Математика, архитектура, дизайн: Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации

Перечень включает специальности высшего, но не средне-специального образования. Помимо этого, сотрудник со специальностью из списка должен работать в аккредитованной организации.

Начиная с сегодняшнего дня, 27 сентября, на сайте Госуслуг появится специальная форма по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление заполняется самим сотрудником, однако к нему необходимо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без этого документа подать заявление не получится.