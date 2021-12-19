Цены на импортную радиоаппаратуру в каталоге Внешпосылторга за 1982 год

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Это сегодня у нас в жилищах полно импортной электроники, а в 82-ом году люди могли о ней только мечтать. Да и выбор был не то чтобы огромный, в отличие от цен...
Слово "импорт" для советского обывателя всегда обладало магическим свойством. Считалось, что вещи из-за границы более качественные, изящные и капитальные, и зачастую так и было. Поэтому разнообразные каталоги с импортными товарами зачитывались до дыр, и многие граждане мечтали о их приобретении.
Сегодня мы поговорим о каталоге импортной радиоаппаратуры от Внешпосылторга за 1982 год. Цены в каталоге указаны по чекам Внешпосылторга. Также в каталоге присутствует и советская аппаратура, стоимость которой, по словам знатоков, полностью соответствует тогдашним розничным ценам.
Сегодня мы поговорим о каталоге импортной радиоаппаратуры от Внешпосылторга за 1982 год. Цены в каталоге указаны по чекам Внешпосылторга. Также в каталоге присутствует и советская аппаратура, стоимость которой, по словам знатоков, полностью соответствует тогдашним розничным ценам.
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Раздел импортной техники открывает знаменитые финляндские телевизоры Finlux. Если кто не знает - Finlux - подразделение Nokia.
Цена на телевизоры - 1400,1500 и 1700 рублей. Советские телевизоры при этом стоили тогда 650-800 рублей.
Цена на телевизоры - 1400,1500 и 1700 рублей. Советские телевизоры при этом стоили тогда 650-800 рублей.
Akai - как много в этом слове. Кассетные деки - 923 и 660 рублей. Катушечнник - 2768 рублей. В Европе в те времена он стоил 750 долларов.
Легендарный Sharp и его не менее легендарный "777".
GF-777Z стоит 1861 рубль. На Западе такой же продавался за 585 долларов. Магнитола GF9696H - 1393 рубля (280 долларов - на Западе).
GF-777Z стоит 1861 рубль. На Западе такой же продавался за 585 долларов. Магнитола GF9696H - 1393 рубля (280 долларов - на Западе).
Модели GF 8787 Z и GF 6262 Z - 773 руб. (272$), GF 6262 Z- 620 руб. (170$).
Музыкальный центр VZ 3000 Z - 2482 рубля (на Западе - 878 долларов). Автомагнитола RG 5720 - 479 рублей.
Музыкальный центр VZ 3000 Z - 2482 рубля (на Западе - 878 долларов). Автомагнитола RG 5720 - 479 рублей.
Panasonic в свое время поставлял в СССР множество моделей своих магнитофонов.
RQ 2755 - 182 руб., RQ 2739 - 147 руб., RQ 2734 -119 руб. Минимагнитофон RQ-J6, который мы бы сегодня назвали плеером, продавался по цене 409 рублей.
RQ 2755 - 182 руб., RQ 2739 - 147 руб., RQ 2734 -119 руб. Минимагнитофон RQ-J6, который мы бы сегодня назвали плеером, продавался по цене 409 рублей.
Моно магнитолы RX 1550T и RX 1740F продавались за 274 и 316 рублей соответственно. Стерео магнитолы RX 5100T - 640 руб., RX 5030LS-510 руб., RX 5180-604 руб.
Автомобильный кассетный плеер СХ 6000 предлагался за 407 рублей, музыкальный центр SG 2110 за 1105 рублей. А радиоприемники R 1019 и R 314 за 41 и 141 рубль соответственно.
Далее в каталоге идет японская компания Technics.
Двухкассетная дека RS M202 - 887 рублей, однокассетная но с пультом проводного дистанционного управления RS M270X - 1145 рублей, эквалайзер SH8015 - 470 рублей и электропроигрыватель SL Q303 - 666 рублей.
Двухкассетная дека RS M202 - 887 рублей, однокассетная но с пультом проводного дистанционного управления RS M270X - 1145 рублей, эквалайзер SH8015 - 470 рублей и электропроигрыватель SL Q303 - 666 рублей.
Усилители SU-V5 и SU-Z11 - 874 и 508 рублей, пара акустических колонок SB-3050 - 521 рубль и наушники EAH-T7 - 103 рубля.
Дальше у нас Sanyo. Моно магнитолы M1700H и M2429-2H - 296 и 308 рублей, а стерео магнитолы M-7700K, M-4550 K и M-X960K - 598, 654 и 1476 рублей соответственно.
Мини магнитофоны M 4440 - 319 рублей, TRC 2300 - 235 рубля и SLIM 1 - 106 рублей. Музыкальный центр С-7 - 1342 рубля.
А вот и Sony.
Магнитолы CFS 88 S -1040 руб, CFS 66 S - 710 руб. проигрыватели PS-X500 - 1018 руб., PS-LX5 C - 744 руб., кассетные деки ТС-FX5C - 1018 руб., TC-K777 - 2662 руб.
Магнитолы CFS 88 S -1040 руб, CFS 66 S - 710 руб. проигрыватели PS-X500 - 1018 руб., PS-LX5 C - 744 руб., кассетные деки ТС-FX5C - 1018 руб., TC-K777 - 2662 руб.
PIONEER. Кассетные деки CT-9R - 1750 руб., CT-8R - 1571 руб., СТ-520 - 659 руб. Электропроигрыватель PL320 - 470 руб.
Усилители мощности А7 - 1225 руб., А8 - 1470 руб., эквалайзеры SG9 -774 руб., SG300 - 377 руб., акустические колонки CS803, CS303 и SC629 - 699, 253, 447 рублей соответственно.
Последняя, но не по значимости - Toshiba. Магнитолы RT8710S, RT8890S и RT100S - 953, 846 и 338 рублей. А радиоприемник RP800 можно было приобрести за скромные 243 рубля.
Ну, и завершают раздел с импортной (японской и одной финской) техникой компакт кассеты. Стоимость бельгийских AGFA С60 и С90 (феррооксидные) - 8 и 9 рублей. Серия "Карат" (FeCr) С60 - 10 рублей, С90 - 11 рублей.
И у Sony точно такие же цены: CHF С60-8 руб., С90-9 руб., FeCr С60 -10 руб., С90-11 руб
И у Sony точно такие же цены: CHF С60-8 руб., С90-9 руб., FeCr С60 -10 руб., С90-11 руб
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Метки: СССР аппаратура внешпосылторг каталог техника
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а тут мы видим от 3 до 6 рублей за доллар.
парадокс !
это были совершенно немыслимые деньги