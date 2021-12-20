Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла?

Настоящее имя Джекки Райта - Джон. Он родился в в Северной Ирландии в 1905 году в многодетной семье. У Джона было 11 братьев и сестёр. Джон с детства смешил своих сверстников. Мальчик был хилым и тщедушным, да и с возрастом мало изменился, разве что лысина появилась. Райт так и не вырос - его малый рост (1,5 м) был поводом для насмешек окружающих, но Джон учился не обращать на них внимание.



Повзрослев, он стал работать автомехником, а в свободное время учился играть на тромбоне и бить чечётку. Юношей он перебрался в США, где надеялся пробиться в люди. Сначала он работал на конвейере по сборке авто, и все шло хорошо, но потом начался кризис, и Джон понял, что в Америке ему построить карьеру не удастся. В 1929 году он вернулся на родину и стал работать в мюзикл-холле тромбонистом и "комиком на разогреве". Юноша рано стал лысеть, он воспринял это обстоятельство с юмором, сам себе дав кличку "Лысая бомба".