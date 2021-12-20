Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла?

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Легендарный скетч-сериал по мнению многих является примером лучшего комедийного шоу в мире. Помимо главного героя в нем были задействованы и другие персонажи: фигуристые девушки в коротких юбчонках, британские комики Генри МакГи и Боб Тодд, а также старичок, о лысину которой Бенни даже пытался прикуривать сигарету. Кто снимался в этой роли?
Скетч-сериал с несравненным английским юмором до сих пор имеет множество поклонников по всему миру. Его уважал и смотрел сам Аркадий Райкин, а уж он в юморе разбирался. Но сегодня мы поговорим о забавном персонаже шоу, который вызывал у зрителей и улыбки, и даже чувство жалости.
Его лысина привлекала постоянное внимание Хилла, и с ней в шоу было немало эпизодов. А звук постукивания по черепушке Райта даже стал видеомемом.
Кем же был актер, сыгравший этого беззащитного старичка, все время пялившегося на девушек и беспрекословно подчиняющегося Хиллу?
Настоящее имя Джекки Райта - Джон. Он родился в в Северной Ирландии в 1905 году в многодетной семье. У Джона было 11 братьев и сестёр. Джон с детства смешил своих сверстников. Мальчик был хилым и тщедушным, да и с возрастом мало изменился, разве что лысина появилась. Райт так и не вырос - его малый рост (1,5 м) был поводом для насмешек окружающих, но Джон учился не обращать на них внимание.
Повзрослев, он стал работать автомехником, а в свободное время учился играть на тромбоне и бить чечётку. Юношей он перебрался в США, где надеялся пробиться в люди. Сначала он работал на конвейере по сборке авто, и все шло хорошо, но потом начался кризис, и Джон понял, что в Америке ему построить карьеру не удастся. В 1929 году он вернулся на родину и стал работать в мюзикл-холле тромбонистом и "комиком на разогреве". Юноша рано стал лысеть, он воспринял это обстоятельство с юмором, сам себе дав кличку "Лысая бомба".
Повзрослев, он стал работать автомехником, а в свободное время учился играть на тромбоне и бить чечётку. Юношей он перебрался в США, где надеялся пробиться в люди. Сначала он работал на конвейере по сборке авто, и все шло хорошо, но потом начался кризис, и Джон понял, что в Америке ему построить карьеру не удастся. В 1929 году он вернулся на родину и стал работать в мюзикл-холле тромбонистом и "комиком на разогреве". Юноша рано стал лысеть, он воспринял это обстоятельство с юмором, сам себе дав кличку "Лысая бомба".
Взлет его карьеры пришелся на 60-е годы - в то время Джон был уже вполне зрелым мужчиной. Тогда он снялся в эпизодической роли в культовом британском сериале "Автомобили Z", где
его и заметил Бенни Хилл. Артист к тому времени уже несколько лет делал свое шоу и периодически искал персонажей для него.
Почти сразу после начала съёмок в шоу Бенни Хилла Джон Райт поменял своё имя на Джекки. Его персонаж практически сразу пришелся по душе зрителям. Субтильный старичок с уморительной мимикой умудрялся так хорошо играть, что одно его появление на экране вызывало смех.
его и заметил Бенни Хилл. Артист к тому времени уже несколько лет делал свое шоу и периодически искал персонажей для него.
Почти сразу после начала съёмок в шоу Бенни Хилла Джон Райт поменял своё имя на Джекки. Его персонаж практически сразу пришелся по душе зрителям. Субтильный старичок с уморительной мимикой умудрялся так хорошо играть, что одно его появление на экране вызывало смех.
Райт снимался во многих сериалах и комедийных шоу ("Золотой выстрел", "Адам Адамант жив", "Школа секса", "Театр 625", "Три для всех", "Ангелы" и "Шоу Дика Эмери", "Шоу Бейзила Браша"), однако его помнят именно по тандему с Бенни Хиллом.
Кстати, и Бенни Хилл, и Джекки Райт, несмотря на внешнее различие, в сущности были похожи: они веселили народ, но в душе были замкнутыми и неуверенными в себе людьми. Оба не имели успеха у женщин, несмотря на хорошее финансовое положение. И тот, и другой вовсе не были кутилами и вели довольно аскетичный образ жизни, за что их называли скрягами.
Возможно, именно эта схожесть стала основой для дружбы. И на съемочной площадке, и вне ее комики плотно общались и хорошо приятельствовали всю жизнь.
В шоу Хилла Райт снимался вплоть до 1983 года, пока здоровье не стало подводить актера настолько, что находиться на съемочной площадке он уже не мог. Несмотря на то, что в шоу Джекки уже не появлялся, он до конца жизни получал гонорары за показы на ТВ серий с его участием.
В шоу Хилла Райт снимался вплоть до 1983 года, пока здоровье не стало подводить актера настолько, что находиться на съемочной площадке он уже не мог. Несмотря на то, что в шоу Джекки уже не появлялся, он до конца жизни получал гонорары за показы на ТВ серий с его участием.
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Метки: Шоу Бенни Хилла актеры комедия персонажи
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Автомеханик, экономическая депрессия... много чего пережил.
Да и у Бенни Хилл было не все гладко...
Но шоу - одно из любимейших из 90-х (именно тогда я его впервые увидел и смотрел).