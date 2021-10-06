Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов

Правда, ее популярность здесь носила весьма специфический характер. Ин-Грид выступала, в основном, в ночных клубах, соглашалась петь на корпоративах. Более того, в отличие от своих зарубежных коллег она с удовольствием давала концерты не только в столицах, но и в российской глубинке. Тогда это было редкостью.

Яркая итальянка посещает с концертами нашу страну и сегодня. Но былого ажиотажа ее зажигательные шоу уже не вызывают. Музыкальный ветер подул в другую сторону. Но согласитесь, приятно вспомнить те времена, когда зарубежная звезда находилась от вас на расстоянии столика в ночном клубе, и с ней запросто можно было сплясать на одной сцене.