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20 историй об актерах, которые были не в восторге от своего персонажа

20 историй об актерах, которые были не в восторге от своего персонажа (21 фото)

Автор:
11 июля 2021 14:45
Сообщество : Кино
Метки: актеры   герои кинофильмов   и такое бывает   кино   персонажи   персонажи фильма   роли   
2144
21
Эти актеры посчитали, что полученная ими роль не соответствует тому, на что они изначально подписывались. Или персонаж оказался "не впечатляющим", или играть его было унизительно или просто не очень весело. Вплоть до того, что некоторые слезно умоляли продюсера поскорее убить их героя и закончить эти мучения.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   герои кинофильмов   и такое бывает   кино   персонажи   персонажи фильма   роли   
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7  комментариев
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16k
Денис 2 часа назад
Ха, ппц. Ни один белый почему-то не заикнулся вообще про то, что его героя задвинули потому что он белый.
Но вот негр Джон Бойега так бездарно сыгравший в ЗВ, осуждает режиссёров, "задвинувших" его негрогероя в последующих эпизодах. И ещё имеет наглость ссылаться говорить, что "Не стоит показывать черных персонажей и продвигать их, придавая им большую значимость, а затем отодвигать в сторону. Это нехорошо".
Да ёпрст... Героя задвинули по двум причинам:
1. Ты херово сыграл своего героя в части, где он появляется.
2. В следующих эпизодах сценарий просто ДРУГОЙ. Он НЕ предусматривает столько Джона Бойеги.

Опять негро думает, что белые режиссёры его чмырят потому что он - негр.
Как же они задолбали.
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120
Nаnе First NameLаst 16 минут назад
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9k
Трив 23 минуты назад
Бойега страшно бесит своими "глубокими" мыслями, действиями и высказываниями против белых. Ну, вы поняли, что с ним нужно побыстрее сделать.
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5k
Александр Иванов 2 часа назад
Извиняюсь, а кто бы знал заштатного актёришку Аткинсона? А Мистера Бина знает весь мир!
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в основном нытье во имя пиара
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11k
Михалыч 2 часа назад
бедняги. настрадались.
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