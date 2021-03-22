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Актерское мастерство состоит в том, чтобы создать максимально правдоподобного персонажа, слиться со своим героем в единое целое... Но когда дело доходит до возрастных характеристик, тут немного сложнее - одного грима недостаточно, нужно суметь еще и сыграть человека другого возраста так, чтобы зритель в это поверил. Что ж, Голливуд не раз доказывал, что это возможно.
1. Шарлотта в фильме "Трудности перевода" уже была выпускницей колледжа, а сыгравшей ей Скарлетт Йоханссон было всего 18 лет
Эта роль была первой полноценной взрослой ролью для Скарлетт Йоханссон - до того ее относили к когорте "многообещающих подростков" на эпизодических ролях. Да, эта девушка и в 18 лет выглядела достаточно зрелой, чтобы сыграть кого-то постарше. У нее отлично получилось.
2. Джеку Глисону было 25, когда он сыграл 17-летнего Джоффри в "Игре престолов"
Джоффри Баратеон - один из самых неприятных персонажей сериала, а изображать таких - отдельное искусство! Джек Глисон справился со своей ролью на все сто. 25-летний актер достоверно сыграл 17-летнего избалованного мальчишку. Кстати, создатели сериала сделали Джоффри старше - в книге-то ему даже не семнадцать, а всего тринадцать лет.
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3. Кире Найтли было всего 18 лет, когда она сыграла невесту Джульет в "Реальной любви"
Героиня Найтли выходит замуж за "любовь всей своей жизни" - на основании чего можно предположить, что по сюжету ей как минимум хорошо за двадцать. В действительности актрисе в тот момент исполнилось лишь восемнадцать и она было всего на 5 лет старше Томаса Броди-Сангстера (он играл очаровательного мальчишку, решившего научиться играть на барабанах, чтобы добиться расположения самой крутой девочки в школе).
4. Эми Полер было всего 33 года, когда она сыграла "крутую мамочку" старшеклассницы в "Дрянных девчонках"
33-летняя актриса взяла на себя роль достаточно взрослой женщины, у которой есть дочь-старшекласница. Дочку играла Рейчел Макадамс (которой, кстати, было уже 26 лет в этот момент).
5. Ширли Хендерсон было 37 лет, когда она сыграла 14-летнюю Плаксу Миртл в "Гарри Поттере"
Персонаж по имени Плакса Миртл впервые появился в фильме "Гарри Поттер и Тайная комната". По сюжету это призрак девочки, которой 14 лет. Всех остальных подростков в фильмах про Поттера играют дети того же возраста, но на роль Плаксы Миртл была выбрана 37-летняя актриса Ширли Хендерсон. Видимо, оказалась самой плаксивой из всех.
6. 14-летний Лоуренс Фишбёрн солгал насчет своего возраста, чтобы получить роль 17-летнего солдата в фильме "Апокалипсис сегодня"
Фрэнсис Форд Коппола и другие члены съемочной бригады на самом деле не знали, что мальчик, выбранный на роль 17-летнего Тайрона Миллера, был таким юным. Но, похоже, внешность Фишбёрна сработала ему на пользу. Кроме того, на завершение съемок ушло три года, а это означало, что к финалу он был фактически того же возраста, что и его персонаж.
7. Дениз Ричардс сыграла 16-летнюю школьницу Келли в триллере "Дикость" в возрасте 27 лет
Когда модель и актриса Дениз Ричардс появилась в этом криминальном триллере, она произвела фурор. Ее героиня - красивая, богатая и популярная девушка, которой всего 16 лет. Но директор по кастингу сделал свой выбор не в пользу девушки-подростка такого возраста, а в пользу 27-летней Дениз, - и не ошибся. Персонаж выглядел совершенно правдоподобно.
8. Одри Хепберн было 32 года, когда она сыграла 18-летнюю Холли Голайтли в "Завтраке у Тиффани"
Когда вы думаете об Одри Хепберн, то, наверное, вспоминаете ее образ в маленьком черном платье - как в "Завтраке у Тиффани". Этот фильм вызвал революцию и доказал всему миру, что Хепберн - легендарная актриса. Для многих Одри и Холли Голайтли по сути одни и те же люди, но между ними было несколько различий. По сюжету Холли всего 18 лет. И хотя Одри определенно не выглядела старой на наших экранах, фактически, она была на 14 лет старше своего экранного персонажа.
