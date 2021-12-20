Новое реалити-шоу расскажет о 22-летней женщине, «застрявшей» в теле 8-летней девочки

Также в трейлере мама Шоны со слезами на глазах признается, что ей было трудно смотреть, как тяжело дочери дается взрослая жизнь. «Я чувствую себя почти виноватой за то, что ей придется проходить через это до конца своей жизни, — говорит она. — Так что все, что я могу сделать, это защищать ее».

Однако Шона считает, что ее родители чересчур опекают ее. В какой-то момент ее отец устраивает ей допрос перед походом в бар с друзьями. «Я действительно хочу большей независимости от своей семьи, потому что куда бы я ни направлялась, они заваливают меня вопросами», — говорит она, и жалуется друзьям, что родители планируют купить себе дом с пристройкой для нее.

В трейлере также показано, как она берет урок танцев на шесте и , подобно другим девушкам ее возраста, наслаждается алкогольными коктейлями.