Цены на импортную радиоаппаратуру в каталоге Внешпосылторга за 1982 год

Слово "импорт" для советского обывателя всегда обладало магическим свойством. Считалось, что вещи из-за границы более качественные, изящные и капитальные, и зачастую так и было. Поэтому разнообразные каталоги с импортными товарами зачитывались до дыр, и многие граждане мечтали о их приобретении.



Сегодня мы поговорим о каталоге импортной радиоаппаратуры от Внешпосылторга за 1982 год. Цены в каталоге указаны по чекам Внешпосылторга. Также в каталоге присутствует и советская аппаратура, стоимость которой, по словам знатоков, полностью соответствует тогдашним розничным ценам.