20 историй об актерах, которые были не в восторге от своего персонажа

У Альбы был такой неудачный опыт изображения Сью - в частности, во время съемок сцены смерти ее персонажа в сиквеле, - что она почти отказалась от роли: "Режиссер сказал: "Это выглядит слишком реально. Это выглядит слишком болезненно. Не могла бы ты плакать более красиво и не кривить лицо? Просто не морщь его. Слезы мы можем нарисовать". Актриса сказала, что этот опыт заставил ее усомниться в своих инстинктах и ​​почувствовать, что она недостаточно хороша, и что никто не хочет, чтобы она была настоящим человеком.