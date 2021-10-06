Певица Ин-Грид. Забытая звезда корпоративов

Эта итальянская певица, поющая на французском языке, в начале нулевых годов была очень популярна в нашей стране.
Правда, ее популярность здесь носила весьма специфический характер. Ин-Грид выступала, в основном, в ночных клубах, соглашалась петь на корпоративах. Более того, в отличие от своих зарубежных коллег она с удовольствием давала концерты не только в столицах, но и в российской глубинке. Тогда это было редкостью.
Яркая итальянка посещает с концертами нашу страну и сегодня. Но былого ажиотажа ее зажигательные шоу уже не вызывают. Музыкальный ветер подул в другую сторону. Но согласитесь, приятно вспомнить те времена, когда зарубежная звезда находилась от вас на расстоянии столика в ночном клубе, и с ней запросто можно было сплясать на одной сцене.
Причина ее популярности, на мой взгляд, была вполне закономерной. Простые, незатейливые мелодии, приятный голос, эффектная внешность – именно то, что было нужно российскому обывателю. Особенно в провинции, куда часто наведывалась Ин-Грид. В глубинке многие тогда только-только вылезли из нищеты «лихих 90-х» и еще не были избалованы приездами зарубежных звезд. А тут целая итальянка с песнями на французском языке!
Итальянка с красивым голосом
Ингрид Альберини родилась в северной Италии, а свое имя получила в честь шведской актрисы Ингрид Бергман. Родители девушки были страстными киноманами и владели целым кинотеатром. Жизнь будущей певицы с детских лет была связана с искусством. Целыми днями она пропадала в родительском кинозале и проводила время за просмотром европейских фильмов. Бывало, даже помогала родителям продавать билеты на сеансы.
Помимо кино, девушка увлекалась живописью. У нее рано проявилась склонность к пению. В школе она освоила классическую гитару, выступала на молодежных вечеринках. Уже тогда сверстники к ней обращались за автографами. После школы Ингрид окончательно решила связать свою жизнь с музыкой. Певица быстро стала популярной у себя на родине. А в 21 год она победила в региональном музыкальном конкурсе «Голос Сан-Ремо». Молодую певицу стали приглашать как гостью на важные статусные мероприятия. Она пела в Монте-Карло для пилотов «Феррари», давала концерт в Токио для сотрудников международного холдинга.
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Ее красивый мелодичный голос, зажигательные шоу привлекли внимание продюсеров Ларри Пиньяньоли и Марко Сончини. С их помощью она записала песню Tu Es Foutu, которая тут же стала хитом. Ее дебютный альбом Rendéz-Vous разошелся миллионными тиражами. Начинающая итальянская певица стала новой европейской звездой Ин-Грид. В России песни с ее дебютника, помнится, звучали из каждого окна, в каждом ночном клубе, на каждой большой вечеринке. А уж когда с концертами приезжала сама певица, клубы набивались битком, и все столики были заняты.
К России – особая любовь
Певица отлично владеет английским, немецким, французским, русским языками. А к нашей стране Ин-Грид питает особые чувства. По ее собственному признанию, ее любимая композиция на русском языке – песня Александры Пахмутовой «Нежность». А еще ей очень нравится творчество Эдиты Пьехи. Ин-Грид даже сделала кавер-версию песни «Наш сосед» под названием La Trompette, заручившись согласием самой Эдиты Станиславовны.
– Когда я первый раз услышала песни Эдиты Пьехи, то вся покрылась мурашками. Настолько они эмоциональные, – восторженно вспоминает Ин-Грид. – Позже она меня пригласила меня в свой загородный дом под Санкт-Петербургом. И мы здорово провели время: много общались, пили чай.
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Одной лишь музыкой интересы Ин-Грид не ограничиваются. В 2006 году она защитила диссертацию, посвященную этике и психоанализу, получила ученую степень в области философии. В свободное от концертов время певица с удовольствием пишет женские портреты. А еще она обожает домашних животных. В ее большом уютном доме живут декоративные кролики, тринадцать кошек и две собаки.
В России певица продолжает бывать. По-прежнему дает концерты и в провинции. Но сегодня эту итальянку помнят, в основном, те, кто в молодости зажигал под ее песни на корпоративах. Впрочем, саму певицу это не смущает.
– Мир, в котором я живу с самого детства – это мир красивых мелодий, – говорит Ин-Грид. – Я люблю петь для людей, а их количество для меня не столь важно.
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