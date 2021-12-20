Москвичи вышвырнули из автобуса двух бородатых "зайцев"

Вчера днём в Новой Москве мужчины неопределённой национальности (СМИ пишут, что это выходцы с юга) навели суету в автобусе №882, о чём впоследствии пожалели. Два абу-бандита спортивного вида отказались платить за проезд, а женщина-контролёр в ответ отказалась их выпускать из транспорта. В ходе словесной перепалки один из приезжих ударил кондуктора, и за женщину мгновенно заступились находившиеся в салоне автобуса пассажиры.

Судя по ролику, особо серьёзной драки, к счастью, не произошло. Но одного из дебоширов выкинули из автобуса без верхней одежды. Самое смешное, что спровоцировавшие конфликт мужчины, угрожали своим обидчикам, что обратятся в полицию.