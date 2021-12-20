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Новое реалити-шоу расскажет о 22-летней женщине, «застрявшей» в теле 8-летней девочки

Новое реалити-шоу расскажет о 22-летней женщине, «застрявшей» в теле 8-летней девочки (13 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 21:46
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Ynews   необычные люди   реалити-шоу   трейлер   удивительное рядом   
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Канал TLC анонсировал новое реалити-шоу «Я — Шона Рэй» о 22-летней девушке, которая «застряла» в теле восьмилетнего ребенка и пытается жить взрослой жизнью вопреки своей внешности.

Рост Шоны Рэй замедлился после того, как в младенчестве она пережила рак мозга. Ее рост составляет 95 сантиметров — средний рост восьмилетнего ребенка, — из-за чего ее часто принимают за маленькую девочку. «Если посмотреть на меня, можно подумать, что я обычная маленькая девочка, которая делает обычные для маленьких девочек дела со своей веселой безумной семьей, — говорит она в трейлере передачи, премьера которой назначена на 11 января. — Но на самом деле я не маленькая девочка. Я женщина, 22-летняя женщина, застрявшая в теле восьмилетнего ребенка».

Шоне было шесть месяцев, когда у нее диагностировали редкую форму рака мозга, и она прошла курс химиотерапии. «Мой гипофиз почти полностью отключился из-за химиотерапии, — объясняет она. — Врач сказал мне, что я больше не буду расти».

В трейлере передачи Шона пытается пойти в бар, сделать татуировку и позаниматься в тренажерном зале. В каждом случае ее принимают за ребенка.

Ее внешность также сильно осложняет личную жизнь. «Мой статус отношений — одинока, — говорит она. — Я привлекаю извращенцев, подонков и идиотов. Выставлять себя напоказ страшно, но приходится идти на риск, чтобы обрести счастье».

Парень, с которым у Шоны было свидание вслепую, признался, что решил, что его «разыграли или что-то в этом роде», когда она подошла и представилась.

Также в трейлере мама Шоны со слезами на глазах признается, что ей было трудно смотреть, как тяжело дочери дается взрослая жизнь. «Я чувствую себя почти виноватой за то, что ей придется проходить через это до конца своей жизни, — говорит она. — Так что все, что я могу сделать, это защищать ее».

Однако Шона считает, что ее родители чересчур опекают ее. В какой-то момент ее отец устраивает ей допрос перед походом в бар с друзьями. «Я действительно хочу большей независимости от своей семьи, потому что куда бы я ни направлялась, они заваливают меня вопросами», — говорит она, и жалуется друзьям, что родители планируют купить себе дом с пристройкой для нее.

В трейлере также показано, как она берет урок танцев на шесте и , подобно другим девушкам ее возраста, наслаждается алкогольными коктейлями.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   необычные люди   реалити-шоу   трейлер   удивительное рядом   
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19k
SolomonA 2 часа назад
Мечта педофила...
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1k
jug Час назад
Лицо совсем не 8-летней, а голос детский.
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65k
Варакин Алексей Час назад
В СССР даже мюзик-хол из таких персонажей был
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19k
Luc72 2 часа назад
Ну дак люди с карликовостью тоже живут, и их полно, но шоу не устраивают почему то для них. Даже и семьи создают. присмотрелась и поучилась бы.
Гипофизарная карликовость из за недостатка гормона, вырабатываемого гипофизом - у нее то же самое, только вызванное другим воздействием на гипофиз. Могли бы терапию назначить сразу гормональную... до 85-го использовали трупный и его было мало, потом синтетический. Судя по возрасту она конца 90-х года рождения, сего не лечили то?
А, ну да, это же Омерика! Значит суммы страховой не хватило.
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867
Старичок 2 часа назад
если брать во внимание не рост, а лицо, то там уже ближе к тридцатнику. достаточно потрепано.
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132
Трям 2 часа назад
TLC - такой же ублюжий канал как у нас "Ю". Там вечный трэшак показывают.
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4k
avix 2 часа назад
Ну там пишут, на её канале, что ей нужно срочно делать карьеру актрисы. Востребованность сюжетов, где дети пьют, курят, бьют татухи, и всё дальнейшее востребована, но детей использовать нельзя. Типа здесь всё легально. Если ей больше 21 то это не является нарушением закона. Жесткач. Куда катится наш мир.
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24k
Владимир 2 часа назад
Недавно читал про неё, реально не позавидуешь.
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21k
Влад 2 часа назад
Какие раньше люди были дикие и жестокие. В Европе был "людской зоопарк", существовал "цирк уродов".... То-ли дело сейчас - цивилизация, новое "реалити-шоу", но это, конечно, другое.
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20k
Мерзавец... 2 часа назад
Эта карлица в принципе так и выглядит на 22-23 годика.
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63k
parallax 2 часа назад
Не было бы счастья, да несчастье помогло. Была бы нормальной, ни кто бы о ней не узнал.
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1k
SavageTi 2 часа назад
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