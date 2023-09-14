Не подлежат мобилизации: утверждён новый список заболеваний, с которыми не пустят служить по контракту в ВС РФ

Перечень болезней утвержден министром обороны РФ С.Шойгу.
Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал документ с перечнем заболеваний, при которых не разрешается служба по контракту в Вооруженных силах РФ. Приказ касается периода мобилизации, военного положения и военного времени. Перечень содержит 26 пунктов. Они содержат как заболевания, передающиеся контактным путем ( активная форма туберкулёза органов дыхания, костей, суставов и т.д., гепатиты В и С, т.д.) так и серьёзные болезни, при которых человек получает инвалидность и не в состоянии переносить тяжелые физические нагрузки: сахарный диабет I типа, гипертония II стадии, бронхиальная астма средней степени тяжести, эпилепсия, злокачественные новообразования.
Граждане, перенесшие инсульт, также не смогут служить по контракту. В перечень заболеваний вошли и психические расстройства, расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ. К службе будут непригодны граждане, лишившиеся конечностей, а также те, у кого удалена часть печени, поджелудочная железа.
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