9. 25-летний Киану Ривз превратился в 17-летнего в «Невероятных приключениях Билла и Теда"
Киану Ривз подобен прекрасному вину. С возрастом он становится все лучше и лучше, но нельзя сказать, что его прошлые работы чем-то хуже нынешних. Например, в фильме 1989 года "Невероятные приключения Билла и Теда" Киану превратился в веселого персонажа по имени Тед. И этому персонажу всего семнадцать, в то время как актер на момент съемок был на восемь лет старше. Но глуповатого юнца он сыграл превосходно! Прямо вжился в роль.
10. 28-летняя Вайнона Райдер сыграла 18-летнюю Сюзанну Кайсен в фильме "Прерванная жизнь"
Талант Вайноны Райдер проявился в бесчисленных фильмах на протяжении ее карьеры, но, пожалуй, самая известная ее роль - в фильме 1999 года "Прерванная жизнь". В этой драме актриса сыграла девушку-подростка с психическими проблемами, которую отправляют в специальную лечебницу. По сюжету героине 18 лет, и хотя актриса на 10 лет старше, этого совершенно не видно.
11. 17-летнего Джагхеда Джонса из сериала "Ривердейл" сыграл 28-летний Коул Спроус
Молодежная драма "Ривердейл", основанная на известной серии комиксов, повествует о жизни подростков в жутком городке. Но на самом деле ни один из актеров основного состава подростком не является! И в первую очередь это относится к Коулу Спроусу. Он, конечно, очень юно выглядит и хорошо мимикрировал под 17-летнего школьника, но вообще-то актер на десять лет постарше будет.
12. Дженнифер Грей было 27 лет, когда она сыграла 17-летнюю девушку в "Грязных танцах"
"Малышка" выглядела и казалась намного старше и серьезнее той юной особы, которой она являлась по сюжету фильма. Может быть потому, что Дженнифер Грей на самом деле было 27 лет, когда она надела туфли для танцев и так хорошо провела время со своим партнером.
13. Полу Уэсли было 35, когда его пригласили на роль 17-летнего Стефана Сальваторе в "Дневники вампира"
Стефану, по замыслу создателей сериала, всего 17 лет. Но развитая мускулатура и татуировки героя заставили многих поклонников шоу сомневаться в этом. И они были правы, потому что актеру, игравшему Стефана, было уже тридцать пять!
14. Габриэль Юнион-Вейдж сыграла 17-летнюю девушку из группы поддержки, когда ей было 27 лет
В молодежной картине "Добейся успеха" был такой симпатичный персонаж - 17-летняя чирлидерша-зажигалка. Сыгравшей ее актрисе на момент съемок почти стукнуло 30 лет - но это явно тот случай, когда возраст не имеет значения.
15. 29-летняя Стейси Дэш сыграла 17-летнюю девицу в комедии "Бестолковые"
Главную роль в этом фильме исполнила Алисия Сильверстоун - ей было 18 лет, а играла она 17-летнюю, все чин чинарем. А вот ее партнерша по фильму Стейси Дэш, изображавшая ее ровесницу, была немного старше. Вообще-то значительно старше - на 12 лет больше, чем требовалось по сценарию.
16. Джейсон Эрлзу в 29 лет сыграл роль подростка в сериале "Ханна Монтана"
Старший брат Майли в сериале, Джексон, хоть и выглядит на экране подростком, на самом деле гораздо старше. Ну, то есть актер старше. Ему почти 30 лет. Джейсон Эрлз действительно молодо выглядел, когда ему предложили эту роль. На тот момент ему только что исполнилось 29 лет. Но ведь он снимался в сериале не один год! Фактически ему было уже 33 года, когда его время в этом шоу подошло к концу.
