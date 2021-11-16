В сертификат о вакцинации в России могут добавить фото его владельца

Говорят, что это облегчит идентификацию личности при предъявлении сертификата.
Что ни день, то новая инициатива. На этот раз решили усовершенствовать прививочные сертификаты. В документ в недалеком будушем могут начать добавлять фотографии его владельца. Таким образом власти хотят бороться с очередями в общественных местах.
Сейчас в сертификате нет фото и, чтобы пройти по QR-коду, к примеру, в торговый центр или музей, человеку необходимо предъявить еще и паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность. Если в свидетельстве о вакцинации появится фото привившегося, процедура идентификации значительно упростится.
Пользователи задаются вопросом: это еще один шаг в замене парспорта сертификатом?
В сертификат о вакцинации могут добавить фотографию владельца (с)— Zeka (@vasch) November 15, 2021
Я так понимаю. паспорта больше не нужны, кредит тоже будут выдавать по коду с сертификата
А как вы относитесь к этой инициативе, уважаемые фишкяне. Готовы "посветить лицом" в еще одном документе? И как думаете: это нововедение сможет сократить количество поддельных сертификатов?
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"Тысячи погибших животных и миллионы ущерба. Как Свердловская область переживает вспышку чумы свиней"
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/741398.htmlhttps://newdaynews.ru/ekaterinburg/741398.html
Вакцины от коронавируса создавалась не с нуля, у ученых НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ, сообщил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
"Вакцина против вируса Эбола - это одна из вакцин, которая была создана на основе универсальной технологии. На основе той технологии, на которой созданы и вакцины против COVID-19. И, безусловно, весь тот большой опыт, который был использован при создании той вакцины, не просто пригодился, а он во многом был просто-таки перенесён, как матрица, соответственно при работе над созданием этой вакцины", - рассказал специалист в интервью RT."
То есть от ковида сделать было легко,а от чумы сделать чего не хватает?
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Эта..... а COVID-19 об этом знает? Или всё по типу запрещать и не пущать?
А по сути фото в сертификат верно, не будут сосдескик или родственников сертификаты с собой носить
У нас все эти документы постоянно используются .
Например зачем в больнице твое пенсионное свидетельство?
Или зачем военный билет при устройстве грузчиком в пятерочку ?
Зачем ребенку при запись в кружок рисования при школе СНИЛС указывать обязательно ?
https://sbk03.ru/obyazatelen-li-snils-dlya-rebenka-shkolu-chto-takoe-snils-i-zachem-ego-oformlyat/https://sbk03.ru/obyazatelen-li-snils-dlya-rebenka-shkolu-chto-takoe-snils-i-zachem-ego-oformlyat/
А военник нужен опять же по требванию ТК. Работодатель должен сообщить вонкомату о месте работы военнобязанного.
А так конечно же ID нужен:
там отобразить фото, ФИО, возраст (дату рождения), номер ИНН/СНИЛС (объединённый). На обороте информация о наличии категорий водительских прав. Всё остальное гос организации смогут пробить по номеру через свои базы данных.
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непонятные ограничения - чем непривитый опаснее привитого? если болеют одинаково. Только привитый ещё и мутированные вирусы разносит