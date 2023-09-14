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Не подлежат мобилизации: утверждён новый список заболеваний, с которыми не пустят служить по контракту в ВС РФ

Не подлежат мобилизации: утверждён новый список заболеваний, с которыми не пустят служить по контракту в ВС РФ

Автор:
14 сентября 2023 16:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   документ   перечень заболеваний   приказ Министерства обороны   служба по контракту   шойгу   
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Перечень болезней утвержден министром обороны РФ С.Шойгу.

Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал документ с перечнем заболеваний, при которых не разрешается служба по контракту в Вооруженных силах РФ. Приказ касается периода мобилизации, военного положения и военного времени. Перечень содержит 26 пунктов. Они содержат как заболевания, передающиеся контактным путем ( активная форма туберкулёза органов дыхания, костей, суставов и т.д., гепатиты В и С, т.д.) так и серьёзные болезни, при которых человек получает инвалидность и не в состоянии переносить тяжелые физические нагрузки: сахарный диабет I типа, гипертония II стадии, бронхиальная астма средней степени тяжести, эпилепсия, злокачественные новообразования.


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Граждане, перенесшие инсульт, также не смогут служить по контракту. В перечень заболеваний вошли и психические расстройства, расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. К службе будут непригодны граждане, лишившиеся конечностей, а также те, у кого удалена часть печени, поджелудочная железа.


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Метки: Ynews   документ   перечень заболеваний   приказ Министерства обороны   служба по контракту   шойгу   
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5  комментариев
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9k
The Dude Час назад
@Гриша Лаптев разве не надо подобные информационные посты сопровождать тегом "политика" и отправлять в "анти", а авторов немного стимулировать, дабы они не нарушали правила публикации контента такого рода?
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Александр Ломовицкий Час назад
а в хрюковойска взяли бы , там всех берут
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kayumovii Александр Ломовицкий 43 минуты назад
там только сейчас начали брать ограниченно годных. А у нас на СВО вполне себе таких берут. Уже еще на полигонах несколько смертей было зафиксировано - сердечные приступы и тд...
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