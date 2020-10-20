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Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах

Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах (11 фото)

Автор:
20 октября 2020 09:07
Сообщество : Кино
Метки: актеры   голливуд   злодей   кино   персонаж   россия   советский союз   фильм   
926
11
Примеры отрицательных персонажей из России и Советского Союза, появлявшихся в голливудских фильмах за последние 35 лет, которые как минимум соответствуют двум первым пунктам.
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Метки: актеры   голливуд   злодей   кино   персонаж   россия   советский союз   фильм   
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16  комментариев
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32k
AGM Час назад
Борис Бритва он же Борис-Хрен-Попадешь - самый чёткий)))
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1k
Игорь Минуту назад
в старых бондианах всегда веселили русские "глав.гады"
из последних русских круче всех конечно Борис-хрен-попадешь ))
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65k
Варакин Алексей 24 минуты назад
Когда наши "борцуны" бубнят про пропаганду "Соловьева-Симонян" становится смешно...Голливуд- вот оплот пропаганды ,образец беспощадной , бессмысленной,тоталитарной промывки мозгов.
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9k
alexis Полчаса назад
С чего это они отрицательные?
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10k
Яромиръ Полчаса назад
Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах
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49k
Андрей 36 минут назад
А кто может назвать пять отрицательных американских персонажей в российских фильмах? Ну, таких, как Борис "Бритва", шоб всёписец и ужоснах?
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10k
Хреноффф 56 минут назад
Борис хер попадешь - это положительный персонаж. Вы ничего не понимаете в Гай Ричи))
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28k
Azesh Хреноффф 23 минуты назад
ага, если Борис отрицательный, то кто там положительный то?
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19k
Сибиряк 58 минут назад
Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах
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9k
Serg2001 Сибиряк 46 минут назад
Это не отрицательный персонаж... )))
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11k
gavrosh Час назад
Ссылка youtu.be
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6k
kaboza Час назад
почему у русских злодеев таки уепанские имена...
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6k
sumrаknn Час назад
Отрицательные персонажи русских появляются примерно в каждом 3 фильме. Фильмов вышли тысячи, примеров тоже тысячи. Раньше богатство, влияние, власть и прочее добывали войнами, сейчас против соперников лучше работает пропаганда.
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32k
AGM sumrаknn Час назад
Пропаганда работала всегда. Истории про страны где живут люди с пёсьими головами появились очень давно. Да и сейчас спросить у предствителей примитивных племён про их соседей, расскажут что они какие то идиоты 100%. А что писали иностранные "путешественники" времён Ивана IV о нашей стране и самом царе? И если у нас его называли Иван Грозный, то в англоязычной версии он Ivan The Terrible - т.е. Иван Ужасный. Немного разные слова да? Так что то что мы имеем сейчас уходит корнями на много веков назад.
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6k
sumrаknn AGM 58 минут назад
Пропаганда работала всегда, только раньше бересту с чертом-соседом видели 0,0001% населения и то 1 раз в жизни, а сейчас влияние сми увеличилось неимоверно, и продолджит расти.
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32k
AGM sumrаknn 55 минут назад
да раньше сарафанное радио работало не хуже. а когда ещё слухи распространяют то каждый ещё от себя добавляет. вот и появился образ России с вечной зимой, медведями на улицах, пьяными немытыми мужиками и царями психопатами.
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