Как быстро похоронить 1000 человек: в России появился ГОСТ о братских могилах

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Стандарты будут соблюдаться в мирное время при чрезвычайных ситуацих и в период военных действий.
Документ о стандартах срочного захоронения трупов людей и животных появился на порталах правовых и нормативно-технических документов. Помимо прочего, его можно найти на сайте МЧС.
Из интересного:
- В мирное время предписывается создавать запасы инвентаря и средств, которые могут понадобиться для срочных захоронений. К ним относятся гробы, патанатомические мешки, дезсредства, а также средства защиты органов дыхания и кожи;
- На базе ритуальных служб будут созданы команды быстрого реагирования, в обязанности которых будут входить сбор трупов, доставка к месту погребения и собственно захоронение погибших;
- При захоронении будут учитываться обязательные нормативы: в частности, между гробами по горизонтали должно соблюдаться расстояние не менее 0,5 м. Этот интервал будет заполняться слоем земли и хвороста. Расстояние между гробами по вертикали также не превысит 0,5 м;
- Хоронить трупы людей, умерших от особо опасных инфекций будут в оцинкованных герметично закрытых гробах. Тела с высоким радиоактивным фоном, будут погребены на отдельных участках.
- При выборе места для захоронения будут учитываться особенности застройки поселения, рельеф местности и ряд других факторов.
ГОСТ вступит в силу 1 февраля 2022 года.
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p/s там даже видео есть - https://www.instagram.com/tv/B-zQ0f9Hipt/?hl=ruhttps://www.instagram.com/tv/B-zQ0f9Hipt/?hl=ru
Люди, когда уже выйдете из комы, поймете, что у нас происходит?