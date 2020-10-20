Отрицательные персонажи из России и Советского Союза, которые появляются в голливудских фильмах

У всех у нас наверняка с давних времён в голове сидит убеждение, что в Голливуде существует специальная методичка, в которой написано, как нужно показывать русских персонажей в кино. Во-первых, это должен быть злодей. Тут уж без вопросов. Во-вторых он должен быть могущественным и неуступчивым. В-третьих, он должен содержать в себе столько западных стереотипов о русских, сколько вообще может влезть в персонажа.



К тому же в 2020 году данный список пополнился ещё одним ярким представителем. С него и начнём.