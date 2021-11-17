Зачем советские телевизоры снабжали переключателем, рассчитанным на 12 каналов?

Вторая начала работать в 1965 году и лишь в столице, по вечерам и только по несколько часов. Внедрение в других городах растянулось на целое десятилетие. И оптимистично настроенные граждане полагали, что постепенно появятся еще каналы. Ведь зачем же тогда был нужен такой переключатель?

Но дело было в другом: для организации телевещания в крупных городах возводили телецентры – стандартные башни высотой более сотни метров. Охват ТВ-сигнала достигал 50 километров.

Постепенно зоны телевещания расширяли, возводя башни телевизионных ретрансляторов. Но без проблем не обошлось: стали возникать зоны, которые воспринимали сигнал и телецентров, располагавшихся по соседству. Соответственно, у зрителей в телевизоре образовывалась бы мешанина, как результат трансляции телецентрами сигнала на одном канале. Во избежание помех в работе телецентров их рабочие каналы должны были отличаться.