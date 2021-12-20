Земляне пели о коровах, а Джеймс Блант о насильнике. Неизвестные факты об известных песнях

«Ты сказала мне однажды, милая, что действительно любишь меня.

И никто не мог встать между нами.

Но сейчас ты ушла и полюбила другого.

Ты разрушила все мои мечты».

На заре нового тысячелетия у группы Outkast вышла песня Hey Ya. Сингл хип-хоп группы занял первые места в музыкальных чартах США, Норвегии, Австралии и Швеции.