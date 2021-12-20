Земляне пели о коровах, а Джеймс Блант о насильнике. Неизвестные факты об известных песнях

Мы то, что мы потребляем, в том числе и информации.
Если с отечественными источниками все более менее ясно, то насчет иностранных - все куда сложнее.
Зачастую, даже носители языка не понимают контекста. Истинное значение произведения можно узнать только у первоисточников.
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Не так давно James Blunt, который является автором одного из хита нулевых годов You’re Beautiful, заявил, что смысл этой песни вовсе не романтический.
Популярный медляк всех школьных дискотек и саундтрек к многим сценам влюбленных в кино, на самом деле - история о нетрезвом парне, который преследует незнакомую девушку в метро.
Как заявил Джеймс Блант, от плохого конца девушку спасла встреча с ее парнем.
«На меня повесили ярлык: «О, Джеймс Блант! Разве это не просто влюбленный романтик?». Да пошло оно… Это не так. You’re Beautiful — это не е*** нежная и романтическая песня. Она о юноше, который под сильным кайфом преследует в метро чужую девушку, и в это самое время прямо перед ним появляется ее парень. Он должен быть заперт или посажен в тюрьму за свою извращенность»
Блант не единственный, кто закладывал иной смысл, но люди услышали в произведении иное.
В списке непонятых творцов есть и известная всем культовая группа The Beatles с песней Lucy in the Sky with Diamonds.
Девушка в небе с бриллиантами? Неудивительно, что практически все, кто слышал эту песню, подумали, что это классический пример песен популярного в эпоху Битлов популяризации наркотиков.
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Тем более, что все вы знаете популярный слоган про рок-н рол, соитие и вредные для организма человека запрещенные вещества.
Вот поэтому Lucy in the Sky with Diamonds считалась одой ЛСД. Джонн Леннон опроверг такую теорию, заявив, что прообразом песни стал рисунок его сына Джулиана.
Мол, он нарисовал свою подругу Люси в небесах с бриллиантами.
Мадонна с песней Like A Virgin.
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Резонансная песня о половой зрелости вызвала бурю потрясений и разговоров, считалось, что это эпатажная подача только подогревала тему потери девственности.
На самом деле все более прилично и трогательно, чем кажется на первый взгляд. Автор слов песни Билли Стейнберг заявил, что эта песня об истории его отношений.
Расставшись с возлюбленной, Стейнберг говорит, что нельзя вновь ощутить чувства, как во время первой любви. Но если новые чувства сильные, то они способны исцелить, тем самым дав новую бурю и палитру эмоций.
Джонни Кэш с песней You Are My Sunshine
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Это произведение вышло в свет в 1939 году и считается одним из гимнов штата Луизианы.
Композицию в стиле кантри ошибочно относят к детским. Это связано с тем, что припев достаточно лиричный и милый.
Но если вслушаться в текст песни внимательнее, можно услышать баллада о разбитом сердце автора, которого бросила возлюбленная.
«Ты сказала мне однажды, милая, что действительно любишь меня.
И никто не мог встать между нами.
Но сейчас ты ушла и полюбила другого.
Ты разрушила все мои мечты».
На заре нового тысячелетия у группы Outkast вышла песня Hey Ya. Сингл хип-хоп группы занял первые места в музыкальных чартах США, Норвегии, Австралии и Швеции.
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На первый взгляд композиция, которая так называется, имеет "вирусный" припев, танцевальную аранжировку и достаточно веселый клип, должна нести в себе веселье и позитив?
Но нет, если вслушаться, в то, что поет солист группы Andre 3000, то можно понять, что это трагичная история о том, как автор переживает неудачные отношения.
«Если они говорят: «Ничто не вечно», — почему любовь должна быть исключением?»
В куплетах буквально говорится о переживаниях главного героя: «Почему же мы так не хотим признавать, что мы несчастливы здесь?»
А шумный припев, еще больше усиливает значение строчки из песни: «Ты не хочешь слышать меня, ты хочешь только танцевать».
Куда же без рок-классики. The Rolling Stones однажды решили посвятить теме рабовладельческого строя и насилия со стороны колонизаторов.
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Именно об этом драйвовая песня Brown Sugar. А вы думали, что в песне поется о сладком коричневом сахаре?
