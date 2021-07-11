20 историй об актерах, которые были не в восторге от своего персонажа

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Эти актеры посчитали, что полученная ими роль не соответствует тому, на что они изначально подписывались. Или персонаж оказался "не впечатляющим", или играть его было унизительно или просто не очень весело. Вплоть до того, что некоторые слезно умоляли продюсера поскорее убить их героя и закончить эти мучения.
1. Эванджелин Лилли в роли Кейт в сериале "Остаться в живых"
По словам Эванджелин Лилли, ее персонаж Кейт вначале была крутой, но по мере развития сюжета становилась все более предсказуемой и неприятной. То, кем она стала и как себя вела, гоняясь за двумя мужчинами по острову, разозлило актрису до чертиков. Она призналась, что сценарии ее бесили и она разбрасывала их по комнате.
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2. Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в "Мстителях"
Реннер заявил, что Соколиный глаз, которого он сыграл в первом фильме о Мстителях, оказался не тем персонажем, на роль которого он подписывался. У его героя в фильме вышла очень короткая предыстория, прежде чем его разум захватил Локи, и потом он большую часть времени оставался в этом зависимом состоянии. Реннер был настолько разочарован ролью, что даже предлагал продюсерам поскорее убить этого персонажа.
3. Гвинет Пэлтроу в роли Рози в фильме "Любовь зла"
Пэлтроу сказала, что в тот момент, когда она надела костюм толстухи, она почувствовала, насколько деморализующим и оскорбительным для нее было играть этого персонажа. Она назвала это своей нелюбимой ролью и "катастрофой".
4. Роуэн Аткинсон в роли мистера Бина в фильме и сериале "Мистер Бин"
Аткинсон назвал роль мистера Бина стрессовой и утомительной, заявив, что ему это не нравится и что на его плечах слишком много ответственности: "Я с нетерпением жду, когда все это закончится", - сказал он.
5. Сара Полсон в роли Одри в сериале "Американская история ужасов - сезон 6"
Актриса выразила сожаление по поводу того, что не договорилась о том, чтобы пропустить этот сезон "Американской истории ужасов". "Меня вообще не волновал этот сезон", - сказала она. И добавила, что чувствовала себя в ловушке - подписанного контракта и ответственности. Она только что закончила играть Марсию Кларк в фильме "Народ против О. Дж. Симпсона: Американская история преступлений" и обнаружила, что возвращение к "Американской истории ужасов" на этом фоне ее уже совсем не впечатляет.
6. Роберт Паттинсон в роли Эдварда в "Сумерках"
Паттинсон как-то сказал, что если бы он сам не снимался в этом фильме, то, вероятно, "бездумно ненавидел бы его и даже не пытался понять". Он также рассказал о том, насколько странным для него было видеть шумиху и кучу поклонников "Сумерек", и странно было "изображать то, что тебе не особенно нравится". А еще актер пошутил, что единственное, что он бы украл со съемочной площадки, - это свое достоинство.
7. Блейк Лайвли в роли Серены в сериале "Сплетница"
Лайвли назвала роль Серены "личным компромиссом", выразив озабоченность по поводу послания, которое несет ее героиня, и перечислила некоторые из ужасных поступков Серены.
8. Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера в фильме "Звездные войны: Пробуждение Силы"
Хотя Хэмиллу определенно нравилось играть Люка в оригинальной трилогии, он был недоволен той версией своего героя, которая была представлена в "Пробуждении силы (2015). И даже заявил режиссеру Райану Джонсону: "Я ненавижу то, что вы сделали с моим персонажем".
После выхода фильма актер сказал, что эта версия Люка настолько отличалась от оригинальной трилогии, что ему пришлось думать о Люке как о другом персонаже: "Может, это Джейк Скайуокер. Он не мой Люк Скайуокер". Однако позже он извинился за эти комментарии.
