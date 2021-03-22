Старший брат Майли в сериале, Джексон, хоть и выглядит на экране подростком, на самом деле гораздо старше. Ну, то есть актер старше. Ему почти 30 лет. Джейсон Эрлз действительно молодо выглядел, когда ему предложили эту роль. На тот момент ему только что исполнилось 29 лет. Но ведь он снимался в сериале не один год! Фактически ему было уже 33 года, когда его время в этом шоу подошло к концу.