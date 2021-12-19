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Цены на импортную радиоаппаратуру в каталоге Внешпосылторга за 1982 год

Цены на импортную радиоаппаратуру в каталоге Внешпосылторга за 1982 год (20 фото)

Автор:
19 декабря 2021 17:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   аппаратура   внешпосылторг   каталог   техника   
712
20
Это сегодня у нас в жилищах полно импортной электроники, а в 82-ом году люди могли о ней только мечтать. Да и выбор был не то чтобы огромный, в отличие от цен...
Слово "импорт" для советского обывателя всегда обладало магическим свойством. Считалось, что вещи из-за границы более качественные, изящные и капитальные, и зачастую так и было. Поэтому разнообразные каталоги с импортными товарами зачитывались до дыр, и многие граждане мечтали о их приобретении.

Сегодня мы поговорим о каталоге импортной радиоаппаратуры от Внешпосылторга за 1982 год. Цены в каталоге указаны по чекам Внешпосылторга. Также в каталоге присутствует и советская аппаратура, стоимость которой, по словам знатоков, полностью соответствует тогдашним розничным ценам.
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Метки: СССР   аппаратура   внешпосылторг   каталог   техника   
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12  комментариев
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Александр Час назад
Увы, для простых советских граждан только фирменные кассеты по 9 рублей были доступны в середине 80-х. Все остальное - для “посмотреть” в “комках”.
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500
Олег Минуту назад
Вот интересно - если бы пришлось выбирать между бесплатной медициной, образованием, правом на труд, отдых и достойным пенсионным обеспечением и возможностью приобрести иностранную радиоаппаратуру, жвачки, джинсы и триста сортов соевой колбасы. Кто бы что выбрал?
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616
Максим Максимов 12 минут назад
В те времена на этот "разлагающийся Запад" можно было посмотреть в "комках" или у одноклассников, чьи родоки такое своим отпрыскам из-за бугра привозили. У моего однокашника AKAI был катушечный, так он все на то время популярные группешники на катушки записывал в студии звукозаписи, за кинотеатром "Октябрь". Был такой "бизнес" у студийстов.
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19k
иванов дмитрий 23 минуты назад
когда разговор про СССР всегда в комментариях всплывает - 50 копеек за доллар и тд
а тут мы видим от 3 до 6 рублей за доллар.
парадокс !
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30k
Растрелли В.В. 49 минут назад
Для советского человека, за очень редкими исключениями, это был абсолютный космос и фантастика.
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478
bobobo Час назад
Торопыги. Не могли лет двадцать подождать пока подешевеет.
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478
bobobo Денис Колосов 49 минут назад
Я так понял, это цены в Берёзке. В обычных магазинах этого не было.
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43k
Элек Мек Час назад
Назад в будущее.
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