Не тут то было:
«Старый корабль везет рабов в хлопковые поля,
Их продадут на рынке в Новом Орлеане.
Старый и страшный рабовладелец знает, что у него все в порядке,
Вы можете услышать, как он развлекается с женщинами по ночам.
Коричневый сахар, почему у тебя такой сладкий вкус?»
Позднее Мик Джаггер рассказал, что если бы он писал сейчас эту песню, то подверг бы ее жесточайшей цензуре.
«Бог знает, о чем я говорю в этой песне. Это такая путаница. Все отвратительные вещи за один раз. […] Я никогда не написал бы такую песню сейчас. Я бы, вероятно, подверг себя цензуре и подумал: «О, Боже, я не могу. Мне нужно остановиться. Я не могу писать настолько грубо».
Хорошо, что песня вышла в 1971 году, а не в наше время, иначе бы музыканту пришлось несладко.
К слову, не только зарубежные хиты имеют другой подтекст. В отечественной эстраде также есть песни, которые поются совсем о другом.
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Группа "Земляне" - хитом этого коллектива является их гимн космическим полетам. "Трава у дома". А что если в первой версии песни речь шла не о космосе, а о коровах?
А ведь так и было, ведь поэт Анатолий Поперечный и Владимир Мигуля изначально закладывали в песню смысл о тоске по отчему дому, где трава, сарай и глаза коровы.
Но ко дню космонавтики в 1982 году, в песню решили добавить упоминания о космонавтах. Так, ода деревенской жизни превратилась в официальный гимн российской космонавтики, статус которого композиция получила в 2009 году.
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О ком пел Александр Васильев в композиции "Англо-русский словарь"?
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Многие думают, что речь идет о Борисе Гребенщикове, который в то время частенько посещал Тибет, да и вообще ассоциировался с восточной религией.
Но нет, речь идет о популярной в девяностых певице Линде, которая выпустила как раз в то время альбом "Песни тибетских лам".
Многие знаменитые песни имеют под собой реальную предысторию. Вы знали, что Алла Борисовна Пугачева поет не о воображаемой паре художника и артистки в песне "Миллион алых роз". Речь идет о грузинском художнике Нико Пиросмани и французской актрисе Маргарите де Севр.
Она приехала с гастролями в Тифлис, а пожилой художник, для того чтобы покорить сердце возлюбленной, реально продал все свое имущество. На вырученные деньги он купил множество цветов, причем были это розы - неизвестно.
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Достоверно лишь то, что столь щедрый и красивый поступок увенчался провалом, ведь актриса не ответила взаимностью мужчине.
Хотя, у этой истории есть небольшое продолжение. Говорят, что спустя много лет смотритель Лувра узнал в посетительнице, которая любовалась картиной своего воздыхателя именно ту актрису.
А вот Роман "Зверь" Билык в одной из своих песен реально рассказал о своей несчастной любви. Нет это не "До скорой встречи" и не "Просто такая сильная любовь". Речь идет о другом хите нулевых "Дожди-пистолеты".
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В середине песни включается запись диктофона, которую сделал друг музыканта и его коллега Александр Войтинский. Он вставил этот отрывок в песню, не сказав Билыку ничего и дал послушать ему.
Поначалу Рома "Зверь" обиделся на друга, но после подумал, что это выглядит органично. Так частичка из личной жизни музыканта осталась в композиции.
Некоторые из этих песен многие слышали тысячи раз, но знали их смысла и истории происхождения. Это не конечный список таких песен, делитесь интересными фактами о ваших любимых песнях. Будет интересно почитать. Самое время проверить свой плейлист, может быть вы слушаете историю про работорговцев - насильников и даже не догадываетесь об этом.
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И в связи с выводом французского контингента из Тимбукту и ввода туда российского .Предыстория агента Путина, некой Сары Барабу, имевшей недвижимость в этой самой Тимбукту .
Песня про наркоманов…
Хотя сразу и не поймёшь
Если в тексте упоминаются глаза коровы, почему это значит что песня про коров. К примеру, у Сергея Беликова есть песня, где упоминаются гуси, переходящие дорогу, но сама песня называется "Снится мне деревня"