После выхода фильма актер сказал, что эта версия Люка настолько отличалась от оригинальной трилогии, что ему пришлось думать о Люке как о другом персонаже: "Может, это Джейк Скайуокер. Он не мой Люк Скайуокер". Однако позже он извинился за эти комментарии.
9. Майли Сайрус в роли Майли / Ханны в сериале "Ханна Монтана"
Майли Сайрус рассказывала о том, что, играя Ханну Монтану, она часто испытывала дискомфорт, особенно после того, как ей исполнилось 18 лет и она почувствовала себя совсем взрослой для роли девочки-подростка. Мол, она уже сексом занимается, и поэтому чувствует, что "выросла из роли Ханны". Тем не менее, теперь певица вспоминает этот свой кинематографический опыт с большой нежностью.
10. Пенн Бэджли в роли Джо в сериале "Ты"
Бэджли назвал своего персонажа "безнадежным" и рассказал о том, насколько противоречивые чувства испытывал, играя такого монстра. Когда его спросили, какую участь он хотел бы для своего героя, он ответил: "Смерть". Несмотря на то, что актеру не нравится играть этого персонажа и он говорит, что эта роль сказывается на нем, он называет этот опыт "глубоким психологическим исследованием".
11. Шейлин Вудли в роли Эми в сериале "Тайная жизнь американского подростка" ("Втайне от родителей)
Вудли рассказала, что была счастлива освободиться от своего контракта, когда сериал закончился. С одной стороны, она испытывала благодарность за несколько лет работы и опыт, но с другой - к концу сериала ценности, которые проповедовал сериал, перестали совпадать с ее собственными. Поэтому ей было сложно приходить на работу каждый день и делать то, что ей велят.
12. Александр Сиддиг в роли доктора Башира в сериале "Звёздный путь: Глубокий космос 9"
Подобно Хэмиллу, Сиддиг был расстроен более поздней версией своего персонажа. Когда его герой, доктор Башир оказался генетически модифицирован, Сиддиг активно восставал против того, чтобы играть по сценарию, намеренно искажая реплики, пока продюсеры, в конце концов, немного не поменяли сценарий, частично "вернув" персонажа обратно. После окончания сериала актер дистанцировался от вселенной Star Trek.
13. Кэтрин Хейгл в роли Иззи в сериале "Анатомия страсти"
По словам актрисы, в целом роль ей была по душе, но ей нравилось далеко не все, что говорила и делала Иззи, и она не была поклонницей многих сюжетных линий. Она считала, что сценаристы ее недолюбливают, и даже произвела фурор, отказавшись от номинации на "Эмми" в 2008 году. Она сказала тогда: "Я не чувствую, что мне дали такой материал в этом сезоне, чтобы гарантировать номинацию". Скорее всего, эта колкость была направлена на кого-то конкретно.
14. Джон Бойега в роли Финна в фильмах "Последние джедаи" и "Скайуокер: Восход" из вселенной "Звездных войн"
Сам Бойега не имел проблем с персонажем; вместо этого он был расстроен тем, что после довольно большой роли в "Пробуждении силы" его персонаж был "оттеснен в сторону" в последующих фильмах. И не только его цветной персонаж, но и еще несколько. По этому поводу актер не стал церемониться и прямо посоветовал студии "Дисней" больше так не делать: "Не стоит показывать черных персонажей и продвигать их, придавая им большую значимость, а затем отодвигать в сторону. Это нехорошо".
15. Джессика Альба в роли Сью в "Фантастической четверке"
У Альбы был такой неудачный опыт изображения Сью - в частности, во время съемок сцены смерти ее персонажа в сиквеле, - что она почти отказалась от роли: "Режиссер сказал: "Это выглядит слишком реально. Это выглядит слишком болезненно. Не могла бы ты плакать более красиво и не кривить лицо? Просто не морщь его. Слезы мы можем нарисовать". Актриса сказала, что этот опыт заставил ее усомниться в своих инстинктах и почувствовать, что она недостаточно хороша, и что никто не хочет, чтобы она была настоящим человеком.
