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30 актеров и их знаковых ролей, в которых теперь невозможно представить кого-то другого

30 актеров и их знаковых ролей, в которых теперь невозможно представить кого-то другого (31 фото)

Автор:
11 июля 2021 09:13
Сообщество : Кино
Метки: Киноперсонажи   актеры   знаковые роли   кино   персонажи   роли   хорошие актеры   
265
31
Персонажи в фильмах и сериалах часто определяются актерами, которые их играют. И когда актеру роль действительно удается, его уже невозможно отделить от персонажа и представить в этой роли кого-то еще. В онлайн-сообществе AskReddit пользователи собрали целый список таких актеров и их героев. Вот лучшие ответы - согласны ли вы с ними?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Киноперсонажи   актеры   знаковые роли   кино   персонажи   роли   хорошие актеры   
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43k
doker 44 минуты назад
Шурик.
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Patmaz 6 минут назад
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1k
Вано 13 минут назад
Картинки...
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20k
Андрей Иванов 21 минуту назад
1. Депп, Керри, Нилсен - безусловно, из-за неподражаемости их движений и мимики
2. Аткинсон - это его личная маска и вопрос "ТЕПЕРЬ невозможно представить кого-то другого" совершенно некорректен. Ну как представить кого-то на арене цирка в костюме Никулина, кроме самого Никулина
3. Лорри, Форд, Сигурни Уивер - да, сейчас это намертво прикипевшие роли к конкретным актёрам, отлично вписавшихся в роли
4. Трехо, Шварц - уже не так. Тут скорее их карьера привязана к ролям. На роль Терминатора вполне подойдёт любой качок с "серьёзной" мордой. Да вот хот наш Турчинский вполне бы зашёл, даже круче бы был. Ну а на Мачете каждый третий мексиканец подошёл бы.
5. Остальные - либо море силикона, под которым и Безруков - Пушкин, либо совершенно взаимозаменяемые актёры
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8k
Клёст Полчаса назад
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43k
doker 40 минут назад
Шерлок Холмс. Только наш Ливанов.
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43k
doker 42 минуты назад
Балбес, Бывалый и Трус.
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8k
Cornho 45 минут назад
Некоторых легко могу представить, поскольку не смотрел оригиналов.
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