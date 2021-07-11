30 актеров и их знаковых ролей, в которых теперь невозможно представить кого-то другого

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Персонажи в фильмах и сериалах часто определяются актерами, которые их играют. И когда актеру роль действительно удается, его уже невозможно отделить от персонажа и представить в этой роли кого-то еще. В онлайн-сообществе AskReddit пользователи собрали целый список таких актеров и их героев. Вот лучшие ответы - согласны ли вы с ними?
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15. Брайан Крэнстон в роли Уолтера Уайта в сериале "Во все тяжкие". Он начинается с сочувствия к герою и заканчивается ужасом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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2. Аткинсон - это его личная маска и вопрос "ТЕПЕРЬ невозможно представить кого-то другого" совершенно некорректен. Ну как представить кого-то на арене цирка в костюме Никулина, кроме самого Никулина
3. Лорри, Форд, Сигурни Уивер - да, сейчас это намертво прикипевшие роли к конкретным актёрам, отлично вписавшихся в роли
4. Трехо, Шварц - уже не так. Тут скорее их карьера привязана к ролям. На роль Терминатора вполне подойдёт любой качок с "серьёзной" мордой. Да вот хот наш Турчинский вполне бы зашёл, даже круче бы был. Ну а на Мачете каждый третий мексиканец подошёл бы.
5. Остальные - либо море силикона, под которым и Безруков - Пушкин, либо совершенно взаимозаменяемые актёры