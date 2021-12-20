Москвичи вышвырнули из автобуса двух бородатых "зайцев"

Приезжие отказались платить за проезд и напали на кондуктора.
Вчера днём в Новой Москве мужчины неопределённой национальности (СМИ пишут, что это выходцы с юга) навели суету в автобусе №882, о чём впоследствии пожалели. Два абу-бандита спортивного вида отказались платить за проезд, а женщина-контролёр в ответ отказалась их выпускать из транспорта. В ходе словесной перепалки один из приезжих ударил кондуктора, и за женщину мгновенно заступились находившиеся в салоне автобуса пассажиры.
Судя по ролику, особо серьёзной драки, к счастью, не произошло. Но одного из дебоширов выкинули из автобуса без верхней одежды. Самое смешное, что спровоцировавшие конфликт мужчины, угрожали своим обидчикам, что обратятся в полицию.
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Подробностей инцидента, к сожалению, пока нет. В полицию обиженные южане так и не обратились.
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Побуянили, получили п.и.з.д.ы и вернулись в клетки.
- НЭТ БИЛЭТ...
Зовите полицию!
Кстати, если они считают, что полиция их любит, они ОЧЕНЬ ошибаются. Особенно сейчас, когда прошло время умалчивания похождений обезъян в цивилизованных городах.
В наземном городском транспорте общего пользования, а именно в трамваях, троллейбусах и автобусах, крупных животных можно провозить на задней площадке, но они обязательно должны быть в наморднике и на коротком поводке. Маленьких животных провозят в специальных контейнерах.
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обычная тема, начиная с нулевых - как только агрессоры отхватывают, то сразу же становятся терпилами
P. S. Приятно удивлён тем, что на этот раз хоть какой-то отпор дали этим черножопым чуркам падишаха. Жаль, скинов разогнали.
Как бЭ, с новым законом меняется статус и многие законы можно трактовать по идеи по новому.
Естественно я не к чему не призываю
Туда поселят других людей, на которых ты повлиять никак не сможешь. Равно как и на-то, что они там творить будут.
Может быть тогда, в твоей пустой голове появится осознание, что такое для страны её часть и почему ни в коем случае, нельзя заниматься подобным идиотизмом, который ты предлагаешь.
Я мугамет ослоёбов ехал без билета, не хотел платить и ударил женщину контролёра, за тем на меня напали, пожалуйста найдите скорее этих не хороших людей и накажите их по всей строгости закона:))))