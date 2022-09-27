Математика, архитектура, дизайн: Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время на сайте "Госуслуги" запустят приложение для сбора сведений о сотрудниках IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться в рамках частичной мобилизации.
21 сентября президент Путин подписал приказ о частичной мобилизации. В рамках первой волны под него попадают люди с боевым опытом, имеющие учётную специальность и проходящие по возрасту. Однако власти решили ограничить призыв на службу редких и нужных профи. Минцифры назвало 195 специальностей, которых могут освободить от частичной мобилизации.
Информация с перечнем опубликована в Телеграм-канале ведомства.
В ведомстве уточняют, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, т.к. помимо прочего, "необходимо также выполнять критически важные функции".
Перечень включает специальности высшего, но не средне-специального образования. Помимо этого, сотрудник со специальностью из списка должен работать в аккредитованной организации.
Начиная с сегодняшнего дня, 27 сентября, на сайте Госуслуг появится специальная форма по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление заполняется самим сотрудником, однако к нему необходимо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без этого документа подать заявление не получится.
Источник:
АНТИФИШКИ
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ПС, Врачи, на которых молились 2 года назад:
Тысячи инноватиков смогут откосить.
Так нет в стране идеологии. Кроме дикого капитализма. Оттуда и все нынешние проблемы и в обществе, и в науке, и в финансах и так далее.
Плохо, что в стране нет идеологов, нет даже путных социологов и структур, раз вот так минцифры запросто делает такие откровенно вредительские демарши.
За такое сразу увольнять нужно.