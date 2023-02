Как звали человека, который отказался заключать контракт с The Beatles и Джимми Хендриксом

Дик Роу послушал запись и заколебался. С одной стороны, у группы был потенциал, а с другой - он хотел поработать с Brian Poole & The Tremeloes. Те как раз набирали популярность.

В итоге он вызвал своего сотрудника Майкла Смита и велел ему выбрать: The Beatles или Brian Poole & The Tremeloes.

“Он ответил: “Мне понравились и те, и другие, но одни - местная группа, а другие - из провинциального Ливерпуля”. И мы решили, что лучше взять местную группу. Нам было легче работать с ними и поддерживать связь, они были из Восточного Лондона”.

И подписали контракт с Brian Poole & The Tremeloes. В 1963 году группа записала Do You Love Me и ещё несколько хитов, но их достижения не сравнить с успехом “битлов”.