FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Кино 4833 поста • 1060 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
25 фильмов, в которых актеры достоверно изобразили персонажей не своего возраста

25 фильмов, в которых актеры достоверно изобразили персонажей не своего возраста (25 фото)

Автор:
22 марта 2021 14:36
Сообщество : Кино
Метки: актерское мастерство   актеры   возраст   голливудские актеры   кино   персонажи   роли   
821
25
Актерское мастерство состоит в том, чтобы создать максимально правдоподобного персонажа, слиться со своим героем в единое целое... Но когда дело доходит до возрастных характеристик, тут немного сложнее - одного грима недостаточно, нужно суметь еще и сыграть человека другого возраста так, чтобы зритель в это поверил. Что ж, Голливуд не раз доказывал, что это возможно.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актерское мастерство   актеры   возраст   голливудские актеры   кино   персонажи   роли   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Нанук Паналык 52 минуты назад
Когда я играла Золушку, мне было 37 лет, а героиня была ровесницей моей дочери.
Янина Жеймо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Aleksandr 10 минут назад
Миранда Отто-35 лет
Эовин-24
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Serg2001 37 минут назад
Жду, когда выложат фото Янины Жеймо... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Kariya Час назад
Это объясняет, почему многие персонажи на заявленный возраст не выглядят. Хотя некоторые и правда отлично вписались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Во двор британцев залетел метеорит возрастом 4,5 млрд лет (видео) Во двор британцев залетел метеорит возрастом 4,5 млрд лет (видео) Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Что на самом деле значит фраза "Я этого в химках видал. Деревянными торгует!" Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы Фильмы, в которых дочка оказывалась старше мамы 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста 30 актеров, которые сыграли героев гораздо младше своего реального возраста 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 8 лучших фильмов Гая Ричи: британского Тарантино с чёрным поясом по карате 13 киноперсонажей в начале своего пути и в конце 13 киноперсонажей в начале своего пути и в конце
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

499250



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
12 неочевидных признаков плохих фильмов
5
411
12 неочевидных признаков плохих фильмов
Парень продержался неделю в тайге без еды
0
99
Парень продержался неделю в тайге без еды
﻿
Набирающие популярность в сообществах
“Собачье сердце». Утерянные смыслы и ошибка Сталина
0
14
“Собачье сердце». Утерянные смыслы и ошибка Сталина
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
2
28
Иосиф Бродский. Ниоткуда с любовью
Во двор британцев залетел метеорит возрастом 4,5 млрд лет (видео)
Во двор британцев залетел метеорит возрастом 4,5 млрд лет (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#прикольные#девушки#приколы#позитив#gif#криминал#смешные
#фото#история#картинки#Россия#искусство#подборка#сша#аварии#роли#соцсети
#интересно#СССР#кино#интересное#настроение#комментарии#Фотографии.#животные#сатира#тайга

На что жалуетесь?

Вернуться