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Как быстро похоронить 1000 человек: в России появился ГОСТ о братских могилах

Как быстро похоронить 1000 человек: в России появился ГОСТ о братских могилах (2 фото)

Автор:
21 декабря 2021 09:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   ГОСТ   братская могила   документ   массовое захоронение   норматив   правило   
1062
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Стандарты будут соблюдаться в мирное время при чрезвычайных ситуацих и в период военных действий.

Документ о стандартах срочного захоронения трупов людей и животных появился на порталах правовых и нормативно-технических документов. Помимо прочего, его можно найти на сайте МЧС.


Из интересного:

  1. В мирное время предписывается создавать запасы инвентаря и средств, которые могут понадобиться для срочных захоронений. К ним относятся гробы, патанатомические мешки, дезсредства, а также средства защиты органов дыхания и кожи;
  2. На базе ритуальных служб будут созданы команды быстрого реагирования, в обязанности которых будут входить сбор трупов, доставка к месту погребения и собственно захоронение погибших;
  3. При захоронении будут учитываться обязательные нормативы: в частности, между гробами по горизонтали должно соблюдаться расстояние не менее 0,5 м. Этот интервал будет заполняться слоем земли и хвороста. Расстояние между гробами по вертикали также не превысит 0,5 м;
  4. Хоронить трупы людей, умерших от особо опасных инфекций будут в оцинкованных герметично закрытых гробах. Тела с высоким радиоактивным фоном, будут погребены на отдельных участках.
  5. При выборе места для захоронения будут учитываться особенности застройки поселения, рельеф местности и ряд других факторов.


    ГОСТ вступит в силу 1 февраля 2022 года.



Источник:

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Метки: Ynews   ГОСТ   братская могила   документ   массовое захоронение   норматив   правило   
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14k
Совранский Час назад
Картинка из Сша, но страшилка то для кого? А, автор?

p/s там даже видео есть - https://www.instagram.com/tv/B-zQ0f9Hipt/?hl=ruhttps://www.instagram.com/tv/B-zQ0f9Hipt/?hl=ru
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785
Олег Шишкин 13 минут назад
Братская могила - это большая яма в сырой земле, куда скидывают трупы людей в хаотично порядке. Чьи-то ноги на чьём-то лице. Кого-то лицом в чьё-ту задницу. И всю эту мешанину кто-то решил назвать "братская могила". Полное отсутствие уважение к погибших людям.
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135
Null Dev 14 минут назад
Я таки вас разочарую! Данные вещи были описаны в ГОЧС ещё в советские времена, а следовательно был или ГОСТ, или нормативные документы. Более того, там в инструкциях написано где будут собирать погибших, куда в случае чего надо бежать и что делать. Если вы не видели этих документов, то я вам сочувствую. На тех предприятиях где я работал, у нас были регулярные проверки знаний и тренировки по ГО. У нас даже есть люди с бронью от военкомата на случай ЧС, военного положения и т.д.
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136
Akabushkin Petr 41 минуту назад
Трактор - обязательно Belarus?
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51k
stabskapitan 48 минут назад
Автор Ваня Кемеровский уже выкладывал эту новость, неактуально
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1k
GoInDown 53 минуты назад
Ну и? А сколько засекреченных страшных инструкций содержится в архивах спецслужб и МО. Они должны быть. Они есть и у США и Китая и других стран... Как всегда либшиза раздувает трагедию)))
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Своевременно! Нужный гост,с таким нельзя затягивать!
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11k
котегRUS Час назад
автор, теперь каждый день будете постить эту хрень ?
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54k
Алекс Юстасов Час назад
Надо это пост разместить в "сделаноунас". Как достижение современной РФ.
Люди, когда уже выйдете из комы, поймете, что у нас происходит?
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