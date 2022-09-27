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Математика, архитектура, дизайн: Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации

Математика, архитектура, дизайн: Минцифры опубликовало список специальностей, рекомендованных к отсрочке от мобилизации

Автор:
27 сентября 2022 09:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Высшее образование   Минцифры   госуслуги   документ   мобилизация   отсрочка   специальности   
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В ведомстве сообщили, что в ближайшее время на сайте "Госуслуги" запустят приложение для сбора сведений о сотрудниках IT-компаний и операторов связи, которые не должны привлекаться в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент Путин подписал приказ о частичной мобилизации. В рамках первой волны под него попадают люди с боевым опытом, имеющие учётную специальность и проходящие по возрасту. Однако власти решили ограничить призыв на службу редких и нужных профи. Минцифры назвало 195 специальностей, которых могут освободить от частичной мобилизации.


Информация с перечнем опубликована в Телеграм-канале ведомства.


В ведомстве уточняют, что наличие соответствующей специальности и трудоустройство в аккредитованной IT-организации или в операторе связи само по себе не дает права на освобождение от призыва, т.к. помимо прочего, "необходимо также выполнять критически важные функции".




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Перечень включает специальности высшего, но не средне-специального образования. Помимо этого, сотрудник со специальностью из списка должен работать в аккредитованной организации.


Начиная с сегодняшнего дня, 27 сентября, на сайте Госуслуг появится специальная форма по отсрочке от частичной мобилизации. Заявление заполняется самим сотрудником, однако к нему необходимо приложить форму подтверждения его соответствия необходимым требованиям, подписанную электронной подписью гендиректора организации. Без этого документа подать заявление не получится.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Высшее образование   Минцифры   госуслуги   документ   мобилизация   отсрочка   специальности   
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8  комментариев
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24k
Matrosskin 38 секунд назад
Ну хорошо хоть " Торговое дело " и "Музыкальную режиссуру" не забыли, да. И журнашлюх.
ПС, Врачи, на которых молились 2 года назад:
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62k
SWALLOW 11 минут назад
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4
Constantine 17 минут назад
Ученье как говориться свет а не учение… ну вы и сами видите
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−16
Снабжение Первый 23 минуты назад
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Тысячи инноватиков смогут откосить.
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4k
Горожанин 56 минут назад
Ну, началось. Самое постыдное, когда власть вот так поступает - начинает делить людей,кто важней, кто нужней. И вот так публично, цинично. Такое ощущение, что наверху в России вообще нет структур, которые бы отвечали за хоть какую-то идеологию, какую-то социальную психологию в стране.Так публично подставляться. Если нужны специалисты - делайте это по тихому, в рабочем режиме. Зачем всё так тупо нужно дискредитировать? Как можно так бездарно работать?
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31k
Snork Snorkoff 58 минут назад
Заголовок кривой. Список специалистов работающих в ит компании и выполняющих критически важные функции. Так что вся эта хня будет распространяться на топ-менеджмент и десяток другой сеньоров.
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