Не подлежат мобилизации: утверждён новый список заболеваний, с которыми не пустят служить по контракту в ВС РФ

Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал документ с перечнем заболеваний, при которых не разрешается служба по контракту в Вооруженных силах РФ. Приказ касается периода мобилизации, военного положения и военного времени. Перечень содержит 26 пунктов. Они содержат как заболевания, передающиеся контактным путем ( активная форма туберкулёза органов дыхания, костей, суставов и т.д., гепатиты В и С, т.д.) так и серьёзные болезни, при которых человек получает инвалидность и не в состоянии переносить тяжелые физические нагрузки: сахарный диабет I типа, гипертония II стадии, бронхиальная астма средней степени тяжести, эпилепсия, злокачественные новообразования.