17. Джо Кири было 24 года, когда он сыграл роль 18-летнего Стива Харрингтона в "Очень странных делах"
Джо Кири сыграл в сериале старшего брата одного из главных героев, и по сюжету ему около 18 лет (в самом начале). Но актеру было уже 24 года, когда ему предложили эту роль, а это значит, что ему пришлось постараться и вложить в нее все свое актерское мастерство. Ведь это нелегко - выглядеть моложе и вести себя соответственно.
18. Эмме Томпсон было 35 лет, когда ее взяли на роль 19-летней Элинор Дэшвуд в фильме "Разуме и чувства"
Эмма Томпсон - актриса такого таланта и обаяния, что она и в 35 лет смогла сыграть юную девушку. Да, серьезную не по годам, но такой она и должна быть по сюжету. И все-таки это удивительно - реальная разница в возрасте в два раза, а когда смотришь фильм, этого не чувствуешь.
19. В фильме "Семь" 22-летняя Гвинет Пэлтроу сыграла 32-летнюю героиню
Персонаж Пэлтроу, Трейси Миллс, была замужем за персонажем Брэда Питта, и по сюжету ей было уже 32 года. Удивительно, но факт: актрисе тогда исполнилось только двадцать два! Но она справилась с ролью.
20. 27-летний Росс Батлер сыграл старшеклассника в фильме "13 причин почему"
Такое в подростковых сериалах сплошь и рядом - юных персонажей играют актеры постарше. А иногда и серьезно постарше. Вот, например, Росс Батлер сыграл старшеклассника Зака Демпси - но все при этом довольны! Он начал сниматься в сериале "13 причин почему", когда ему было 27 лет, а сейчас ему уже за тридцать - и он все еще "подросток". Такая вот нелегкая актерская доля!
21. Орландо Блуму было 26 лет, когда его взяли на роль 18-летнего Уилла Тернера в "Пиратах Карибского моря"
Орландо Блум покорил всех, сыграв красивого и молодого Уилла Тернера. Но вы просто не знаете, насколько молодым должен был быть этот персонаж на самом деле. В оригинальной истории говорится, что Уиллу всего 18 лет, так что актер на момент съемок был уже "стариком" - на восемь лет старше своего экранного персонажа.
22. Дейенерис Таргариен в "Игре престолов" было всего шестнадцать, но Эмилии Кларк - уже 28 лет
По сценарию Дейенерис 16 лет. Конечно, на эту роль не стали брать девушку-подростка - ее место заняла 28-летняя Эмилия Кларк. Но еще больше сбивает с толку тот факт, что по книгам Матери драконов всего 13 лет! Посчитав, что это уж слишком, создатели сериала чуть-чуть ее "состарили".
23. Дженнифер Лоуренс было всего 21 год, когда ее взяли на роль вдовы Тиффани в фильм "Мой парень - псих"
В фильме Дженнифер Лоуренс играет вдову, оплакивающую мужа. И хотя мы понимаем, что это молодая вдова, все равно актриса намного моложе, чем можно было ожидать. Ей был всего 21 год, когда она получила эту роль. Наверное, непросто было убедить создателей фильма, что она - это именно то, что им нужно, но она блестяще прошла прослушивание и сумела доказать, что справится.
24. 28-летняя Линда Гамильтон изобразила 19-летнюю Сарой Коннор в "Терминаторе"
В первом "Терминаторе" мы узнаем, что Саре Коннор всего 19 лет. Неожиданно, но факт. Неожиданно также то, что на эту роль не взяли 19-летнюю актрису, а выбрали Линду Гамильтон, которой в тот момент было уже 28 лет. Разница немалая, но актриса сыграла блестяще.
25. 28-летний Леонардо Дикаприо сыграл 16-летнего Фрэнка Абигнейла в фильме "Поймай меня, если сможешь"
Леонардо Ди Каприо по праву считается одним из лучших актеров в мире. Неудивительно, что он способен перевоплотиться в кого угодно и разница в возрасте не помешает! В картине "Поймай меня, если сможешь" Лео смог вполне достоверно изобразить 16-летнего героя (в начале событий Фрэнк еще совсем мальчишка). Несмотря на то, что актер был на 12 лет старше своего персонажа, он покорил зрителей и юной внешностью, и очаровательной улыбкой мошенника. Хороший фильм, надо бы его пересмотреть!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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