Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах

Примеры отрицательных персонажей из России и Советского Союза, появлявшихся в голливудских фильмах за последние 35 лет, которые как минимум соответствуют двум первым пунктам.
У всех у нас наверняка с давних времён в голове сидит убеждение, что в Голливуде существует специальная методичка, в которой написано, как нужно показывать русских персонажей в кино. Во-первых, это должен быть злодей. Тут уж без вопросов. Во-вторых он должен быть могущественным и неуступчивым. В-третьих, он должен содержать в себе столько западных стереотипов о русских, сколько вообще может влезть в персонажа.
К тому же в 2020 году данный список пополнился ещё одним ярким представителем. С него и начнём.
К тому же в 2020 году данный список пополнился ещё одним ярким представителем. С него и начнём.
1. Андрей Сатор («Довод», 2020)
Злодейский план: Взорвать весь мир.
Исполнитель роли: Кеннет Брана.
Вместе с ним стоит упомянуть и Волкова — телохранителя Сатора, роль которого исполнил Юрий Колокольников.
Исполнитель роли: Кеннет Брана.
Вместе с ним стоит упомянуть и Волкова — телохранителя Сатора, роль которого исполнил Юрий Колокольников.
×
2. Егор Коршунов («Самолёт президента», 1997)
Злодейский план: Захватить президента США, чтобы потребовать освобождение казахстанского диктатора генерала Ивана Радека.
Исполнитель роли: Гэри Олдман.
Исполнитель роли: Гэри Олдман.
3. Иван Ванко («Железный человек 2», 2010)
Злодейский план: Отомстить Тони Старку смертью за деяния Говарда Старка по отношению к Ивану и его отцу Антону Ванко.
Исполнитель роли: Мики Рурк.
Исполнитель роли: Мики Рурк.
4. Ксения Онатопп («Золотой глаз», 1995)
Злодейский план: Угнать вертолёт-невидимку «Tiger» и использовать в целях своей организации «Янус» могущественное космическое оружие «Золотой глаз».
Исполнительница роли: Фамке Янссен.
Исполнительница роли: Фамке Янссен.
5. Киллер, агент ФСБ Кирилл («Превосходство Борна», 2004)
Злодейский план: Убить Борна по заказу олигарха Юрия Греткова.
Исполнитель роли: Карл Урбан.
Исполнитель роли: Карл Урбан.
6. Иван Драго («Рокки IV», 1985)
Злодейский план: «Сломать» Рокки в боксёрском поединке.
Исполнитель роли: Дольф Лундгрен.
Исполнитель роли: Дольф Лундгрен.
7. Борис «Бритва» («Большой куш», 2000)
Злодейский план: Добыть кейс с бриллиантом и убить всех на своём пути.
Исполнитель роли: Раде Шербеджия.
Исполнитель роли: Раде Шербеджия.
8. Гангстер Геннадий («Области тьмы», 2011)
Злодейский план: Забрать у главного героя таинственные таблетки NZT, которые в разы повышают работу головного мозга.
Исполнитель роли: Эндрю Ховард.
Исполнитель роли: Эндрю Ховард.
9. Ирина Спалько («Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», 2008)
Злодейский план: Найти инопланетян, чтобы добыть у них знания, которые могут подарить огромную власть.
Исполнительница роли: Кейт Бланшетт.
Исполнительница роли: Кейт Бланшетт.
10. Виктор Руставили («Красная жара», 1988)
Злодейский план: Переправить в Советский Союз из США кокаин на 5 миллионов долларов и убрать всех, кто хочет помешать.
Исполнитель роли: Эд О’Росс.
Если вы хотите вкратце осознать мотивы русских злодеев в иностранном кино, просто ещё раз прочитайте первый глагол в каждом пункте после слов «злодейский план», это довольно забавно.
И, кстати, кого ещё вам хотелось бы отметить? Ведь таких героев довольно много.
Исполнитель роли: Эд О’Росс.
Если вы хотите вкратце осознать мотивы русских злодеев в иностранном кино, просто ещё раз прочитайте первый глагол в каждом пункте после слов «злодейский план», это довольно забавно.
И, кстати, кого ещё вам хотелось бы отметить? Ведь таких героев довольно много.
Источник:
Ссылки по теме:
- Закулисье голливудской классики
- Интересные факты о Гарри Поттере
- Фальшивые мускулы: актеры, которые ради роли надевали накладки и менялись телами с дублерами
- 30 ценных фильмов, которые необходимо посмотреть хотя бы раз в жизни
- Кто из актеров больше всего сыграл отрицательных ролей
27
Понравилось27
Новости партнёров
Загрузка...
из последних русских круче всех конечно Борис-хрен-попадешь ))