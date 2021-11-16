В сертификат о вакцинации в России могут добавить фото его владельца

Что ни день, то новая инициатива. На этот раз решили усовершенствовать прививочные сертификаты. В документ в недалеком будушем могут начать добавлять фотографии его владельца. Таким образом власти хотят бороться с очередями в общественных местах.

Сейчас в сертификате нет фото и, чтобы пройти по QR-коду, к примеру, в торговый центр или музей, человеку необходимо предъявить еще и паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность. Если в свидетельстве о вакцинации появится фото привившегося, процедура идентификации значительно упростится.

Пользователи задаются вопросом: это еще один шаг в замене парспорта сертификатом?