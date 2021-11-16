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В сертификат о вакцинации в России могут добавить фото его владельца

В сертификат о вакцинации в России могут добавить фото его владельца (3 фото)

Автор:
16 ноября 2021 09:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   qr-код   Россия   документ   сертификат о вакцинации   фото   
1081
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Говорят, что это облегчит идентификацию личности при предъявлении сертификата.


Что ни день, то новая инициатива. На этот раз решили усовершенствовать прививочные сертификаты. В документ в недалеком будушем могут начать добавлять фотографии его владельца. Таким образом власти хотят бороться с очередями в общественных местах.


Сейчас в сертификате нет фото и, чтобы пройти по QR-коду, к примеру, в торговый центр или музей, человеку необходимо предъявить еще и паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность. Если в свидетельстве о вакцинации появится фото привившегося, процедура идентификации значительно упростится.

Пользователи задаются вопросом: это еще один шаг в замене парспорта сертификатом?


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А как вы относитесь к этой инициативе, уважаемые фишкяне. Готовы "посветить лицом" в еще одном документе? И как думаете: это нововедение сможет сократить количество поддельных сертификатов?

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Метки: Ynews   qr-код   Россия   документ   сертификат о вакцинации   фото   
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12k
Alex 2 часа назад
да пусть добавляют фото, хуже не будет, опять же, нафиг паспорт с собой таскать, я, например, никогда паспорт с собой не ношу.
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14k
Мария Коненкова 8 минут назад
Как эта мера начнет сокращать число поддельных сертификатов, когда они выдаются почти без нарушения процедуры: человек приходит на пункт вакцинации, его оформляют по всем правилам, достают дозу вакцины, словом, всё как всем, с той только разницей, что не колют. И будут они щеголять поддельными сертификатами с фото подлинного своего лица. Ну, может, жалкий процент тех, кому товарищи переслали на телефон собственный куар-код, и отсеется при соблюдении условия, что код реально отсканируют. Что, где-то их сканируют? Ха!
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11k
Alex 10 минут назад
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36k
Александр 19 минут назад
А когда тату на лоб начнут привитым набивать?
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5k
Борис Карабанов Час назад
Караул! Опять нарушение прав! Тирания! Тоталитаризм! Запад, помоги!
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59
All_Ex Час назад
Логично. Я всегда предъявляю QR друга и паспорт никто не спрашивает. Ну.. будут фото, но всегда найдется на любой болт гайка с левой резьбой. не пойму я, как эти меры защищают.
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2k
вася васильев Час назад
Пора уже глаза открыть и задуматься! А не поддаваться на стравливание! Только вместе мы сила!
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1k
Лёха 2 часа назад
Мне другое интересно:
"Тысячи погибших животных и миллионы ущерба. Как Свердловская область переживает вспышку чумы свиней"
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/741398.htmlhttps://newdaynews.ru/ekaterinburg/741398.html
Вакцины от коронавируса создавалась не с нуля, у ученых НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была наработанная база, которая позволила ускорить сроки завершения работ, сообщил директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

"Вакцина против вируса Эбола - это одна из вакцин, которая была создана на основе универсальной технологии. На основе той технологии, на которой созданы и вакцины против COVID-19. И, безусловно, весь тот большой опыт, который был использован при создании той вакцины, не просто пригодился, а он во многом был просто-таки перенесён, как матрица, соответственно при работе над созданием этой вакцины", - рассказал специалист в интервью RT."
То есть от ковида сделать было легко,а от чумы сделать чего не хватает?
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98
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
На этот раз решили усовершенствовать прививочные сертификаты
============
Эта..... а COVID-19 об этом знает? Или всё по типу запрещать и не пущать?
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Обязательная фотография в необязательный сертификат ?)
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1k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Это всё полумеры! Надо на лице код выжигать,или на сетчатке глаза!
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1k
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Запомните большие деньги делают либо на развале чего-то, либо на становлении нового. В России эти 2 процесса совмещают. Развитие ковидного бешенства (иначе я назвать это не могу) и развал медицины (отмена плановых операций, лечения, неоказание своевременной помощи в связи с кучей ограничений и т.п. можно продолжать бесконечно) что гораздо страшнее в моих глазах. А тут ещё и на полиграфии решили заработать, сначала одни бланки, теперь другие с фото, потом предложат с чёрной рамочкой, потом ещё и чёрный уголок решат сразу добавить .
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10k
Majul 2 часа назад
Давно пора вводить ID и всю инфу сливать туда: и ИНН, и СНИЛС и паспорт и военник с правами, заодно и мед.инфу всю. А то обрастем бумажками по уши.
А по сути фото в сертификат верно, не будут сосдескик или родственников сертификаты с собой носить
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144
eutace 2 часа назад
"Сейчас в сертификате нет фото и, чтобы пройти по QR-коду, к примеру, в торговый центр"
-------------
непонятные ограничения - чем непривитый опаснее привитого? если болеют одинаково. Только привитый ещё и мутированные вирусы разносит
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132
Аккаунт удален eutace 45 минут назад
Просто привитые в ярости от того, что совершили глупый поступок и не могут с этим смириться и от злости наседают на тех людей, у кого хватило мозгов не колоться =)
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119
Akabushkin Petr eutace 39 минут назад
Непривитый разносит вирусы такой же степени мутации что и привитый.
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60k
Андрей 2 часа назад
У человека есть паспорт, водительское, СНИЛС, ОМС, военник, но он бегает и переживает что в свидетельстве о вакцинации появится его паспорт ))))
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