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Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла?

Кем был тот самый лысый и морщинистый старикашка из Шоу Бенни Хилла? (8 фото + 3 видео)

Автор:
20 декабря 2021 14:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Шоу Бенни Хилла   актеры   комедия   персонажи   
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Легендарный скетч-сериал по мнению многих является примером лучшего комедийного шоу в мире. Помимо главного героя в нем были задействованы и другие персонажи: фигуристые девушки в коротких юбчонках, британские комики Генри МакГи и Боб Тодд, а также старичок, о лысину которой Бенни даже пытался прикуривать сигарету. Кто снимался в этой роли?

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Метки: Шоу Бенни Хилла   актеры   комедия   персонажи   
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5  комментариев
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19k
Luc72 3 часа назад
Неисповедимы пути...
Автомеханик, экономическая депрессия... много чего пережил.
Да и у Бенни Хилл было не все гладко...
Но шоу - одно из любимейших из 90-х (именно тогда я его впервые увидел и смотрел).
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13k
Вася 49 минут назад
Ссылка coub.com
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18k
Serg2001 2 часа назад
Следующий пост про девочек в этом шоу. Если можно!... )
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10k
Kostick 3 часа назад
yakety sax сразу в голове зазвучал.
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13k
Вася 3 часа назад
Как щас помню анонс в программе "пять вечеров с темс телевижн"..
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