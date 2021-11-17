Зачем советские телевизоры снабжали переключателем, рассчитанным на 12 каналов?

Барабанный переключатель советского телевизора – это ни с чем не сравнимое удовольствие: однажды попробовав, забыть это ощущение уже не получится.
Программ в эпоху СССР было всего две – Первая и Вторая, но разброс между ними был приличный: четвертый и восьмой канал.
Соответственно, для переключения надо было проходить сперва четыре шага, а потом еще четыре. А если одновременно шло что-то интересненькое, то трескотня в квартирах советских граждан не умолкала: ведь чтобы успеть ухватить и то, и другое, приходилось постоянно проворачивать переключатель.
Почему при разработке аппаратов нельзя было озадачиться и создать переключатель, ориентированный всего на два канала?
Когда эпоха телевидения у нас еще только начиналась – в 1931 году, то этого элемента на телевизорах и вовсе не было: программа была только одна.
Самый известный телевизор послевоенных лет – КВН-49 был одноканальным. А начиная с его следующей модернизации КВН-49-1 появился переключатель на три канала. Аналогичным снабжали и «Север», выпуск которого начали в 1952 году.
На «Авангарде-55» их было уже пять. А начиная с 1957 года и «Рубина-101» стали производить 12-канальный переключатель. Программа телепередач тех времен умещалась на крохотном листочке, поскольку канал был всего один.
Вторая начала работать в 1965 году и лишь в столице, по вечерам и только по несколько часов. Внедрение в других городах растянулось на целое десятилетие. И оптимистично настроенные граждане полагали, что постепенно появятся еще каналы. Ведь зачем же тогда был нужен такой переключатель?
Но дело было в другом: для организации телевещания в крупных городах возводили телецентры – стандартные башни высотой более сотни метров. Охват ТВ-сигнала достигал 50 километров.
Постепенно зоны телевещания расширяли, возводя башни телевизионных ретрансляторов. Но без проблем не обошлось: стали возникать зоны, которые воспринимали сигнал и телецентров, располагавшихся по соседству. Соответственно, у зрителей в телевизоре образовывалась бы мешанина, как результат трансляции телецентрами сигнала на одном канале. Во избежание помех в работе телецентров их рабочие каналы должны были отличаться.
То есть 12 каналов хватало для вещания только трех программ. А на территориях с высокой плотностью населения их было недостаточно для трансляции даже третьей программы.
Точного ответа, почему решили остановиться именно на 12, нет. Вероятнее всего, это аналогия с часовым циферблатом. Что интересно, 5 и 6 не соседствуют друг с другом, как это должно быть по арифметической логике: между ними расположена полоса УКВ-радиовещания и еще восемь каналов для применения в кабельном ТВ.
Переключатель телевизионных каналов скрывал за довольно непрезентабельным корпусом солидный барабан. Виновница шумного переключения, для которого нужно было прилагать определенные усилия, это пружинящая пластина.
На новых телевизорах использовался уже кнопочный блок СВП – устройство выбора программ. Каждую из шести кнопок можно было настроить на любой канал. При разработке узла планировалось, что их общее число не превысит этой цифры.
Но шагающий семимильными шагами прогресс доказал обратное: сейчас каналов сотни, но заинтересовать зрителей их контентом довольно тяжело. И порой отдых у экрана завершается ничем, просто бездумным переключением программ.
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