой впервые было объявлено в январе 2021 года.
Обвинения против Нота появились всего через неделю после того, как он попал в заголовки газет во всем мире, повторив свою роль мистера Бига в перезагрузке «Секса в большом городе», в которой его персонаж умирает от сердечного приступа после тренировки на велотренажере.
Компания HBO Max все еще публично не прокомментировала обвинения. Мы будем ждать дальнейшего развития событий, однако, как показывают многочисленные примеры, оно может быть для актера весьма печальным.
Лили также передала The Hollywood Reporter текстовые сообщения, которыми они обменивались с Нотом в марте и апреле 2015 года, в которых пара, по-видимому, обсуждала инцидент. Так, актер спросил, «наслаждалась ли Лили их ночью на прошлой неделе», добавив, что ему «было очень здорово», но он «не совсем понимал, как она себя чувствовала».
Согласно сообщению, Лили ответила, что ей «определенно понравилось общество», Нота, но что она «чувствовала себя использованной», прежде чем предложить им продолжить разговор по телефону.
Далее Нот предложил ей следующее свидание, предлагая им «выпить» и говоря ей, что «это не обязательно должно быть у него дома, хотя у него лучший виски». В другом сообщении Нот спрашивает Лили: «О, таинственная… куда ты пропала?»
Лили говорит, что однажды она согласилась встретиться с ним за ужином, но в конечном итоге отменила его, и они больше не встречались.
Ни Лили, ни Зои не говорили публично о своих обвинениях до тех пор, пока не началась шумиха вокруг новостей о новой перезагрузке «Секса в большом городе», о которой впервые было объявлено в январе 2021 года.
Обвинения против Нота появились всего через неделю после того, как он попал в заголовки газет во всем мире, повторив свою роль мистера Бига в перезагрузке «Секса в большом городе», в которой его персонаж умирает от сердечного приступа после тренировки на велотренажере.
Компания HBO Max все еще публично не прокомментировала обвинения. Мы будем ждать дальнейшего развития событий, однако, как показывают многочисленные примеры, оно может быть для актера весьма печальным.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Изнасиловали?
Беги в полицию пока ещё можно доказать факт изнасилования.
Не побежала? Значит по согласию.
И нехрен ради хайпа на мужиков наговаривать.
А то "вспомнила бабка как девкой была".