Новое реалити-шоу расскажет о 22-летней женщине, «застрявшей» в теле 8-летней девочки

Канал TLC анонсировал новое реалити-шоу «Я — Шона Рэй» о 22-летней девушке, которая «застряла» в теле восьмилетнего ребенка и пытается жить взрослой жизнью вопреки своей внешности.
Рост Шоны Рэй замедлился после того, как в младенчестве она пережила рак мозга. Ее рост составляет 95 сантиметров — средний рост восьмилетнего ребенка, — из-за чего ее часто принимают за маленькую девочку. «Если посмотреть на меня, можно подумать, что я обычная маленькая девочка, которая делает обычные для маленьких девочек дела со своей веселой безумной семьей, — говорит она в трейлере передачи, премьера которой назначена на 11 января. — Но на самом деле я не маленькая девочка. Я женщина, 22-летняя женщина, застрявшая в теле восьмилетнего ребенка».
Шоне было шесть месяцев, когда у нее диагностировали редкую форму рака мозга, и она прошла курс химиотерапии. «Мой гипофиз почти полностью отключился из-за химиотерапии, — объясняет она. — Врач сказал мне, что я больше не буду расти».
В трейлере передачи Шона пытается пойти в бар, сделать татуировку и позаниматься в тренажерном зале. В каждом случае ее принимают за ребенка.
Ее внешность также сильно осложняет личную жизнь. «Мой статус отношений — одинока, — говорит она. — Я привлекаю извращенцев, подонков и идиотов. Выставлять себя напоказ страшно, но приходится идти на риск, чтобы обрести счастье».
Парень, с которым у Шоны было свидание вслепую, признался, что решил, что его «разыграли или что-то в этом роде», когда она подошла и представилась.
Также в трейлере мама Шоны со слезами на глазах признается, что ей было трудно смотреть, как тяжело дочери дается взрослая жизнь. «Я чувствую себя почти виноватой за то, что ей придется проходить через это до конца своей жизни, — говорит она. — Так что все, что я могу сделать, это защищать ее».
Однако Шона считает, что ее родители чересчур опекают ее. В какой-то момент ее отец устраивает ей допрос перед походом в бар с друзьями. «Я действительно хочу большей независимости от своей семьи, потому что куда бы я ни направлялась, они заваливают меня вопросами», — говорит она, и жалуется друзьям, что родители планируют купить себе дом с пристройкой для нее.
В трейлере также показано, как она берет урок танцев на шесте и , подобно другим девушкам ее возраста, наслаждается алкогольными коктейлями.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Гипофизарная карликовость из за недостатка гормона, вырабатываемого гипофизом - у нее то же самое, только вызванное другим воздействием на гипофиз. Могли бы терапию назначить сразу гормональную... до 85-го использовали трупный и его было мало, потом синтетический. Судя по возрасту она конца 90-х года рождения, сего не лечили то?
А, ну да, это же Омерика! Значит суммы страховой не хватило.