16. Райан Рейнольдс в роли Дэдпула в фильме "Люди Икс: Начало. Росомаха"
Рейнольдс не был в восторге от своего персонажа в фильме, но якобы ему сказали: "Если вы хотите сыграть Дэдпула, это ваш шанс представить его. А если что-то не нравится - найдем другого актера". Рейнольдс был уверен, что поклонники и знатоки комиксов не будут довольны этой версией Дэдпула - и, кстати, оказался прав. Создатели фильма поняли это чуть позже. К счастью, он получил возможность снова сыграть этого персонажа в "Дэдпуле" и "Дэдпуле 2" - на этот раз так, как и хотел.
17. Идрис Эльба в роли Хеймдалля в фильме "Тор: Царство тьмы"
Эльба назвал свое участие в фильме "Тор: Царство тьмы" - сразу после съемок в картине "Мандела: долгий путь к свободе" - настоящей пыткой. "В перерывах между дублями я застрял там, искусственные волосы были приклеены к моей голове... И я думал, что 24 часа назад я был Манделой. Когда я вошел на съемочную площадку, статисты назвали меня Мадиба (название клана Манделы). Я буквально шел в сапогах этого человека. Потом я был в этой дурацкой упряжке, с этим париком, этим мечом и этими контактными линзами. Это вырвало мне сердце".
18. Эд Харрис в роли Человека в черном в сериале "Мир Дикого Запада"
Эд Харрис признался, что ему не нравится сюжетная линия его персонажа в третьем сезоне. "Делай то, что должен. То есть я подписался на роль Человека в черном. Я не подписывался на роль Человека в белом. Так что, должен сказать, это было не самое радостное время года для меня", - сказал он. Ему также не нравилось, что он не знал, куда движется линия его персонажа.
19. Элла и Джейден Хиллер в роли Лили в сериале "Американская семейка"
Родители близнецов рассказали, что их дети были выбраны на роль в сериале после того, как они ответили на рекламу в Craigslist. Но когда эти персонажи начали развиваться во втором сезоне, стало ясно, что им не нравится быть на съемочной площадке. И родители забрали их из сериала несмотря на то, что студия предложила больше денег.
20. И наконец... большая часть актерского состава сериале "Хор"
В этом сериале, который очень интересно смотреть и которому можно с удовольствием подпевать, снималось множество молодых актеров. К сожалению, атмосфера на съемках была далека от совершенства, и многие это подтверждают. Особенно тяжело дался пятый сезон. Говорят, что одна из ведущих актриса Лиа Мишель превратила съемочную площадку в "сущий ад", и некоторые из участников сериала ненавидели свою работу и очень хотели уйти.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но вот негр Джон Бойега так бездарно сыгравший в ЗВ, осуждает режиссёров, "задвинувших" его негрогероя в последующих эпизодах. И ещё имеет наглость ссылаться говорить, что "Не стоит показывать черных персонажей и продвигать их, придавая им большую значимость, а затем отодвигать в сторону. Это нехорошо".
Да ёпрст... Героя задвинули по двум причинам:
1. Ты херово сыграл своего героя в части, где он появляется.
2. В следующих эпизодах сценарий просто ДРУГОЙ. Он НЕ предусматривает столько Джона Бойеги.
Опять негро думает, что белые режиссёры его чмырят потому что он - негр.
Как же они задолбали.
Аткинсону очень нравится мистер Бин.
НО: Аткинсон чётко сказал, что он не хочет показывать Бина стареющим, это во-первых.
А во-вторых он боится, сыграть его ХУЖЕ, чем играл до этого.
И хочет закончить вовремя.
Что, кстати, очень верно, ведь мы с вами знаем огромное количество фильмов, где продолжения оказывались много хуже оригинала.
Про сериалы я вообще молчу - все идеи рано или поздно выдыхаются.
Так что Аткинсон просто решил вовремя остановиться. :)