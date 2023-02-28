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Как звали человека, который отказался заключать контракт с The Beatles и Джимми Хендриксом

Как звали человека, который отказался заключать контракт с The Beatles и Джимми Хендриксом

Автор:
28 февраля 2023 00:27
Сообщество : RealFishki
Метки: The Rolling Stones   the beatles   Джимми Хендрикс   группА   демо   запись   лейбл   музыканты   песни   
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Позднее он говорил, что это были самые большие ошибки в его карьере.

В 1960-х британская компания DECCA Records была одной из ведущих звукозаписывающих компаний страны. И в ней трудился Дик Роу - он отвечал за поиск новых исполнителей. Тогда “битлы” были начинающими музыкантами и играли в небольших ливерпульских клубах. На их выступление пришёл сотрудник лейбла, ему понравился их стиль и он посоветовал Роу оплатить им студийное время для записи демо.

Маккартни и Леннон посчитали, что поймали комету за хвост и записали сразу 15 песен. Три из них были собственными композициями, а остальные - каверами на известные песни тех лет.

Дик Роу послушал запись и заколебался. С одной стороны, у группы был потенциал, а с другой - он хотел поработать с Brian Poole & The Tremeloes. Те как раз набирали популярность.

В итоге он вызвал своего сотрудника Майкла Смита и велел ему выбрать: The Beatles или  Brian Poole & The Tremeloes.

“Он ответил: “Мне понравились и те, и другие, но одни - местная группа, а другие - из провинциального Ливерпуля”. И мы решили, что лучше взять местную группу. Нам было легче работать с ними и поддерживать связь, они были из Восточного Лондона”.

И подписали контракт с  Brian Poole & The Tremeloes. В 1963 году группа записала Do You Love Me и ещё несколько хитов, но их достижения не сравнить с успехом “битлов”.

В 1966 году Дик Роу снова дал маху - на этот раз с Джимми Хендриксом. Он приехал из США и записал сингл Hey Joe. Но Роу он не понравился и музыкант получил отказ.

Вскоре тот стал регулярно приезжать с концертами в Англию и превратился в суперзвезду. Его творческий путь был недолгим, но яркий след в индустрии он оставил.

Ну а Роу снова обвинил в неудаче своих сотрудников и продолжил отказывать группам, которые были потом нарасхват. Правда, у него была и крупная удача: многолетний контракт с The Rolling Stones. И те принесли компании огромные деньги. На пике славы, менеджер группы даже нанял финансового советника, который проворачивал схемы и помогал списывать часть налогов. А музыканты постоянно гастролировали - по британскому налоговому кодексу, если они не находились в Англии, то имели право платить уменьшенные сборы.

Позже такой же финт провернули ребята из Iron Maiden и поставили своеобразный рекорд: их международный тур продлился три года. А когда вернулись на родину, басист и основатель группы приобрёл особняк и футбольное поле. Он любил спорт и постоянно тренировался - а чтобы не тратить время на поездки к стадиону, прикупил себе поле и ходил на разминку пешком.

Что касается Дика Роу он так и работал в DECCA Records и с переменным успехом искал новых исполнителей. А уже на пенсии часто вспоминал о проколах с The Beatles и Хендриксом, и всё-таки признал, что это были его ошибки. Лучше поздно, чем никогда.

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Метки: The Rolling Stones   the beatles   Джимми Хендрикс   группА   демо   запись   лейбл   музыканты   песни   
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3  комментария
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58k
Morder 50 минут назад
Ну ход перед пенсией раскаялся..
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Вот не знал такие нюансы и узнал. Зачем?
Совершенно мусорная информация.
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