FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5351 пост • 818 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Москвичи вышвырнули из автобуса двух бородатых "зайцев"

Москвичи вышвырнули из автобуса двух бородатых "зайцев" (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Новая москва   автобус   видео   конфликт   потасовка   
5056
1
1

Приезжие отказались платить за проезд и напали на кондуктора.

Вчера днём в Новой Москве мужчины неопределённой национальности (СМИ пишут, что это выходцы с юга) навели суету в автобусе №882, о чём впоследствии пожалели. Два абу-бандита спортивного вида отказались платить за проезд, а женщина-контролёр в ответ отказалась их выпускать из транспорта. В ходе словесной перепалки один из приезжих ударил кондуктора, и за женщину мгновенно заступились находившиеся в салоне автобуса пассажиры.


Судя по ролику, особо серьёзной драки, к счастью, не произошло. Но одного из дебоширов выкинули из автобуса без верхней одежды. Самое смешное, что спровоцировавшие конфликт мужчины, угрожали своим обидчикам, что обратятся в полицию.

Подробностей инцидента, к сожалению, пока нет. В полицию обиженные южане так и не обратились.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Новая москва   автобус   видео   конфликт   потасовка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
70
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
70  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Александр 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Дмитрий Минуту назад
Так вот про что были фильмы и книги "Планета обезьян"!
Побуянили, получили п.и.з.д.ы и вернулись в клетки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванович 3 минуты назад
Обезьяны они везде обезьяны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
The Dude 4 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 13 минут назад
а, где доблестные менты?! проезд без билета, нападение на должностное лицо....тут, люди без маски ездят, ведут себя прилично и им ментов вызывают....где адекватность мер?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
mr.Poher 15 минут назад
- нэт билэт.
- НЭТ БИЛЭТ...
Зовите полицию!
Кстати, если они считают, что полиция их любит, они ОЧЕНЬ ошибаются. Особенно сейчас, когда прошло время умалчивания похождений обезъян в цивилизованных городах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Хороший, Плохой, Злой Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Полчаса назад
А мне нравится их закон
, нет нации, значит ты не человек, ты животное, хотя даже у животных есть порода.
В наземном городском транспорте общего пользования, а именно в трамваях, троллейбусах и автобусах, крупных животных можно провозить на задней площадке, но они обязательно должны быть в наморднике и на коротком поводке. Маленьких животных провозят в специальных контейнерах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
котегRUS 43 минуты назад
Жёстче надо было..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
<name> 45 минут назад
животные, бл...я
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр Зотов 45 минут назад
Самое смешное, что спровоцировавшие конфликт мужчины, угрожали своим обидчикам, что обратятся в полицию.
---------
обычная тема, начиная с нулевых - как только агрессоры отхватывают, то сразу же становятся терпилами
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
779
Олег Шишкин 50 минут назад
Очевидно, что Путин поднял страну с колен, русских везде уважают, особенно в сердце страны в Москве - любая чурка может нахамить, избить, унизить, СМИ постараются не публиковать, полиция постарается не заметить. Русские боятся друг за друга заступаться, запуганные, зашуганные, непонятно, кто у кого в гостях. Горжусь страной!

P. S. Приятно удивлён тем, что на этот раз хоть какой-то отпор дали этим черножопым чуркам падишаха. Жаль, скинов разогнали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
216
Faithless Олег Шишкин 10 минут назад
Нормально ты стрелки на других переводишь, ссыкло. Путин виноват, разогнаные скины виноваты, запуганные русские виноваты, а ты, д.о.л.б.о.е.б., - молодец и всех обхитрил? С таким вот говном, как ты, надо бороться жестче, чем с самыми оборзевшими чурками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Эрик 59 минут назад
Только народное ополчение иначе никак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Иван Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
90k
сапер Водичка Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
eddie Час назад
Заява в полиции будет примерно такой:))
Я мугамет ослоёбов ехал без билета, не хотел платить и ударил женщину контролёра, за тем на меня напали, пожалуйста найдите скорее этих не хороших людей и накажите их по всей строгости закона:))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Час назад
Еще не постили в комментариях отрывок и фильма Брат?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
parallax Час назад
Не удивлюсь, если абреки подадут заяву и мужика накажут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex Djeff Час назад
Как их вообще пустили в общественный транспорт без поводка и намордника. Ещё наверное не чипированные и без прививок...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Николай Час назад
Естественно не обратились, это не диаспорные, с них в полиции еще ой как много денег могут попросить за нелегальное нахождение или еще веселее розыск... а по факту все нормально не можешь заплатить топай ногами, это так работает...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Владимир Час назад
Пусть Кадырке пожалуются...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 36 комментариев
Показать ещё
Проиграли. Все пропало? Проиграли. Все пропало? В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским В Ялте пьяный судья устроил аварию и угрожал полицейским Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик Автоледи в Москве перегородила дорогу автобусу и распылила в него баллончик «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой «Освободи мой машина»: водитель выгнал из автобуса пассажирку с соцкартой "Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под запрещающим знаком не понравилось внимание окружающих "Не дай Аллах это видео где-то будет, я тебе шею сверну": поставившему авто под запрещающим... Появились кадры начала конфликта между приезжими и мужчиной с ребёнком в Новой Москве Появились кадры начала конфликта между приезжими и мужчиной с ребёнком в Новой Москве
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66723



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время
5
69
Вечные проблемы из журнала "Крокодил".Актуальны в любое время
Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?
4
67
Что за часы носил товарищ Сухов из фильма "Белое солнце пустыни"?
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Примерно треть россиян не доверяют своим гаджетам
0
35
Примерно треть россиян не доверяют своим гаджетам
Проиграли. Все пропало?
Проиграли. Все пропало?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
1
1

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Россия#картинки#Разное#ватермарк#сарказм#аварии#комментарии#прикольные
#Юмор#интересно#прикол#СССР#факты#дтп#подборка#автомобили#космос#Ynews
#история#люди#фотографии#в мире#природа#кино#Москва#дети#сатира#дом

На что жалуетесь?

Вернуться